Талалаева оштрафовали по итогам игры с «Локомотивом»

вчера, 15:21
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)1 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев оштрафован Контрольно‑дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза (КДК РФС) по итогам матча 5-го тура РПЛ с московским «Локомотивом». Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Получили письмо от «Локомотива», заявление, где указано, что Талалаев демонстрировал оскорбительный жест в адрес тренерского штаба и иных лиц клуба. Талалаев принял участие в заседании, как и представитель «Локомотива». Заслушали «Локомотив», задали вопросы. В частности, мной был задан вопрос, когда «Локомотив» принял решение обращаться в КДК — сразу после матча или когда появилось видео в Сети, или после того, как КДК не внёс это в повестку изначально. «Локомотив» сказал, что направили письмо в понедельник во второй половине дня. Члены комитета интересовались, кто из сотрудников или официальных лиц «Локомотива» видел жест. Мы не получили ответа от представителей «Локомотива».

Также спрашивали, почему посчитали жест оскорбительным. Жест был, но почему посчитали, что он направлен в сторону технической зоны «Локомотива»? Ведь там были делегаты, резервные судьи. Тоже не получили ответ на вопрос. Далее выступил Талалаев по ВКС, он сказал, что жест не носит оскорбительного характера, потому что он до этого упал, а когда поднимался, стряхивал крошку от искусственного поля с руки. Крошку, конечно, стряхивают не так, жест был виден явно. Талалаев сказал, что он эмоциональный человек, часто во время матча показывает жест, который относится и к нему самому, и к игрокам.

Мы не установили адресность данного жеста. Непонятно, в отношении кого был он направлен. От «Локомотива» не получили ответ, Талалаев сказал, что тоже адресности не было. Вынесли решение оштрафовать Талалаев за неспортивное поведение на 50 тысяч рублей. Ни в протоколе, ни в рапорте делегата не было сказано о жесте ни слова.

Брулин
Брулин
вчера в 19:37
Таких ситуаций миллион в футболе, а на поле вообще стоит мат-перемат! А потому не надо всё это выносить на публику, пусть остается всё на поле.
112910415
112910415
вчера в 19:12
На всякий случай всем показал!
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 19:08
Футбол - это эмоции! Как без них? Если я крикну "судью на мыло" меня тоже штрафуют?!.
5bex8xq4tyjk
5bex8xq4tyjk
вчера в 18:48
Талалаеву по барабану, знает, что за это ничего не будет.
SpaM-10
SpaM-10
вчера в 18:38
Нам по... комы ты что показывал, но деньги отдай.
lotsman
lotsman
вчера в 17:11
Мы не установили адресность данного жеста. Непонятно, в отношении кого был он направлен.
Также спрашивали, почему посчитали жест оскорбительным, тоже не получили ответ на вопрос.
Ответов нет, доказательств нет, а наказание есть.)))
Ты виноват лишь в том, что хочется нам кушать.........
Vilar
Vilar
вчера в 16:25
Этого Григорьянца надо отправить в начальную школу - на переподготовку. Только малограмотный человек с рынка, может, так выражаться и строить предложения: "письмо от «Локомотива»", "Заслушали «Локомотив»,"«Локомотив» принял решение", "«Локомотив» сказал...", "«От Локомотива» не получили ответ".
Короче, никто не видел, адресности не было, ни одного ответа на вопросы не получили, ни в протоколе, ни в рапорте делегата...о жесте ни слова.
Но наказать надо, чистое партсобрание. Григорьянц, наверняка, был ярым коммунистом. Девиз по жизни: "Я Пастернака не читал, но осуждаю!"
Capral
Capral
вчера в 15:30, ред.
Короче отмазали хулигана и можно сказать, что он оБделался лёгким испугом...
shlomo
shlomo
вчера в 15:22
Андрею нужно научиться контролировать свои эмоции...
Гость
