Тренер «Саутгемптона» хочет сделать Сперцяна ключевым игроком команды

сегодня, 11:08

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян близок к переходу в «Саутгемптон». Игрок согласился на условия контракта с английским клубом.

Сообщается, что главный тренер «святых» Уилл Стилл рассматривает Сперцяна как ключевого игрока своего проекта и планирует организовать игру вокруг армянского футболиста.

Руководители «Краснодара» и «Саутгемптона» планируют обсудить детали трансфера на этой неделе, и всё зависит от решения российского клуба.

Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 14:08
да уж , святые ждут не дождутся своего кумира.....
а сразу президентом клуба не хотят случайно его сделать?))))
Vilar
Vilar
сегодня в 13:22
Чемпиона России в первую лигу чемпионата Англии. После Бога — деньги первые.
112910415
112910415
сегодня в 12:55
Надо пробовать, интересно!
Дед и ушко
Дед и ушко
сегодня в 12:50
Неужели? Как в старом анекдоте - хоть тушкой, хоть чучелом...
Gotlib
Gotlib
сегодня в 11:58
Пойдёт на понижение в первую лигу. Плюс только в том, что Галицкий срубит бабла от продажи Сперцяна.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 11:16
Очень хотелось бы увидеть всё это...
