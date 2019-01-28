«Реал» одержал победу над «Эспаньолом»

«Реал» обыграл «Эспаньол» в матче 21-го тура чемпионата Испании.
«Реал» (39 очков) занимает третье место в турнирной таблице, «Эспаньол» (24 очка) идет на 15-й позиции.
Барселона, стадион Корнелья-Эль Прат
«Эспаньол» - «Реал» 2:4 (1:3)
Голы: Баптистао 25, Росалес 82 - Бензема 4, Рамос 15, Бензема 45+1, Бэйл 67
«Эспаньол»: Диего Лопес, Ллуис Лопес, Хави Лопес, Эрмосо, Вила, Дардер (Мелендо 75), Марк Рока, Алехандро Лопес, Баптистао (Пьятти 71), Иглесиас, Серхио Гарсия
Главный тренер: Руби.
«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос (Начо 46), Регилон, Модрич (Марсело 76), Каземиро, Кроос, Лукас, Бензема, Винисиус Жуниор (Бэйл 64)
Главный тренер: Солари Сантьяго.
Предупреждения: Марк Рока 7, Рамос 27, Серхио Гарсия 34, Карвахаль 81, Лопес 85, Начо 88, Куртуа 90+1
Удаление: Варан 72
Судья: Хиль Мансано Хесус.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
Напомним, что «Валенсия» обыграла «Вильярреал», Денис Черышев забил гол.
Всех с победой друзья мои.
Всех с победой друзья мои.
Бенза с дублем!
Серега юбилейный 50 гол головой забил!
Бэйла с возвращением, надеюсь меньше ломаться будет
Бенза с дублем!
Серега юбилейный 50 гол головой забил!
Бэйла с возвращением, надеюсь меньше ломаться будет
При Зидане тоже пропускали много.
Потому что защита очень часто подключается к атакам и не всегда успевает вернуться.
Да и привозы никто не отменял.
При Зидане тоже пропускали много.
Потому что защита очень часто подключается к атакам и не всегда успевает вернуться.
Да и привозы никто не отменял.
Думаю, за Кубок Испании точно имеет смысл побороться, если и Барса оттуда вылетит, вполне можете его взять и сгладить сезон (если что, я без издевки)
Думаю, за Кубок Испании точно имеет смысл побороться, если и Барса оттуда вылетит, вполне можете его взять и сгладить сезон (если что, я без издевки)
Бензему прорвало)
Таких соперников должны проходить с закрытыми глазами.
Теперь главное пройти Жирону на выезде.
Бензему прорвало)
Таких соперников должны проходить с закрытыми глазами.
Теперь главное пройти Жирону на выезде.
Рамос снова забивает и Реал выигрывает,с победой!
Рамос снова забивает и Реал выигрывает,с победой!
Бенз сегодня порадовал!
С победой!
Бенз сегодня порадовал!
С победой!
Рад что Бензема дубль сделал.
Как можно от Эспаньола 2 гола получить?
Рад что Бензема дубль сделал.
Как можно от Эспаньола 2 гола получить?
Если бы не удаление и два пропущенных мяча, можно было бы говорить что сыграли очень круто.. А так - средне, но главное 3 очка. С победой Мадрид!
Если бы не удаление и два пропущенных мяча, можно было бы говорить что сыграли очень круто.. А так - средне, но главное 3 очка. С победой Мадрид!