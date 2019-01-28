«Ювентус» одержал волевую победу над «Лацио» благодаря голу Роналду

В матче 21-го тура Серии А «Ювентус» с трудом обыграл «Лацио». Решающий гол забил Криштиану Роналду с пенальти.
«Бьянконери» удерживают лидерство в чемпионате, тогда как римский клуб остается на 8-й строчке.
Рим, стадион «Олимпико»
«Лацио» - «Ювентус» 1:2 (0:0)
Голы: Джан 58 (автогол) - Канселу 74, Криштиану Роналду 88 (пенальти)
«Лацио»: Стракоша, Раду, Уоллес, Баштуш (Нету 90), Лулич, Милинкович-Савич, Лейва (Бериша 82), Альберто, Пароло, Корреа, Иммобиле (Кайседо 83)
Главный тренер: Индзаги Симоне.
«Ювентус»: Щесны, Сандро, Ругани, Бонуччи (Кьеллини 40), Де Шильо, Джан, Бентанкур, Матюиди (Бернардески 60), Дуглас Коста (Канселу 69), Дибала, Криштиану Роналду
Главный тренер: Аллегри Массимилиано.
Предупреждения: Джан 23, Лейва 50, Матюиди 51, Де Шильо 71, Ругани 73, Кьеллини 81, Милинкович-Савич 84
Судья: Гуида Марко.
«Соккер.ру» вел
Давайте про футбол.
Давайте про футбол.
Веселите соккерчан. А я пойду спать. Сегодня проделал отличную работу по выносу противных глоров КР7.
Веселите соккерчан. А я пойду спать. Сегодня проделал отличную работу по выносу противных глоров КР7.
ладно, давай)
ладно, давай)
Чел, у тебя то может и есть столько свободного времени, но не у меня, достаточно было полистать 2-3 страницы и стало все ясно.
Конечно было в сторону барсы и Месси и у меня, но если чекнуть будет видно что эти 41ы -в основном- были ответки :)
Короче хватит с тебя, удачи чтоль :DD Можешь тот коммент еще раз перечитать, вдруг понятнее станет
Чел, у тебя то может и есть столько свободного времени, но не у меня, достаточно было полистать 2-3 страницы и стало все ясно.
Конечно было в сторону барсы и Месси и у меня, но если чекнуть будет видно что эти 41ы -в основном- были ответки :)
Короче хватит с тебя, удачи чтоль :DD Можешь тот коммент еще раз перечитать, вдруг понятнее станет
Везде нужно свои ноздри сопливые засунуть.
Везде нужно свои ноздри сопливые засунуть.
Будьте здоровы господа!
Будьте здоровы господа!
Что-то не совпадают твои слова с действительность.
Попахивает пустобрехством...князек...
Что-то не совпадают твои слова с действительность.
Попахивает пустобрехством...князек...