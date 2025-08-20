 
Тренер «Алании» Гогниев дисквалифицирован на 5 матчей

вчера, 15:32
АланияЛоготип футбольный клуб Алания (Владикавказ)1 : 2Логотип футбольный клуб ТюменьТюменьМатч завершен

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение дисквалифицировать главного тренера «Алании» Спартака Гогниева на пять матчей по итогам игры Второй лиги с «Тюменью». Об этом сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

Гогниев был удалён за две жёлтые карточки. После предупреждения он в агрессивной манере оскорблял арбитров, после того как покинул поле, кинул две бутылки с водой на поле и ударил скамейку запасных рукой. Он принял участие в заседании, не скрывал нарушений, всё признал. Причиной такого поведения назвал судейство. Это его не оправдывает, он у нас на заседании уже четвёртый раз. У него уже были штрафы, дисквалификации, это характеризует человека и его манеру поведения, степень агрессии на поле. Решение — за оскорбительное поведение четыре реальных матча дисквалификации, не считая автоматической дисквалификации. То есть общая — пять матчей, а за неспортивное поведение штраф 25 тысяч рублей, это максимум по Второй лиге.

Байкал-38
Байкал-38
вчера в 19:55
Я давно говорил, что Гогниев не тренер, а клоун.
Когда кто то вспоминает о Гогниеве, то всегда вспоминает о его скандальных выходках, лишь только один болельщик Алании пытается его защитить, но у него не очень получается, прежде всего из-за самого Гогниева.
От Гогниева только подставы.
Брулин
Брулин
вчера в 19:40
Штрафуют клубы, из года в год. А что они могут сделать с фанатьем?! Ничего! Так может просто повысить цены на фанатские трибуны в разы?! А штрафы клубам отменить. Пусть фанатье платит за свой беспредел. )
Андрюха 43
Андрюха 43
вчера в 19:18
Ему самому не надоело так себя вести?!
112910415
112910415
вчера в 19:09, ред.
Гогниев ведёт себя совершенно недопустимо
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 16:45
По-моему Спартак Гогниев слишком много себе позволяет. Был игроком скандалил, стал тренером скандалит ещё больше.. Мне кажется тренер должен быть примером для игроков, хорошим примером... Мне неприятно это говорить, но имеет ли право такой наставник учить правилам поведения своих игроков? И нечего ссылаться на его сложный характер. Как раз характера у него и нет. Хватит уже терпеть его выходки. Я бы просто поставил вопрос о его профпригодности.
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 16:19, ред.
Приветище, Дружище!!!
Сразу хочу тебя попросить, не сравнивать ВЕЛИКИХ, с человеком, который до сих пор не вырос из детских штанишек. Не обижайся, никоим образом не хочу обидеть ни тебя, ни Гогниева, но то, как ведет себя этот парень, иначе, как ребячеством назвать нельзя. А если вспоминать Великих тренеров, то можно вспомнить и Лобановского, который выгонял с тренировок самого О.Блохина или В.А.Маслова, который последними словами оскорблял футболистов Динамо... Но это люди, добившиеся в жизни максимальных высот. А чего добился Гогниев? Твою историю с пацанами Гогниева я знаю, но это не значит, что он должен оставаться на уровне спесивого подростка. Я знал, что ты мне ответишь, потому что знаю твою симпатию к этому человеку.))) Но, Дружище, Гогниеву пора взрослеть, согласись.)))
Ironigor
Ironigor ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:09
Привет дружище. Этот как ты выражаешся тренер никакой, собрал с улиц пацанов и из ЛЛМ через два года играл и боролся с Аланией и этими пацанами за выход в РПЛ . И только руководство клуба не дали ему этой возможности . А то что у него такой характер, то я тебе могу перечислять много фамилий великих тренеров с точно таким же характером . Тренер сборной России по волейболу, самый титулованный тренер в истории России, товарищ Карполь ☝️😉
Capral
Capral
вчера в 15:46
Я даже не знаю, что пожелать больше Гогниеву- поумнеть или повзрослеть? Видимо, и то, и другое, но пока, даже на горизонте нет к этому предпосылок... Человеку 44года, большая часть жизни уже позади, как говорил персонаж Е.П.Леонова. Не понимаю, что он себе думает. Как тренер никакой, да еще и человек- невоспитанный, и глупый...
yaxmtrcjhc77
yaxmtrcjhc77
вчера в 15:37
Не научился себя вести в приличном обществе
