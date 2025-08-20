 
Морено оштрафован за слова о позорном судействе

вчера, 14:54
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар5 : 1Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил о решении оштрафовать главного тренера «Сочи» Роберта Морено после его высказываний в адрес арбитров матча 5-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:5).

По материалам СМИ рассмотрели интервью Морено после матча, во флэше он произнёс слова о позорном судействе. Эту фразу, которая носит оскорбительные характер, мы рассмотрели. Всё, что связано со словом «позор», является оскорблением. Морено принял участие по ВКС, был ещё гендиректор (Сергей) Новиков. Морено признал свою вину, сказал, что допустил волю эмоциям, принёс извинения перед КДК. В соответствии с регламентом, эта запись не была в протоколе матча и в рапорте. Он не был удалён, поэтому рассматривали по части, которая предусматривает штраф. Штраф назначен 300 тысяч рублей тренеру.

Брулин
Брулин
вчера в 19:33
Что ни новость, то про штрафы. Того, этого, команду, там космические суммы уже фигурируют, куда бабло это всё льётся?
SpaM-10
SpaM-10
вчера в 18:48
Волкиии позоорные.
adekvat
adekvat
вчера в 16:21
Конечно удовольствие 2 часа в день с мячом побегать за такие деньги это не в шахте за гроши смену отматать.
a-league
a-league
вчера в 15:44, ред.
Подорожало. Инфляция однако. Помню Валеру постоянно вздрючивали на 200 тыс., когда он свистунов после игры от всего сердца "благодарил"
9v9vwt3t5pbk
9v9vwt3t5pbk
вчера в 15:24
За метлой следить надо
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 15:09
А штраф довольно большой. Клуб его конечно компенсирует?
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 15:01
Судьям на смех
SpaM-10
SpaM-10
вчера в 14:57
Он ещё и заплатить должен за позорное судейство.
cska1948
cska1948
вчера в 14:56
Нелицеприятная правда всегда дорого стоит.
