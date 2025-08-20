Тренер «Алании» Гогниев дисквалифицирован на 5 матчей

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза ( КДК РФС ) принял решение дисквалифицировать главного тренера «Алании» на пять матчей по итогам игры Второй лиги с «Тюменью». Об этом сообщил глава КДК .

Гогниев был удалён за две жёлтые карточки. После предупреждения он в агрессивной манере оскорблял арбитров, после того как покинул поле, кинул две бутылки с водой на поле и ударил скамейку запасных рукой. Он принял участие в заседании, не скрывал нарушений, всё признал. Причиной такого поведения назвал судейство. Это его не оправдывает, он у нас на заседании уже четвёртый раз. У него уже были штрафы, дисквалификации, это характеризует человека и его манеру поведения, степень агрессии на поле. Решение — за оскорбительное поведение четыре реальных матча дисквалификации, не считая автоматической дисквалификации. То есть общая — пять матчей, а за неспортивное поведение штраф 25 тысяч рублей, это максимум по Второй лиге.