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«Челси» разгромил «Шеффилд Уэнсдей» в Кубке Англии

вчера, 22:52
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)3 : 0Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд УэнсдейМатч завершен

«Челси» одержал победу над «Шеффилд Уэнсдей» в матче 4-го раунда Кубка Англии.

Лондон, стадион Стэмфорд Бридж

«Челси» - «Шеффилд Уэнсдей» 3:0 (1:0)
Голы: Виллиан 26 (пенальти), Хадсон-Одои 64, Виллиан 83

«Челси»: Кабальеро, Кристенсен, Рюдигер, Алонсо, Аспиликуэта, Ампаду (Лофтус-Чик 65), Баркли (Жоржиньо 84), Ковачич, Игуаин (Жиру 82), Виллиан, Хадсон-Одои
Главный тренер: Сарри Маурицио.

«Шеффилд Уэнсдей»: Вествуд, Торнайли, Лис, Фокс, Палмер, Беннэн, Пелупесси (Форестьери 69), Хатчинсон, Бойд (Сантос 75), Рич, Флетчер (Нухиу 76)
Главный тренер: Эгню Стив.

Предупреждение: Фокс 38

Ранее «Тоттенхэм» вылетел из Кубка Англии.

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Все комментарии
George-CFC
George-CFC
   155 / 773
вчера в 23:54
С проходом дальше. 1 тайм скука смертная с этими перепасами бесконечными.
Хадсон - синий! Будет обидно если уйдёт.
Sergey Z
Sergey Z
   124 / 773
вчера в 23:42
Челси с победой!!
Игорь Погорелов
Игорь Погорелов
   204 / 773
вчера в 23:41
ждем в финале
drug01
drug01
   79 / 773
вчера в 23:35
Финал уже близок, удачи!
Таганский
Таганский ответил dimagas1
   106 / 773
вчера в 23:28
Ну не дают.Что делать тогда?Менять тренера снова?
Дык, в том-то и дело, что не понятно - почему Сарра держит его на лавке..Ведь, парень-то перспективный!!
Про Лофтуса тоже самое могу написать - не пойму, почему маринует на лавке..
particular
particular
   95 / 773
вчера в 23:27
Одни без дикого напряжения сил забрали победу у других, которые, особо и не дёргались...
dimagas1
dimagas1 ответил Таганский
   126 / 773
вчера в 23:12
Пацанчику надо просто больше времени давать, а не на 5-10 минут выпускать на замену раз в 2-3 месяца.. Глядишь, и опыт придет..
Ну не дают.Что делать тогда?Менять тренера снова?
beefs
beefs
   297 / 773
вчера в 23:11
Давай ФИНАЛ!!!
Медив
Медив ответил dimagas1
   103 / 773
вчера в 23:10
Вот потому ему на лавке и не нужно сидеть.По моему аренда или продажа с выкупом самое оно.
Лучше бы их с Лофтусом почаще наигрывали вместе. Хорошие связки не купишь... Был бы это не Сарри, а Фергюсон, он бы сделал из Лотфуса, Маунта и Хадсона новых Бекхэма, Скоулза и Гиггза... Ну а Сарри из них сделает трех Старриджей
Каa
Каa
вчера в 23:10
Ковачич сегодня понравился. Кристенсен был крут. Надеюсь, не уйдет куда-нибудь и пересидит Сарри. Одои от предложения Баварии, похоже, звездняк словил — слишком уж много тянул одеяло на себя. Десять минут от Жиру были ярче почти полного матча от Игуаина. Игуаин, справедливости ради, по движению был куда интереснее Мораты.

В целом матч был тоскливый, и соперник совсем не тот, чтоб делать выводы и придавать значимость итоговому счёту на табло. Ну, прошли дальше, ну и ладненько.

Надеюсь, жребий не сведет с Кристалл Пэлас.
Таганский
Таганский ответил dimagas1
   106 / 773
вчера в 23:09
Все портил,много действий впустую....и это со слабыми защитниками,а что с ним будут делать Ван Дайки,Вертонгены и тд.?
Пацанчику надо просто больше времени давать, а не на 5-10 минут выпускать на замену раз в 2-3 месяца..
Глядишь, и опыт придет..
Мысыктар
Мысыктар ответил Медив
   127 / 773
вчера в 23:08
Ну его брали не для того, чтобы он раскачивался два года... Аренда то на 4 месяца по сути
ну не в первой же игре голы клепать, освоится надо.
azkan
azkan ответил dimagas1
   119 / 773
вчера в 23:08
Ну такое,даже на фоне откровенно слабого соперника много вопросов.Первый тайм просто ужасен.Не понимаю что Сарри строит,где эта славная игра в комбинации? Теперь даже откровенно видно что Педро играет лучше за Одои.Ему дали шанс но он ничего по сути не показал,топтался ,пытался но большенство действий мимо. Про Жиругаина нечего и говорить тупо мяч до него не доходил.
Прям сейчас Педро может быть сильнее. Но через год Хадсон будет феерить.
Надеюсь после этой игры он заберет свое заявление))
dimagas1
dimagas1 ответил Медив
   126 / 773
вчера в 23:06
В 18 лет много порол даже Криштиану... Какой это его матч во взрослом футболе? Четвертый? А у него уже статистика, какая Педро не снилась
Вот потому ему на лавке и не нужно сидеть.По моему аренда или продажа с выкупом самое оно.
Медив
Медив ответил Мысыктар
   103 / 773
вчера в 23:06
приехать из пешеходного чемпионата в АПЛ, и сразу хотите результата от него?дальше видно будет,первая игра ведь.
Ну его брали не для того, чтобы он раскачивался два года... Аренда то на 4 месяца по сути
Медив
Медив ответил dimagas1
   103 / 773
вчера в 23:05
Все портил,много действий впустую....и это со слабыми защитниками,а что с ним будут делать Ван Дайки,Вертонгены и тд.?
В 18 лет много порол даже Криштиану... Какой это его матч во взрослом футболе? Четвертый? А у него уже статистика, какая Педро не снилась
Мысыктар
Мысыктар
   127 / 773
вчера в 23:04
приехать из пешеходного чемпионата в АПЛ, и сразу хотите результата от него?дальше видно будет,первая игра ведь.
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
   188 / 773
вчера в 23:04
А я вырубил на последние 10 минут.
Не увидел очередной шедевр от кудесника. Жаль
feris1
feris1
   87 / 773
вчера в 23:02
Челси с победой!
azkan
azkan
   119 / 773
вчера в 23:01
С победой синие! Средненькая игра, но и средненький соперник позволил крупно выиграть.
Виллиан с самого начала был мотором команды. С дублем его!
Хадсон наконец то с сотой ему передачи забил)) И красиво забил!
Такое ощущение что вся команда только на него играла.
Игра Игуаина для первого матча в АПЛ сойдет. Хотя бы роняли его по настоящему)
Gianfranco Zola
Gianfranco Zola ответил Дмитрий Климович 2
   278 / 773
вчера в 23:01
До трофея рукой подать!
Ага, раз плюнуть!
dimagas1
dimagas1 ответил Медив
   126 / 773
вчера в 23:00
Шутишь? Гол+голевая+убойный момент для пухлого... Что Хадсон еще должен был сделать? Фейерверк запустить над стадионом?
Все портил,много действий впустую....и это со слабыми защитниками,а что с ним будут делать Ван Дайки,Вертонгены и тд.?
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   63 / 773
вчера в 22:59
До трофея рукой подать!
Медив
Медив ответил dimagas1
   103 / 773
вчера в 22:59
Ну такое,даже на фоне откровенно слабого соперника много вопросов.Первый тайм просто ужасен.Не понимаю что Сарри строит,где эта славная игра в комбинации? Теперь даже откровенно видно что Педро играет лучше за Одои.Ему дали шанс но он ничего по сути не показал,топтался ,пытался но большенство действий мимо. Про Жиругаина нечего и говорить тупо мяч до него не доходил.
Шутишь? Гол+голевая+убойный момент для пухлого... Что Хадсон еще должен был сделать? Фейерверк запустить над стадионом?
Таганский
Таганский
   106 / 773
вчера в 22:59
Средняя игра, видимо, были очень уверены в победе..
Из молодежи понравился и Хадсон, и Лофтус!! Неужели не понятно, что пацанчика нельзя терять ни в коем случае!?!
Ампаду не понравился категорически..
К новой "девятке" претензий предъявлять пока не буду - дальше будем посмотреть, в следующем матче..
А пока - всех с победой!!
Медив
Медив
   103 / 773
вчера в 22:57
У Виллиана как раз подходят два его любимых месяца, февраль-март, когда он показывает довольно хорошую игру.
Хадсон красавчик.
Ну а самым бесполезным поленом на поле ожидаемо был Игуаин. Жиру на его фоне смотрелся великим топом... Хотя признаю, хуже Мораты пухлый не сыграл
dimagas1
dimagas1
   126 / 773
вчера в 22:57
Ну такое,даже на фоне откровенно слабого соперника много вопросов.Первый тайм просто ужасен.Не понимаю что Сарри строит,где эта славная игра в комбинации?
Теперь даже откровенно видно что Педро играет лучше за Одои.Ему дали шанс но он ничего по сути не показал,топтался ,пытался но большенство действий мимо.
Про Жиругаина нечего и говорить тупо мяч до него не доходил.
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