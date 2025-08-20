Морено оштрафован за слова о позорном судействе

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза ( КДК РФС ) сообщил о решении оштрафовать главного тренера «Сочи» после его высказываний в адрес арбитров матча 5-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:5).

По материалам СМИ рассмотрели интервью Морено после матча, во флэше он произнёс слова о позорном судействе. Эту фразу, которая носит оскорбительные характер, мы рассмотрели. Всё, что связано со словом «позор», является оскорблением. Морено принял участие по ВКС, был ещё гендиректор (Сергей) Новиков. Морено признал свою вину, сказал, что допустил волю эмоциям, принёс извинения перед КДК . В соответствии с регламентом, эта запись не была в протоколе матча и в рапорте. Он не был удалён, поэтому рассматривали по части, которая предусматривает штраф. Штраф назначен 300 тысяч рублей тренеру.