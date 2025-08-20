Саутгейт пока не собирается возвращаться в футбол

1755690386

вчера, 14:46

Бывший главный тренер сборной Англии в интервью источнику на церемонии вручения наград Ассоциации профессиональных футболистов PFA Awards 2025 сообщил, что пока не планирует возвращаться в футбол.

Специалист, находящийся без работы в футболе после ухода из национальной команды по окончании Евро-2024 прошлым летом, вчера был удостоен награды Merit за вклад в этот вид спорта и достижения со сборной.