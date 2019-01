«Кардифф» арендовал экс-игрока «Локомотива»

Нападающий «Эвертона» Умар Ниасс перешел в состав «Кардиффа», как это и ожидалось. 28-летний сенегалец проведет в валлийском клубе остаток сезона на правах аренды.

Ниасс забил 12 голов в Премьер-Лиге за «ирисок» и «Халл Сити», где находился в аренде. Также форвард ранее выступал в рядах московского «Локомотива».

