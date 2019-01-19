Сарри: «Мы очень довольны Хадсоном-Одои»

Наставник «Челси» Маурицио Сарри похвалил полузащитника команды Каллума Хадсона-Одои и отметил, что не обсуждал с игроком его будущее. 18-летним хавбеком по-прежнему очень серьёзно интересуется «Бавария».

Я не хочу говорить с ним о том, на что я не могу повлиять.

Я очень доволен им. Месяц назад мы работали с ним над оборонительной фазой, и он сразу же прибавил. Сейчас мы работаем с ним над движением без мяча, и, на мой взгляд, он прибавляет. Мы очень довольны его игрой, потому что он сильно прибавил за последние два месяца.

У него сейчас отличный период с точки зрения его отношения, с точки зрения того, как он тренируется. Психологически у него сейчас всё отлично.