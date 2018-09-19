«Манчестер Юнайтед» разгромил «Янг Бойз» при участии Погба

В первом матче группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» противостоял скромный швейцарский клуб «Янг Бойз». Манкунианцы проблем не испытали.
Берн, стадион «Стад де Суисс Ванкдорф»
«Янг Бойз» – «Манчестер Юнайтед» – 0:3 (0:2)
Голы: Погба 35, Погба 44 (пенальти), Марсьяль 66
«Янг Бойз»: фон Балмос, Фон Берген, Камара, Бенито, Мбабу, Жуниор, Соу (Аэбишер 59), Сулеймани, Фасснахт (Нгамалеу 65), Ассале, Оаро (Нсаме 75)
Главный тренер: Сеоане Жерардо.
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Линделеф, Смоллинг, Шоу, Диогу Далот, Матич, Фред, Погба (Перейра 75), Лукаку, Марсьяль, Рэшфорд
Главный тренер: Моуриньо Жозе.
Предупреждения: Фред 49, Ассале 82.
В другой встрече группы H «Ювентус» в меньшинстве расправился с «Валенсией».
Далот в защите не понравился. Пару раз его легко прошли, плюс ещё однажды завалился в штрафной и открыл ворота. Да и в атаку редко ходил, но это объяснимо, ведь на другом фланге Шоу.
P.S. Жёлтые трибуны "Стад де Суисс" отлично себя проявили. Из-за болельщиков второй тайм не был сильно скучным.
Далот в защите не понравился. Пару раз его легко прошли, плюс ещё однажды завалился в штрафной и открыл ворота. Да и в атаку редко ходил, но это объяснимо, ведь на другом фланге Шоу.
P.S. Жёлтые трибуны "Стад де Суисс" отлично себя проявили. Из-за болельщиков второй тайм не был сильно скучным.