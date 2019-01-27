«Челси» разгромил «Шеффилд Уэнсдей» в Кубке Англии

«Челси» одержал победу над «Шеффилд Уэнсдей» в матче 4-го раунда Кубка Англии.
Лондон, стадион Стэмфорд Бридж
«Челси» - «Шеффилд Уэнсдей» 3:0 (1:0)
Голы: Виллиан 26 (пенальти), Хадсон-Одои 64, Виллиан 83
«Челси»: Кабальеро, Кристенсен, Рюдигер, Алонсо, Аспиликуэта, Ампаду (Лофтус-Чик 65), Баркли (Жоржиньо 84), Ковачич, Игуаин (Жиру 82), Виллиан, Хадсон-Одои
Главный тренер: Сарри Маурицио.
«Шеффилд Уэнсдей»: Вествуд, Торнайли, Лис, Фокс, Палмер, Беннэн, Пелупесси (Форестьери 69), Хатчинсон, Бойд (Сантос 75), Рич, Флетчер (Нухиу 76)
Главный тренер: Эгню Стив.
Предупреждение: Фокс 38
Ранее «Тоттенхэм» вылетел из Кубка Англии.
Хадсон - синий! Будет обидно если уйдёт.
Хадсон - синий! Будет обидно если уйдёт.
Про Лофтуса тоже самое могу написать - не пойму, почему маринует на лавке..
Про Лофтуса тоже самое могу написать - не пойму, почему маринует на лавке..
В целом матч был тоскливый, и соперник совсем не тот, чтоб делать выводы и придавать значимость итоговому счёту на табло. Ну, прошли дальше, ну и ладненько.
Надеюсь, жребий не сведет с Кристалл Пэлас.
В целом матч был тоскливый, и соперник совсем не тот, чтоб делать выводы и придавать значимость итоговому счёту на табло. Ну, прошли дальше, ну и ладненько.
Надеюсь, жребий не сведет с Кристалл Пэлас.
Глядишь, и опыт придет..
Глядишь, и опыт придет..
Надеюсь после этой игры он заберет свое заявление))
Надеюсь после этой игры он заберет свое заявление))
Не увидел очередной шедевр от кудесника. Жаль
Не увидел очередной шедевр от кудесника. Жаль
Виллиан с самого начала был мотором команды. С дублем его!
Хадсон наконец то с сотой ему передачи забил)) И красиво забил!
Такое ощущение что вся команда только на него играла.
Игра Игуаина для первого матча в АПЛ сойдет. Хотя бы роняли его по настоящему)
Виллиан с самого начала был мотором команды. С дублем его!
Хадсон наконец то с сотой ему передачи забил)) И красиво забил!
Такое ощущение что вся команда только на него играла.
Игра Игуаина для первого матча в АПЛ сойдет. Хотя бы роняли его по настоящему)
Из молодежи понравился и Хадсон, и Лофтус!! Неужели не понятно, что пацанчика нельзя терять ни в коем случае!?!
Ампаду не понравился категорически..
К новой "девятке" претензий предъявлять пока не буду - дальше будем посмотреть, в следующем матче..
А пока - всех с победой!!
Из молодежи понравился и Хадсон, и Лофтус!! Неужели не понятно, что пацанчика нельзя терять ни в коем случае!?!
Ампаду не понравился категорически..
К новой "девятке" претензий предъявлять пока не буду - дальше будем посмотреть, в следующем матче..
А пока - всех с победой!!
Хадсон красавчик.
Ну а самым бесполезным поленом на поле ожидаемо был Игуаин. Жиру на его фоне смотрелся великим топом... Хотя признаю, хуже Мораты пухлый не сыграл
Хадсон красавчик.
Ну а самым бесполезным поленом на поле ожидаемо был Игуаин. Жиру на его фоне смотрелся великим топом... Хотя признаю, хуже Мораты пухлый не сыграл
Теперь даже откровенно видно что Педро играет лучше за Одои.Ему дали шанс но он ничего по сути не показал,топтался ,пытался но большенство действий мимо.
Про Жиругаина нечего и говорить тупо мяч до него не доходил.
Теперь даже откровенно видно что Педро играет лучше за Одои.Ему дали шанс но он ничего по сути не показал,топтался ,пытался но большенство действий мимо.
Про Жиругаина нечего и говорить тупо мяч до него не доходил.