Сульшер: «На тренировках никто не забивает больше, чем Лукаку»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер отметил, что даст игровое время каждому из шестёрки атакующих игроков команды.

Лукаку – определённо важный член команды. На тренировках никто не забивает столько, сколько он. У меня есть три форварда, которые играют чаще остальных (Прим. – Рэшфорд, Марсьяль, Лингард), но в моём распоряжении также есть Ромелу Лукаку, Хуан Мата и Алексис Санчес. Так что у меня есть выбор из шести человек, и я могу применять ротацию. Ромелу определённо получит игровое время.

Я был одним из четырёх форвардов, когда на поле выходили только двое. Сейчас у нас их шесть, и чаще всего на поле выходят трое. Так что возможность для ротации – это здорово. У нас будет достаточно матчей [чтобы дать время каждому из них].

Всё дело в использовании своего шанса, когда ты получаешь его. Справедливости ради, после моего назначения Лукаку забил уже трижды, но Маркус Рэшфорд записал на свой счёт четыре гола, как и Погба. Так что всё зависит от самих игроков.