Талалаева оштрафовали по итогам игры с «Локомотивом»

Главный тренер калининградской «Балтики» оштрафован Контрольно‑дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза ( КДК РФС ) по итогам матча 5-го тура РПЛ с московским «Локомотивом». Об этом сообщил глава комитета .

Получили письмо от «Локомотива», заявление, где указано, что Талалаев демонстрировал оскорбительный жест в адрес тренерского штаба и иных лиц клуба. Талалаев принял участие в заседании, как и представитель «Локомотива». Заслушали «Локомотив», задали вопросы. В частности, мной был задан вопрос, когда «Локомотив» принял решение обращаться в КДК — сразу после матча или когда появилось видео в Сети, или после того, как КДК не внёс это в повестку изначально. «Локомотив» сказал, что направили письмо в понедельник во второй половине дня. Члены комитета интересовались, кто из сотрудников или официальных лиц «Локомотива» видел жест. Мы не получили ответа от представителей «Локомотива».

Также спрашивали, почему посчитали жест оскорбительным. Жест был, но почему посчитали, что он направлен в сторону технической зоны «Локомотива»? Ведь там были делегаты, резервные судьи. Тоже не получили ответ на вопрос. Далее выступил Талалаев по ВКС, он сказал, что жест не носит оскорбительного характера, потому что он до этого упал, а когда поднимался, стряхивал крошку от искусственного поля с руки. Крошку, конечно, стряхивают не так, жест был виден явно. Талалаев сказал, что он эмоциональный человек, часто во время матча показывает жест, который относится и к нему самому, и к игрокам.

Мы не установили адресность данного жеста. Непонятно, в отношении кого был он направлен. От «Локомотива» не получили ответ, Талалаев сказал, что тоже адресности не было. Вынесли решение оштрафовать Талалаев за неспортивное поведение на 50 тысяч рублей. Ни в протоколе, ни в рапорте делегата не было сказано о жесте ни слова.