«Анжи» обыграл ФК «Биолог» в контрольном матче

«Анжи» в товарищеском матче обыграл новокубанский «Биолог», выступающий во 2-м дивизионе России (зона «Юг»).
«Анжи» - «Биолог» 3:1 (1:1)
Голы: Закиров 40, Кацаев 55 (пенальти), Понсе 71
Состав «Анжи» на первый тайм: Дюпин, Ягъяев, Белов, Гайдаров, Калошин, Магомедов (Андямов 24), Закиров, Иванченко, Андреев, Ахъядов, Долгов
Состав «Анжи» на второй тайм: Дюпин, Чистяков, Калошин, Удалый, Белов, Тетрашвили, Ондуа, Кулик, Кацаев (Гайдаров 79), Агаларов, Понсе
Ранее «Анжи» разгромил молодежку «Ахмата».
Альтруисты дерут всех подряд.
Альтруисты дерут всех подряд.