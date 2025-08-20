У «Спартака» обновления в обороне. Нашли двух футболистов и переходят на другую схему

1755691937

сегодня, 15:12

Сыграют в три центральных защитника.

Денисов и Рябчук не устраивают тренера «Спартака»

Крайние защитники разочаровали наставника. Станкович недоволен игрой кандидатов на правый фланг. Кроме Денисова, который прямолинейно действует в атаке и не всегда позиционно грамотен в обороне, тренер забраковал Хлусевича и Зобнина. Универсальные игроки допускали ошибки, подставляя «Спартак» на старте сезона. А португалец Мангаш решил, что ему неинтересна РПЛ , и вернулся домой. В «Спортинге» левый защитник начал с дубля, так что всем доволен.

Станкович точно был недоволен действиями Рябчука. Причем настолько, что использовал против «Зенита» на левом фланге вингера Маркиньоса. Ради успешного поединка против принципиального соперника «Спартак» перешел на схему с тремя центральными защитниками. Маркиньос допустил ошибку, когда заработал пенальти: с размаху ударил соперника, не попав по мячу. Максименко потащил удар с «точки», но Кассьерра добил мяч в сетку. Впрочем, Маркиньос взял реванш.

Бразилец забил «Зениту» и не позволил Мантуану и Энрике царить на своем фланге. Ради новой схемы «Спартаку» приходится отправлять на левый край опорника Умярова, хавбека Жедсона и диспетчера Барко для подстраховки. А вот справа ситуация немного хуже. Вингер Медина не заиграл и теперь в «Спартаке» не знают, что с ним дальше делать. Бонгонда в роли правого вингера порой радовал, но у африканца нет стабильности, как и у молодого аргентинского вингера Солари.

Пабло не подходит для работы в обороне и по всему флангу, ведь он слишком часто теряет мяч. Солари – один из рекордсменов РПЛ по браку. Из всех вингеров Станковича устраивает игра только Маркиньоса, который в прошлом сезоне раздавал ассисты, а теперь добавил голы. Похоже, бразильцу доверят место основного левого латераля. А главным игроком правого фланга станет новичок команды Самошников. Илью не стоит представлять поклонникам РПЛ , они его давно знают.

Защитник из «Рубина» – играл в Казани на двух флангах, сначала перебрался в «Локомотив». Галактионов увидел в нем атакующие таланты. Как Круговой в ЦСКА , Самошников стал правым вингером. Вот только летом «Локомотив» подписал Бакаева. Также в команде обживается молодой Салтыков. Никуда не делся Пиняев, который отказался от перехода в ЦСКА . Сергей может сыграть на любом из флангов. Самошников стал лишним в «Локомотиве», поэтому отправился в «Спартак».

Все знают минусы Ильи: он не всегда прекрасен в обороне. Зато опыт в атаке и умение вбрасывать ауты пригодятся «красно-белым». Самошников может забросить мяч на Жедсона и Мартинса. Также подписание россиянина полезно в свете ужесточения лимита. У «Спартака» есть Максименко, Денисов, Умяров и Литвинов, но лучше иметь опцию для подстраховки. После трансфера Самошникова думают, куда отправить Хлусевича? Его звали в «Краснодар», но игрок отказался.

Бабич сбавил, что влияет на качество работы обороны

У «Зенита» начались проблемы с центральными защитниками: они потеряли титул после шестилетней гегемонии. У «Краснодара» появился Диего Коста и неплохо смотрится Витор Тормена: Агкацев редко вступает в игру, а «горожане» стали чемпионами России. Надежная игра в защите с Дивеевым и Рошей выручала ЦСКА весной. Тренер Николич поднялся на третью строчку и выиграл финал Кубка России. У «Локомотива» оборона лучше, чем в прошлом сезоне – они сразу лидируют в РПЛ .

В прошлом сезоне «Спартак» был среди лучших команд по надежности работы без мяча. У ворот Максименко редко создавали явные моменты. «Спартак» пропустил больше мячей, чем «Зенит», так как неожиданные ошибки защиты в крови московской команды. Но в целом Станкович быстрее наладил работу в обороне благодаря надежности Бабича, чем игру в атаке, где Угальде не всегда поддерживали напарники. Особенно весной, когда нападающий сбавил и чаще спасал хавбек Мартинс.

Кристофера вспоминаем, поскольку сейчас он нужен тренеру в роли человека, который врывается в атаку по правому флангу. Всюду будет играть новичок Жедсон. Не стоит ставить португальца в опорную зону, ведь есть лимит: «Спартаку» нужен с первых минут Умяров. Когда будут два латераля – Самошников и Маркиньос, а также четыре хавбека – Умяров, Барко, Жедсон и Мартинс, то останется выбрать лишь четырех игроков в оборону и атаку. Причем надо отобрать троих центральных беков.

Станковичу нужно надежное трио в обороне. И где взять правильных напарников для сбавившего Бабича? Серб в новом году не играет на одном дыхании. Его коллеги Дуарте и Литвинов не относятся к худшим защитникам в РПЛ , но эти ребята не раз подставляли «Спартак», из-за чего нет трофеев и новой серии побед в чемпионате. Вот почему Станкович одобрил подписание центрального защитника Куэсты. Директор «Спартака» Кахигао интересовался другими защитниками, но уговорил колумбийца.

Куэста играл за «Галатасарай» с февраля, не адаптировался и готов попробовать себя в совсем другой лиге. Карлосу всего 26 лет, новичок может при необходимости сыграть справа в обороне и даже на позиции опорного хавбека, как и Литвинов, всё-таки Руслан изначально был хавбеком. Впрочем, Умяров вряд ли пустит коллег на привычное место. А вот в схеме с тремя центральными защитниками Куэста пригодится. Смущает, что это невысокий защитник и правша, ему удобнее работать правее.

Как бы связка новичков Самошникова и Куэсты не начудила в обороне в ближайшее время. Зато опыт колумбийца на правом фланге защиты пригодится для игры по схеме «3-5-2», где Барко и Жедсон по очереди будут в роли ложных форвардов рядом с центральным нападающим. Против «Зенита» все видели, как Барко помогает Угальде в высоком прессинге, а Жедсон забил гол головой в стиле форварда. Похоже, Станковичу доверяют в «Спартаке», раз совершают трансферы ради новой модели игры.