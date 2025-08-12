Титов: «„Спартак“ выигрывал титулы россиянами, а „Зенит“ — бразильцами»

Бывший футболист «Спартака» сравнил достижения «красно-белых» и «Зенита».

Мы все понимаем, как «Спартак» в 90-е годы становился чемпионом и как «Зенит» это делал в последние годы, за исключением прошлого сезона, когда золото взял «Краснодар». Я имею в виду прежде всего состав. Мы выигрывали титулы российскими ребятами, русским костяком, а в «Зените» сделали ставку на бразильцев. В этом заключается принципиальная разница. И потом: наш «Спартак» довольно ярко выступал в еврокубках. Были победы и над «Аяксом», и над «Реалом», и над «Арсеналом». Боролись с «Интером» в Кубке УЕФА . В общем, мы, что называется, «пошумели» в Европе. Про «Зенит» я так сказать не могу. Что зенитовские бразильцы показали в еврокубках? По-моему, каких-то больших побед в Лиге чемпионов они не добивались.