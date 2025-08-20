Вратарь «Флуминенсе» стал рекордсменом по числу матчей в истории футбола

1755674655

вчера, 10:24

Вратарь «Флуминенсе» установил мировой рекорд в футболе по количеству проведённых матчей.

Ответная игра с «Америкой де Кали» в 1/8 финала плей-офф Южноамериканского кубка стала для 44-летнего голкипера 1391-й в карьере. Бразилец превзошёл достижение англичанина Питера Шилтона.

Лопесу вручили тарелку и памятную картину, на церемонии присутствовала его семья. Также футболист провёл игру со специальной нашивкой в честь исторического события.