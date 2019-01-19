Ковач: «Хотим опередить „Боруссию“ и выиграть чемпионскую гонку»

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач дал комментарий после победы над «Хоффенхаймом» (3:1) в матче 18-го тура Бундеслиги.

Первый тайм мы провели потрясающе. Это наши амбиции, то, на что мы способны. Это хороший результат, мы хорошо начали вторую часть сезона и увеличили давление [на «Боруссию» Д].

Мы охотники. Хотим преследовать Дортмунд, опередить его и заполучить чемпионский титул.

Для нас главное – быть на вершине таблицы в конце сезона.