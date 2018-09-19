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Лига Европы 2018/2019, 1 тур 1 X 2
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19:55 сегодня Логотип футбольный клуб СевильяСевилья -:- Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард 1.33 5.56 10.02
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел -:- Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 3.47 3.13 2.27
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб МарсельМарсель -:- Логотип футбольный клуб Айнтрахт Ф (Франкфурт)Айнтрахт Ф 1.65 4.20 5.65
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб Аполлон (Лимассол)Аполлон - - -
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб РеннРенн -:- Логотип футбольный клуб Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)Яблонец 1.44 4.75 8.60
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К -:- Логотип футбольный клуб АстанаАстана - - -
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22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг -:- Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург 1.92 3.85 3.85
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб Русенборг (Тронхейм)Русенборг 1.48 4.32 7.65
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Славия П (Прага)Славия П -:- Логотип футбольный клуб БордоБордо - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал -:- Логотип футбольный клуб Ворскла (Полтава)Ворскла 1.12 10.02 30.45
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДюделанжДюделанж -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан 18.50 7.60 1.198
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«Манчестер Юнайтед» разгромил «Янг Бойз» при участии Погба

вчера, 23:51
Янг БойзЛоготип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)0 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

В первом матче группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» противостоял скромный швейцарский клуб «Янг Бойз». Манкунианцы проблем не испытали.

Берн, стадион «Стад де Суисс Ванкдорф»

«Янг Бойз» – «Манчестер Юнайтед» – 0:3 (0:2)
Голы:  Погба 35, Погба 44 (пенальти), Марсьяль 66

«Янг Бойз»: фон Балмос, Фон Берген, Камара, Бенито, Мбабу, Жуниор, Соу (Аэбишер 59), Сулеймани, Фасснахт (Нгамалеу 65), Ассале, Оаро (Нсаме 75)
Главный тренер: Сеоане Жерардо.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Линделеф, Смоллинг, Шоу, Диогу Далот, Матич, Фред, Погба (Перейра 75), Лукаку, Марсьяль, Рэшфорд
Главный тренер: Моуриньо Жозе.

Предупреждения: Фред 49, Ассале 82.

В другой встрече группы H «Ювентус» в меньшинстве расправился с «Валенсией».

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Все комментарии
Заратустра
Заратустра
сегодня в 00:01
Вынесли этот колхоз и даже не заметили. Так и должно быть.
Red_team
Red_team
сегодня в 00:00
От тут Погба был хорош, ничего не скажешь. В начале матча было стремно за МЮ, но потом раскачались и на классе и изи взяли 3 балла в копилку
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 00:00
надо на Трафарете делать искусственный газон и МЮ станет Чемпионом всей Планеты и вселенной.
RMUKMU
RMUKMU
вчера в 23:59
Победа с хорошей разницей всегда приятна, но до первого гола Янг Бойз были лучше, а пенальти, похоронивший швейцарцов, привезли судьи.
Далот в защите не понравился. Пару раз его легко прошли, плюс ещё однажды завалился в штрафной и открыл ворота. Да и в атаку редко ходил, но это объяснимо, ведь на другом фланге Шоу.
P.S. Жёлтые трибуны "Стад де Суисс" отлично себя проявили. Из-за болельщиков второй тайм не был сильно скучным.
RedDevil88
RedDevil88
вчера в 23:58
после 3го вообще бегать перестали...а можно было еще надавить!
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
вчера в 23:57
хороший старт в ЛЧ !
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
вчера в 23:55
Погба настолько хочет сбежать из автобуса, что уже и в футбол начал играть)
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