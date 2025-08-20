ЦСКА наказали за кричалки болельщиков про «Спартак» на встрече с «Акроном»

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза ( КДК РФС ) рассказал о штрафах по итогам матчей 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

«Акрон» — ЦСКА : болельщики «армейцев» скандировали оскорбления в адрес «Спартака» на 77‑й минуте. Штраф 10 тысяч рублей. Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини выходил за пределы технической зоны, штраф тренеру 10 тысяч рублей.

«Зенит» — «Рубин»: болельщики «Зенита» массово скандировали оскорбления в адрес (форварда «Рубина» Мирлинда) Даку, штраф клубу 20 тысяч рублей.

«Пари НН» — «Ростов»: два удаления в матче у ростовчан, неподобающее поведение, штраф 100 тысяч рублей клубу. И задержка матча по вине «Пари НН», штраф 50 тысяч рублей.

«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): задержка матча по вине «Динамо», штраф 50 тысяч рублей. Болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные выражения, штраф 40 тысяч рублей.