Тренер «Саутгемптона» хочет сделать Сперцяна ключевым игроком команды

1754986086

сегодня, 11:08

Полузащитник «Краснодара» близок к переходу в «Саутгемптон». Игрок согласился на условия контракта с английским клубом.

Сообщается, что главный тренер «святых» рассматривает Сперцяна как ключевого игрока своего проекта и планирует организовать игру вокруг армянского футболиста.

Руководители «Краснодара» и «Саутгемптона» планируют обсудить детали трансфера на этой неделе, и всё зависит от решения российского клуба.