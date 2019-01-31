Тебас призвал УЕФА не включать президента ПСЖ в исполнительный комитет

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас выступил против выдвижения кандидатуры президента ПСЖ Нассера Аль-Хелаифи в исполнительный комитет УЕФА.
Ранее Ассоциация европейских клубов (ECA) выставила кандидатуру Аль-Хелаифи в качестве одного из двух представителей в исполнительном комитете, однако Тебас выступил резко против такого решения.
Аль-Хелаифи не только нарушает правила fair play, он еще и является председателем компании beIN Sports - 'это один из основных покупателей телеправ на матчи под эгидой УЕФА.