Спаллетти: «Трансферные слухи не отвлекают „Интер“»

19 января 2019, 00:37

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти заявил, что трансферные слухи, касающиеся клуба, не отвлекают ни его, ни игроков от работы на тренировках.

В клубе нет никакой путаницы. Сейчас в самом разгаре зимнее трансферное окно. Это нормально, что ходят разные слухи. На нас это никак не влияет, мы готовимся к предстоящим играм.

Напомним, что «Интер» на данный момент пытается продлить контракты со своими лидерами. В частности, миланский клуб никак не может договориться по новому контракту с Мауро Икарди.