Солари: «„Реалу“ повезло иметь в составе двух лучших в мире голкиперов»

Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари накануне матча с «Севильей» в рамках 20-го тура Примеры ушёл от ответа на вопрос, кто займёт место в воротах мадридского клуба. Кейлор Навас испытывает проблемы с приводящей мышцей правой ноги, а Тибо Куртуа только начал набирать форму после восстановления от травмы бедра. Сообщалось, что в этой встрече за «сливочных» может сыграть Лука Зидан.
«Реалу» повезло иметь в своём составе двух лучших в мире голкиперов.
Заряженность на этот матч не подлежит обсуждению. Так же, как наша страсть и мотивация в матчах с командами, что находятся выше нас в таблице.
Я видел только оборону-проходной двор.
К слову, Наваса тоже пропустил между ног. О боже, вратари пропускают между ног, ничего себе
Я видел только оборону-проходной двор.
К слову, Наваса тоже пропустил между ног. О боже, вратари пропускают между ног, ничего себе