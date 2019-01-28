«Реал» одержал победу над «Эспаньолом»

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Англия. Кубок 2018/2019, 4 раунд 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Барнет (Лондон)Барнет -:- Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд - - -
Испания. Примера 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Алавес -:-  Райо Вальекано - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 21 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Эмполи -:-  Дженоа - - -
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт 1:3 Логотип футбольный клуб ПатронатоПатронато - - -
03:30 37’ Логотип футбольный клуб Ньюэллс Олд Бойз (Росарио)Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Логотип футбольный клуб Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес)Бока Хуниорс - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако -:- Логотип футбольный клуб ЭкскурсионистасЭкскурсионистас - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 1 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Лара (Баркисимето)Депортиво Лара 0:1 Логотип футбольный клуб КаракасКаракас - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Самора (Баринас)Самора 4:1 Логотип футбольный клуб Сулия (Маракайбо)Сулия - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Льянерос (Гуанаре)Льянерос -:- Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М - - -
Германия. Третья лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
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01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа 1:0 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
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Италия. Серия B 2018/2019, 21 тур 1 X 2
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Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб АПОЭЛ (Никосия)АПОЭЛ -:- Логотип футбольный клуб Алки Ор (Ороклини)Алки Ор - - -
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«Реал» одержал победу над «Эспаньолом»

сегодня, 00:37
ЭспаньолЛоготип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)2 : 4Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Реал» обыграл «Эспаньол» в матче 21-го тура чемпионата Испании.

«Реал» (39 очков) занимает третье место в турнирной таблице, «Эспаньол» (24 очка) идет на 15-й позиции.

Барселона, стадион Корнелья-Эль Прат

«Эспаньол» - «Реал» 2:4 (1:3)
Голы: Баптистао 25, Росалес 82 - Бензема 4, Рамос 15, Бензема 45+1, Бэйл 67

«Эспаньол»: Диего Лопес, Ллуис Лопес, Хави Лопес, Эрмосо, Вила, Дардер (Мелендо 75), Марк Рока, Алехандро Лопес, Баптистао (Пьятти 71), Иглесиас, Серхио Гарсия
Главный тренер: Руби.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос (Начо 46), Регилон, Модрич (Марсело 76), Каземиро, Кроос, Лукас, Бензема, Винисиус Жуниор (Бэйл 64)
Главный тренер: Солари Сантьяго.

Предупреждения: Марк Рока 7, Рамос 27, Серхио Гарсия 34, Карвахаль 81, Лопес 85, Начо 88, Куртуа 90+1

Удаление: Варан 72

Судья: Хиль Мансано Хесус.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

Напомним, что «Валенсия» обыграла «Вильярреал», Денис Черышев забил гол.

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Все комментарии
No problem
No problem
   175 / 773
сегодня в 04:08
(Проспал).
Всех с победой друзья мои.
амурец
амурец
   168 / 773
сегодня в 02:33
ну что же неплохо, хотя 15 команда не показатель, но прогресс всё же есть после того, что Реал показывал вначале
allemz
allemz ответил Y.N.W.A.
   28 / 773
сегодня в 02:14
Игра Бензема в этом матче просто вышка. Вовремя Мадрид просыпается- самое время. Хотя защита все также беспечна.
Непривычно видеть тебя на ветках Реала как сливочного фана)
eleven LC
eleven LC
   200 / 773
сегодня в 01:55
Такому Реалу ещё бы забивного форварда,например Икарди и можно даже побороться за титулы,и не плохо бы было поменьше пропускать!
spartach091
spartach091
   73 / 773
сегодня в 01:54
Всех с победой!
Бенза с дублем!
Серега юбилейный 50 гол головой забил!

Бэйла с возвращением, надеюсь меньше ломаться будет
Kresi frok
Kresi frok
   343 / 773
сегодня в 01:23
Раяль начал выбираться из той глубокой ямы, которую сам себе рыл. Мораль проста - лучше закинуть лишний чемодан и быть уверенным в результате.
Великий Князь
Великий Князь
   2 / 773
сегодня в 01:17
С победой!
Игорь Погорелов
Игорь Погорелов
   204 / 773
сегодня в 01:07
не хило
feris1
feris1 ответил Остапчук 67
   87 / 773
сегодня в 01:04
"Реал" много пропускает.
Это обычное явление,уже не первый сезон.
При Зидане тоже пропускали много.
Потому что защита очень часто подключается к атакам и не всегда успевает вернуться.
Да и привозы никто не отменял.
feris1
feris1
   87 / 773
сегодня в 01:00
Если бы Бензема играл каждую вторую игру как сегодня,тогда бы вопрос о приобретении форварда отпал сам собой.
Сантус
Сантус
   90 / 773
сегодня в 00:58
Впервые за долгое время смотрел игру без валидола.В конце слегка только напрягся.Так и не понял за что Варану дали по рогам.Бензема сегодня поразил успешностью и Карвахаль обилием косяков.Вполне уверенная победа,надеюсь на выход из штопора...)
EAGuar As
EAGuar As
   48 / 773
сегодня в 00:56
С победой .
Incredulous
Incredulous ответил 95-shishani-95
   287 / 773
сегодня в 00:56
Матч не смотрел! Рад что Бензема дубль сделал. Как можно от Эспаньола 2 гола получить?
Матч был отличный! Бензема творил что-то невероятное! Ну а голы получили так: первый гол был забит после того как уже вели 0-2, вот немного и расслабились, плюс гол был забит на добивании, а второй уже был забит, когда играли в меньшинстве, да и ещё без двух основных центральных защитников (Рамоса земенили, а Варана удалили)
nba05
nba05
   331 / 773
сегодня в 00:53
Смотрел игру, Реал выходит на +- свой прежний уровень.С победой!

Думаю, за Кубок Испании точно имеет смысл побороться, если и Барса оттуда вылетит, вполне можете его взять и сгладить сезон (если что, я без издевки)
Остапчук 67
Остапчук 67
   241 / 773
сегодня в 00:53
"Реал" много пропускает.
feris1
feris1
   87 / 773
сегодня в 00:52
Реал с победой!
Бензему прорвало)
Таких соперников должны проходить с закрытыми глазами.
Теперь главное пройти Жирону на выезде.
eleven LC
eleven LC
   200 / 773
сегодня в 00:50
Реал похоже находит свою игру,ещё не идеально учитывая по 2 пропущеных гола за матч но уже хорошо учитывая 4 забитых гола за игру!
Рамос снова забивает и Реал выигрывает,с победой!
NGY
NGY ответил 95-shishani-95
   59 / 773
сегодня в 00:50
Матч не смотрел! Рад что Бензема дубль сделал. Как можно от Эспаньола 2 гола получить?
Эспаньол в этом сезоне начал хорошо, так что зря ты их недооцениваешь)

Бенз сегодня порадовал!

С победой!
NOVA
NOVA
   196 / 773
сегодня в 00:48
Реал есть Реал!!! надеюсь тот Реал: который говорил: Мы забьем скока хотим а вы скока сможите!!!
Шишанутый
Шишанутый
   41 / 773
сегодня в 00:46
Вторая победа Реала подряд над католонскими клубами и обе с одинаковым счетом 4-2. Католония повержена и плачет, их футбол отсталый, а Мадрид снова лучший! С победой Реал!
наблюдатель_13
наблюдатель_13
   395 / 773
сегодня в 00:45
Я думал что меня уже ничем не удивить, но игра Бензема меня удивила... Но надо так играть хотя бы в 4-х матчах из 5. А не раз в 2 года.
95-shishani-95
95-shishani-95
   74 / 773
сегодня в 00:45
Матч не смотрел!
Рад что Бензема дубль сделал.
Как можно от Эспаньола 2 гола получить?
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
   195 / 773
сегодня в 00:42
Бензема с модричем просто пархали сегодня. Нахрена винисиуса менять? Почему не васкеса? Бэйла конечно с голом, но винисиус на левом фланге лучше играет. Защита просто звездец. Куртуа-Дыркуа. Самое главное что трио полузащитников набирают форму, в этом сила мадрида.
Incredulous
Incredulous
   287 / 773
сегодня в 00:42
Бензема в этом матче на допинг бы проверить не мешало)))
Слайш
Слайш
   88 / 773
сегодня в 00:41
Варан так и не пришел в себя после ЧМ - крайне ненадежно играет, а сегодня валидольную концовку ещё устроил..

Если бы не удаление и два пропущенных мяча, можно было бы говорить что сыграли очень круто.. А так - средне, но главное 3 очка. С победой Мадрид!
Incredulous
Incredulous
   287 / 773
сегодня в 00:40
С победой всех болел Реала! Бензема с Модричем сегодня обыграли весь Эспаньол!
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   80 / 773
сегодня в 00:39
Игра Бензема в этом матче просто вышка. Вовремя Мадрид просыпается- самое время. Хотя защита все также беспечна.
ФанГалактикоса
ФанГалактикоса
   157 / 773
сегодня в 00:39
Бенз круто отыграл!
SoShy
SoShy
   448 / 773
сегодня в 00:38
солари потихоньку начинает разбираться что к чему в реале
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