Тебас призвал УЕФА не включать президента ПСЖ в исполнительный комитет

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Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас выступил против выдвижения кандидатуры президента ПСЖ Нассера Аль-Хелаифи в исполнительный комитет УЕФА .

Ранее Ассоциация европейских клубов ( ECA ) выставила кандидатуру Аль-Хелаифи в качестве одного из двух представителей в исполнительном комитете, однако Тебас выступил резко против такого решения.