«Ювентус» одержал волевую победу над «Лацио» благодаря голу Роналду

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Кубок Матч Премьер 2019, 3 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов -:- Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит 4 3.15 1.95
Англия. Кубок 2018/2019, 4 раунд 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Барнет (Лондон)Барнет -:- Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд - - -
Испания. Примера 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Алавес -:-  Райо Вальекано - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 21 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Эмполи -:-  Дженоа - - -
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт 1:3 Логотип футбольный клуб ПатронатоПатронато - - -
03:30 40’ Логотип футбольный клуб Ньюэллс Олд Бойз (Росарио)Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Логотип футбольный клуб Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес)Бока Хуниорс - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако -:- Логотип футбольный клуб ЭкскурсионистасЭкскурсионистас - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 1 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Лара (Баркисимето)Депортиво Лара 0:1 Логотип футбольный клуб КаракасКаракас - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Самора (Баринас)Самора 4:1 Логотип футбольный клуб Сулия (Маракайбо)Сулия - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Льянерос (Гуанаре)Льянерос -:- Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М - - -
Германия. Третья лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб АаленАален -:- Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг - - -
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 3 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 1:1 Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа 1:0 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Хад (Хадера)Хапоэль Хад -:- Логотип футбольный клуб Маккаби ТА (Тель-Авив)Маккаби ТА - - -
Италия. Серия B 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВеронаВерона -:- Логотип футбольный клуб КозенцаКозенца - - -
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб АПОЭЛ (Никосия)АПОЭЛ -:- Логотип футбольный клуб Алки Ор (Ороклини)Алки Ор - - -
Колумбия. Примера А 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера 1:2 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:1 Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто - - -
04:00 11’ Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо 0:0 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 5 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 1:3 Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос - - -
00:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон 1:1 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
Кубок Азии 2019, 1/2 финала 1 X 2
17:00 сегодня  Иран -:-  Япония - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
сегодня Логотип футбольный клуб Олимпик Дн (Донецк)Олимпик Дн -:- Логотип футбольный клуб Работнички (Скопье)Работнички - - -
сегодня Логотип футбольный клуб СлуцкСлуцк -:- Логотип футбольный клуб ЮА-Строй (Житковичи)ЮА-Строй - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Напредак (Крушевац)Напредак -:- Логотип футбольный клуб Сабуртало (Тбилиси)Сабуртало - - -
сегодня Логотип футбольный клуб АлександрияАлександрия -:- Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ХоброХобро -:- Логотип футбольный клуб Сигма (Оломоуц)Сигма - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л -:- Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб ЛАСК (Линц)ЛАСК -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб РанхеймРанхейм -:- Логотип футбольный клуб ЭстерсундЭстерсунд - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Тяньцзинь ТэдаТяньцзинь Тэда -:- Логотип футбольный клуб ЛАСК (Линц)ЛАСК - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Пахтакор (Ташкент)Пахтакор -:- Логотип футбольный клуб Брондбю (Брённбю)Брондбю - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА Сф (София)ЦСКА Сф - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда -:- Логотип футбольный клуб Вокер НордхаузенВокер Нордхаузен - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Керетаро (Сантьяго-де-Керетаро)Керетаро 0:4 Логотип футбольный клуб ЛеонЛеон - - -
03:06 47’ Логотип футбольный клуб Сантос Лагуна (Торреон)Сантос Лагуна 1:0 Логотип футбольный клуб ГвадалахараГвадалахара - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 2 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад 1:0 Логотип футбольный клуб Серро Портеньо (Асунсьон)Серро Портеньо - - -
02:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап 3:2 Логотип футбольный клуб Соль де Америка (Асунсьон)Соль де Америка - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму -:- Логотип футбольный клуб Риу Аве (Вила-ду-Конди)Риу Аве - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТонделаТондела -:- Логотип футбольный клуб Авеш (Вила-даш-Авеш)Авеш - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)Морейренcе -:- Логотип футбольный клуб Насионал Ф (Фуншал)Насионал Ф - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)Фенербахче -:- Логотип футбольный клуб МалатияспорМалатияспор - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб АнкарагюджюАнкарагюджю -:- Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Истанбул (Стамбул)Истанбул -:- Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша - - -
Франция. Лига 2 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Клермон (Клермон-Ферранд)Клермон -:- Логотип футбольный клуб ГаврГавр - - -
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«Ювентус» одержал волевую победу над «Лацио» благодаря голу Роналду

сегодня, 00:26
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)1 : 2Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

В матче 21-го тура Серии А «Ювентус» с трудом обыграл «Лацио». Решающий гол забил Криштиану Роналду с пенальти.

«Бьянконери» удерживают лидерство в чемпионате, тогда как римский клуб остается на 8-й строчке.

Рим, стадион «Олимпико»

«Лацио» - «Ювентус» 1:2 (0:0)
Голы: Джан 58 (автогол) - Канселу 74, Криштиану Роналду 88 (пенальти)

«Лацио»: Стракоша, Раду, Уоллес, Баштуш (Нету 90), Лулич, Милинкович-Савич, Лейва (Бериша 82), Альберто, Пароло, Корреа, Иммобиле (Кайседо 83)
Главный тренер: Индзаги Симоне.

«Ювентус»: Щесны, Сандро, Ругани, Бонуччи (Кьеллини 40), Де Шильо, Джан, Бентанкур, Матюиди (Бернардески 60), Дуглас Коста (Канселу 69), Дибала, Криштиану Роналду
Главный тренер: Аллегри Массимилиано.

Предупреждения: Джан 23, Лейва 50, Матюиди 51, Де Шильо 71, Ругани 73, Кьеллини 81, Милинкович-Савич 84

Судья: Гуида Марко.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.

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Все комментарии
Бильге Октай
Бильге Октай
   174 / 773
сегодня в 03:56
хех ... не хило бомбит у горбатых пацанов ... не утопились бы после игры с матрасом
Кьянти
Кьянти
   692 / 773
сегодня в 02:39
Братцы, да вы себя послушайте... Вы топик превралити в с стрелу для разборок. В себя-то придите, будьте так снисходительно, к тем, кто, к примеру матч не смотрел, и ему интересно мнение сторон о результате почитать, а не эти ваши гадости, в адрес друг, друга. Коментов 40 подряд пробежал и ничего по существу, одни отходы и экскрименты словесный. И так похоже уже на всем сайте.
Давайте про футбол.
амурец
амурец
   168 / 773
сегодня в 02:35
Ювентус молодцы только они сегодня и забивали, но всё же выкрутились, с победой
allemz
allemz
   28 / 773
сегодня в 02:00
Пробирочные глоры Роналду повылезали.
Веселите соккерчан. А я пойду спать. Сегодня проделал отличную работу по выносу противных глоров КР7.
alex lebedev
alex lebedev ответил ФанГалактикоса
   222 / 773
сегодня в 01:58
ты реально думаешь я счас сяду и полистаю все 2500+ твоих комментов?Ахахах Чел, у тебя то может и есть столько свободного времени, но не у меня, достаточно было полистать 2-3 страницы и стало все ясно. Конечно было в сторону барсы и Месси и у меня, но если чекнуть будет видно что эти 41ы -в основном- были ответки :) Короче хватит с тебя, удачи чтоль :DD Можешь тот коммент еще раз перечитать, вдруг понятнее станет
по моему рейтингу видно, насколько я активный здесь)
ладно, давай)
spartach091
spartach091 ответил allemz
   73 / 773
сегодня в 01:56
    ФанГалактикоса
    ФанГалактикоса ответил alex lebedev
       157 / 773
    сегодня в 01:55
    статистику в студию, а балаболить много ума не надо. так я и не скрываю, что я хейтер роналды, это ты что-то ерепенишься, признаться не можешь, что любитель заднеприводного)) и не рассказывай мне сказки, твоих в*ров в сторону месси и барсы предостаточно видел, просто не всегда хочется таким отвечать. ну давай, удачи)
    ты реально думаешь я счас сяду и полистаю все 2500+ твоих комментов?Ахахах
    Чел, у тебя то может и есть столько свободного времени, но не у меня, достаточно было полистать 2-3 страницы и стало все ясно.
    Конечно было в сторону барсы и Месси и у меня, но если чекнуть будет видно что эти 41ы -в основном- были ответки :)

    Короче хватит с тебя, удачи чтоль :DD Можешь тот коммент еще раз перечитать, вдруг понятнее станет
    alex lebedev
    alex lebedev ответил Nickolai S
       222 / 773
    сегодня в 01:54
    Ты пробиваешь очередное дно. Костя, остановись. Ты совсем странный, ты уже в натуре пугаешь, не шучу.
    будь снисходительнее к нему. тяжело болеть за итальянский кабинет. постоянно смотришь покупные игры в колхозном сериале, а в лч только обидные вылеты от грандов футбола, побед не видишь с допотопных времен там. тут кукушка поедет, хочешь-не хочешь.
    Nickolai S
    Nickolai S ответил Великий Князь
       239 / 773
    сегодня в 01:51
    Гумовый нацюцюрнык Николай коллекционер памперсов. Аха-ха)
    Ты пробиваешь очередное дно. Костя, остановись. Ты совсем странный, ты уже в натуре пугаешь, не шучу.
    FERIS
    FERIS
       149 / 773
    сегодня в 01:47
    Один ушёл и второй сразу слился)
    alex lebedev
    alex lebedev ответил FERIS
       222 / 773
    сегодня в 01:43
    Как всегда барсучьё и их подлизы вылезли) Везде нужно свои ноздри сопливые засунуть.
    о, одного из главных прихвостней нарцисса как раз не хватало) ну давай, весели)
    FERIS
    FERIS
       149 / 773
    сегодня в 01:42
      la_masia
      la_masia ответил allemz
         100 / 773
      сегодня в 01:41
      Да, пойду спать.
      alex lebedev
      alex lebedev
         222 / 773
      сегодня в 01:40
      одно ясно, против атлетов можно смело на пенки заряжать. вопрос тут только на сколько пеналей за 2 матча, сколько раз ювентус в затруднительном положении окажется?
      allemz
      allemz ответил la_masia
         28 / 773
      сегодня в 01:39
      Я обратил внимание, они тут все друг на друга д...чат.
      Не тем ты занят))
      la_masia
      la_masia ответил allemz
         100 / 773
      сегодня в 01:38
      Я обратил внимание, они тут все друг на друга д...чат.
      alex lebedev
      alex lebedev
         222 / 773
      сегодня в 01:38
      давай, шапка мономаха, не хворай там) с очередной зашкварной победой тебя еще раз)
      Великий Князь
      Великий Князь ответил la_masia
         2 / 773
      сегодня в 01:38
      Последний раз пенальти ставили в чемпионтате, в ворота Бетиса, в ноябре. Что-то не совпадают твои слова с действительность. Попахивает пустобрехством...князек...
      Я про "рекорды", а не даты. Приурочь их к титулам и тебе всё станет ясно. Аха-ха)
      allemz
      allemz ответил feris1
         28 / 773
      сегодня в 01:38
      Всм? Когда Рон пенку пробивал, ты все резинки израсходовал, так что не получится с Пепкой.
      Великий Князь
      Великий Князь
         2 / 773
      сегодня в 01:37
        la_masia
        la_masia ответил Великий Князь
           100 / 773
        сегодня в 01:37
        Последний раз пенальти ставили в чемпионтате, в ворота Бетиса, в ноябре.
        Что-то не совпадают твои слова с действительность.
        Попахивает пустобрехством...князек...
        allemz
        allemz ответил feris1
           28 / 773
        сегодня в 01:37
        Не твоё дело за кого я болею и кому симпатизирую.
        Прежде чем писать, удостоверься, что владеешь нужной инфой, чтобы обоснованно кидать предъявы. Так понятнее?
        Scuderia Ferrari
        Scuderia Ferrari ответил feris1
           8 / 773
        сегодня в 01:36
        Ну вон зачем ты агришься, ведь на то они и ветки, чтобы обсуждать, как раз обсуждений на постреформенном Соккере с 2015 и не хватает, сплошные ботостычки.
        Scuderia Ferrari
        Scuderia Ferrari ответил Великий Князь
           8 / 773
        сегодня в 01:35
        Наверное, приехал путём зацепинга из Тернополя в деревню в условной Австрии и там выносит за 99летним фаном черно-серого клупа. ))
        Великий Князь
        Великий Князь
           2 / 773
        сегодня в 01:35
        Гумовый нацюцюрнык Николай коллекционер памперсов. Аха-ха)
        feris1
        feris1 ответил allemz
           87 / 773
        сегодня в 01:34
        Лол. Во дела. Глор Роналду, который заходит на ветки Юве, чтобы оставить шаблонный коммент, дабы Князь и его банда отлайкали. Еще мне предъявы кидает. Роналду и его глоры (сливочные, в основном) всегда были противны. Гуляй.
        Не твоё дело за кого я болею и кому симпатизирую.
        Великий Князь
        Великий Князь ответил Nickolai S
           2 / 773
        сегодня в 01:33
        Это ты тот дремучий старый футбольный 30н в деменции и в памперсе? Извини, сразу не признал.
        И не мудрено, ведь ты кроме памперса ничего не видел. Хоть картошку там отобрал? Аха-ха)
        Nickolai S
        Nickolai S ответил Великий Князь
           239 / 773
        сегодня в 01:32
        Ты тоже не хворай.) И близко к сердцу не бери, так тебя на долго не хватит. Футбол лишь не большая часть жизни, при чём не самая важная. Подрастёшь - поймешь.
        Это ты тот дремучий старый футбольный 30н в деменции и в памперсе? Извини, сразу не признал.
        la_masia
        la_masia ответил t2k
           100 / 773
        сегодня в 01:32
        Это норма, Ювентус в последнее время на таких только и выезжает.
        Великий Князь
        Великий Князь ответил la_masia
           2 / 773
        сегодня в 01:32
        Я вот посмотрел результаты ювентуса и частоту назначения пней, ну честь и хвала такому чемпиону) Когда игра не получается у Ювентуса, судья вступает. Это тебе не видео гнусавое присылать. В руку мяч попал, за такое даже в России не ставят.
        Подними статистику и посмотри на "рекорды" бурсы, вот там беспредел. Соперников удаляют, пенки нагло в ваши ворота не ставят, зато в ворота оппонентов регулярно))
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