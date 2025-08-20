 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

«Ахмат» выставил двух легионеров на трансфер

вчера, 16:13

«Ахмат» решил продать сразу двух футболистов.

По информации источника, состав грозненцев в скором времени покинет 29-летний полузащитник Мохаммед Талаль. Также из «Ахмата» уйдёт 29-летний защитник Милош Шатара.

В минувшем сезоне Талаль провёл 18 матчей в Российской Премьер-Лиге и забил 2 мяча. Шатара сыграл 14 встреч в РПЛ, но не отметился голевыми действиями.

Ранее стало известно, что клуб намерен подписать контракт с полузащитником Омаром Аржуном.

Подписывайся в ВК
Все новости
Слухи«Ахмат» намерен подписать марокканского полузащитника Аржуна
Вчера, 15:47
Челестини — об интересе к Кисляку из Турции: «Матвей никуда не уйдёт»
Вчера, 14:52
Бистрович — о продолжении карьеры: «У меня есть варианты из России»
Вчера, 12:46
СлухиБывший защитник «Спартака» Маслов близок к переходу в «Динамо» Махачкала
Вчера, 10:34
Слухи«Галатасарай» собирается купить Кисляка у ЦСКА
19 августа
Пиняев рассказал, почему отказался переходить из «Локомотива» в ЦСКА
19 августа
 
Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:42
Талаль одно разочарование.
хотя в Шерифе был лучшим игроком.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 16:15
Здравствуйте. Приняли меры.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 