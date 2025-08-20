Саутгейт пока не собирается возвращаться в футбол

Бывший главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт в интервью источнику на церемонии вручения наград Ассоциации профессиональных футболистов PFA Awards 2025 сообщил, что пока не планирует возвращаться в футбол.
Специалист, находящийся без работы в футболе после ухода из национальной команды по окончании Евро-2024 прошлым летом, вчера был удостоен награды Merit за вклад в этот вид спорта и достижения со сборной.
Сейчас нет, я очень доволен своей жизнью.
У меня есть бизнес-интересы, я пишу книгу, занимаюсь лидерскими вопросами, продолжаю работать с молодыми тренерами и стараюсь помочь, где могу, справиться с кризисом, который мы наблюдаем среди молодых людей. Я пытаюсь что-то для этого сделать. У меня также есть время наслаждаться жизнью, и да, я ею наслаждаюсь.