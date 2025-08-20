 
Саутгейт пока не собирается возвращаться в футбол

вчера, 14:46

Бывший главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт в интервью источнику на церемонии вручения наград Ассоциации профессиональных футболистов PFA Awards 2025 сообщил, что пока не планирует возвращаться в футбол.

Специалист, находящийся без работы в футболе после ухода из национальной команды по окончании Евро-2024 прошлым летом, вчера был удостоен награды Merit за вклад в этот вид спорта и достижения со сборной.

Сейчас нет, я очень доволен своей жизнью.

У меня есть бизнес-интересы, я пишу книгу, занимаюсь лидерскими вопросами, продолжаю работать с молодыми тренерами и стараюсь помочь, где могу, справиться с кризисом, который мы наблюдаем среди молодых людей. Я пытаюсь что-то для этого сделать. У меня также есть время наслаждаться жизнью, и да, я ею наслаждаюсь.

Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 14:56
Правильно сказал, Уважаю. Дважды финалист крупнейших европейских форумов, обладатель рыцарского титула может и имеет право взять паузу.
Гость
