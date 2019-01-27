Победы лидеров и другие результаты 19-го тура Бундеслиги

Подошли к концу матчи 19-го тура Бундеслиги. Предлагаем вам ознакомиться с результатами.
«Герта» - «Шальке» 2:2
Голы: Груич 39, Ибишевич 45+4 - Коноплянка 17, Ут 44
«Вердер» - «Айнтрахт» 2:2
Голы: Эггештайн 27, Харник 52 - Ребич 35, Аллер 68 (пенальти)
«Боруссия» М - «Аугсбург» 2:0
Голы: Вендт 78, Херрманн 90+3
«Майнц» - «Нюрнберг» 2:1
Голы: Бросински 12 (пенальти), Квайсон 73 - Марграйтер 43
«Боруссия» Д - «Ганновер» 5:1
Голы: Хакими 23, Ройс 59, Гетце 62, Геррейру 66, Витсель 90+1 - Бакалорж 87
«Фрайбург» - «Хоффенхайм» 2:4
Голы: Хелер 42, Нидерлехнер 77 - Жоэлинтон 19, Крамарич 59 (пенальти), Крамарич 72, Демирбай 85
«Вольфсбург» - «Байер» 0:3
Голы: Хавертс 45 (пенальти), Фолланд 62, Брандт 88
«Фортуна» - «РБ Лейпциг» 0:4
Голы: Поульсен 2, Конате 9, Поульсен 16, Лаймер 68
«Бавария» - «Штутгарт» 4:1
Голы: Алькантара 5, Гентнер 55 (автогол), Горецка 71, Левандовски 84 - Донис 26