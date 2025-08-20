«Ахмат» выставил двух легионеров на трансфер

1755695603

вчера, 16:13

«Ахмат» решил продать сразу двух футболистов.

По информации источника, состав грозненцев в скором времени покинет 29-летний полузащитник . Также из «Ахмата» уйдёт 29-летний защитник .

В минувшем сезоне Талаль провёл 18 матчей в Российской Премьер-Лиге и забил 2 мяча. Шатара сыграл 14 встреч в РПЛ , но не отметился голевыми действиями.

Ранее стало известно, что клуб намерен подписать контракт с полузащитником Омаром Аржуном.