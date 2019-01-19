Солари: «Бензема является нашей опорой в атаке»

Наставник «Реала» Сантьяго Солари подчеркнул значимость нападающего Карима Бензема для мадридского клуба. Несколько дней назад французский форвард сломал мизинец на руке.

Считаем, что травма Бензема не является препятствием для того, чтобы выйти на поле.

Без сомнений, он очень ценный игрок. Карим является нашей опорой в атаке и проводит блестящий сезон. Он щедро делится с командой своей игрой, и мы счастливы иметь его в составе.