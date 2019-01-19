Нагельсманн: «Заслуженная победа „Баварии“»

Главный тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсманн прокомментировал поражение от «Баварии» в матче 18-го тура Бундеслиги (1:3).

После первого тайма уже нужно было бить тревогу, второй мы провели хорошо. Этот матч был похож на нашу первую игру с «Баварией» в этом сезоне. Мы были слабы и напуганы в первом тайме, прятались и были недостаточно агрессивны. Нам не хватало смелости в отборе, мы постоянно бегали за мячом. У «Баварии» было много моментов, так что их лидерство было заслуженным.

В перерыве мы реорганизовались и можем быть довольны тем, как провели вторую половину встречи. Но в итоге это была заслуженная победа «Баварии».