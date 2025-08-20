Тренер «Алании» Гогниев дисквалифицирован на 5 матчей

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение дисквалифицировать главного тренера «Алании» Спартака Гогниева на пять матчей по итогам игры Второй лиги с «Тюменью». Об этом сообщил глава КДК Артур Григорьянц.
Гогниев был удалён за две жёлтые карточки. После предупреждения он в агрессивной манере оскорблял арбитров, после того как покинул поле, кинул две бутылки с водой на поле и ударил скамейку запасных рукой. Он принял участие в заседании, не скрывал нарушений, всё признал. Причиной такого поведения назвал судейство. Это его не оправдывает, он у нас на заседании уже четвёртый раз. У него уже были штрафы, дисквалификации, это характеризует человека и его манеру поведения, степень агрессии на поле. Решение — за оскорбительное поведение четыре реальных матча дисквалификации, не считая автоматической дисквалификации. То есть общая — пять матчей, а за неспортивное поведение штраф 25 тысяч рублей, это максимум по Второй лиге.
Сразу хочу тебя попросить, не сравнивать ВЕЛИКИХ, с человеком, который до сих пор не вырос из детских штанишек. Не обижайся, никоим образом не хочу обидеть ни тебя, ни Гогниева, но то, как ведет себя этот парень, иначе, как ребячеством назвать нельзя. А если вспоминать Великих тренеров, то можно вспомнить и Лобановского, который выгонял с тренировок самого О.Блохина или В.А.Маслова, который последними словами оскорблял футболистов Динамо... Но это люди, добившиеся в жизни максимальных высот. А чего добился Гогниев? Твою историю с пацанами Гогниева я знаю, но это не значит, что он должен оставаться на уровне спесивого подростка. Я знал, что ты мне ответишь, потому что знаю твою симпатию к этому человеку.))) Но, Дружище, Гогниеву пора взрослеть, согласись.)))
