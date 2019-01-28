ПСЖ выиграл, «Монако» проиграл и другие результаты 22-го тура Лиги 1

Завершились матчи 22-го тура чемпионата Франции.
ПСЖ - «Ренн» 4:1
Голы: Кавани 7, Анхель Ди Мария 60, Мбаппе 66, Кавани 71 - Ньянг 28
«Амьен» - «Лион» 0:1
Гол: Денайе 50
«Дижон» - «Монако» 2:0
Голы: Квон 24, Слити 69
«Марсель» - «Лилль» 1:2
Голы: Балотелли 90+6 - Пепе 45+2 (пенальти), Пепе 90+3
«Монпелье» - «Кан» 2:0
Голы: Лаборд 51, Бесс 59 (автогол)
«Тулуза» - «Анже» 0:0
«Генгам» - «Реймс» 0:1
Гол: Кафаро 38
«Страсбур» - «Бордо» 1:0
Гол: Лала 90
«Ницца» - «Ним» 2:0
Голы: Атталь 41, Сен-Максимен 54