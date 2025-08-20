 
Soccer.ru
Вратарь «Флуминенсе» стал рекордсменом по числу матчей в истории футбола

вчера, 10:24
ФлуминенсеЛоготип футбольный клуб Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)2 : 0Логотип футбольный клуб Америка Де КалиАмерика Де КалиМатч завершен

Вратарь «Флуминенсе» Фабио Лопес установил мировой рекорд в футболе по количеству проведённых матчей.

Ответная игра с «Америкой де Кали» в 1/8 финала плей-офф Южноамериканского кубка стала для 44-летнего голкипера 1391-й в карьере. Бразилец превзошёл достижение англичанина Питера Шилтона.

Лопесу вручили тарелку и памятную картину, на церемонии присутствовала его семья. Также футболист провёл игру со специальной нашивкой в честь исторического события.

DXTK
DXTK
вчера в 13:12
Акинфееву придется до пенсии играть)))))))
Agamaga005
Agamaga005 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 12:46
Нет, просто зависть, что кто-то кроме него может побить рекорд)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 12:11
У Криша больше тыщи рекордов... Одним больше , одним меньше ... И из-за этого не спать ? ))) Кроме того, у него Режим.
Шуня771
Шуня771 ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 11:56
Есть люди которых природа наградила феноменальным здоровьем...
Симонян...
Брулин
Брулин
вчера в 11:53
Он блин еще и в отличной форме. Помню Буффон уже спасал чисто на опыте, а этот еще по углам летает
112910415
112910415
вчера в 11:19
Это круче, чем просто круто!
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 11:13
А у Пеле столько же голов, по его словам
jRest
jRest
вчера в 10:57
Даже если играть 25-ть лет, то это по 55-ть игр за сезон, что много даже для Европы. Это без травм, без пропуска игр по другим причинам. Играть и чемпионат, и кубки, и международные соревнования...

Очень крутое достижение.
Шуня771
Шуня771
вчера в 10:47
Игорю не догнать...

Внушительные цифры!
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:47
Как у них это получилось? Ведь столько не живут...
vvb7ujy9tzvm
vvb7ujy9tzvm
вчера в 10:25
Такой рекорд трудно будет побить.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:25
Роналду теперь спать не будет
Гость
