 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииРоссия. Кубок 2025/2026

ЦСКА наказали за кричалки болельщиков про «Спартак» на встрече с «Акроном»

вчера, 16:32

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал о штрафах по итогам матчей 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

«Акрон» — ЦСКА: болельщики «армейцев» скандировали оскорбления в адрес «Спартака» на 77‑й минуте. Штраф 10 тысяч рублей. Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини выходил за пределы технической зоны, штраф тренеру 10 тысяч рублей.

«Зенит» — «Рубин»: болельщики «Зенита» массово скандировали оскорбления в адрес (форварда «Рубина» Мирлинда) Даку, штраф клубу 20 тысяч рублей.

«Пари НН» — «Ростов»: два удаления в матче у ростовчан, неподобающее поведение, штраф 100 тысяч рублей клубу. И задержка матча по вине «Пари НН», штраф 50 тысяч рублей.

«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): задержка матча по вине «Динамо», штраф 50 тысяч рублей. Болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные выражения, штраф 40 тысяч рублей.

Подписывайся в ВК
Все новости
Тренер «Алании» Гогниев дисквалифицирован на 5 матчей
Вчера, 15:32
Талалаева оштрафовали по итогам игры с «Локомотивом»
Вчера, 15:21
Морено оштрафован за слова о позорном судействе
Вчера, 14:54
Ассоциация тренеров Италии просит отстранить Израиль
Вчера, 09:49
КДК РФС решил возбудить дисциплинарное дело в отношении Талалаева
18 августа
«Динамо» может наказать Лунёва
18 августа
 
Сортировать
Все комментарии
Брулин
Брулин
вчера в 19:42
А зачем на матче с Акроном кричать про Спартак?
112910415
112910415
вчера в 19:05
Некоторым нет разницы, что кричать?!
uazkfdhcnc9p
uazkfdhcnc9p
вчера в 18:49
Хоть бы не смешили такими штрафами, они никакой роли не играют.
4RT
4RT
вчера в 17:54
Им с бодуна всё равно чего орать
Balbes77773
Balbes77773 ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 17:13
Без тиффози-футбол-как без зиры-плов!А на счёт кричалки про спартак-скучно стало...
Futurista
Futurista ответ Balbes77773 (раскрыть)
вчера в 17:11
Про Спартак не забудьте что нибудь покричать))...
Balbes77773
Balbes77773 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 17:10
С Акроном встретимся в Чемпионате-посмотрим..."так и сяк")))
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 17:10
Это что, нормально? Люди пришли смотреть футбол, а не слушать кричалки. Надо им выделить помещение, в котором можно кричать и никому не мешать.
Futurista
Futurista
вчера в 17:01
Акрон коней и так и сяк, а они всё про Спартак)...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 16:55
А причем здесь игра с Акроном и Спартак...)... тренируються наверное уже к игре с нами...)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 