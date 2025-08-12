Тренер «Саутгемптона» хочет сделать Сперцяна ключевым игроком команды

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян близок к переходу в «Саутгемптон». Игрок согласился на условия контракта с английским клубом.
Сообщается, что главный тренер «святых» Уилл Стилл рассматривает Сперцяна как ключевого игрока своего проекта и планирует организовать игру вокруг армянского футболиста.
Руководители «Краснодара» и «Саутгемптона» планируют обсудить детали трансфера на этой неделе, и всё зависит от решения российского клуба.
а сразу президентом клуба не хотят случайно его сделать?))))
а сразу президентом клуба не хотят случайно его сделать?))))