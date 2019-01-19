Солари: «„Реалу“ повезло иметь в составе двух лучших в мире голкиперов»

19 января 2019, 01:21

Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари накануне матча с «Севильей» в рамках 20-го тура Примеры ушёл от ответа на вопрос, кто займёт место в воротах мадридского клуба. Кейлор Навас испытывает проблемы с приводящей мышцей правой ноги, а Тибо Куртуа только начал набирать форму после восстановления от травмы бедра. Сообщалось, что в этой встрече за «сливочных» может сыграть Лука Зидан.