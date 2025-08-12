Титов: «„Спартак“ выигрывал титулы россиянами, а „Зенит“ — бразильцами»

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов сравнил достижения «красно-белых» и «Зенита».
Мы все понимаем, как «Спартак» в 90-е годы становился чемпионом и как «Зенит» это делал в последние годы, за исключением прошлого сезона, когда золото взял «Краснодар». Я имею в виду прежде всего состав. Мы выигрывали титулы российскими ребятами, русским костяком, а в «Зените» сделали ставку на бразильцев. В этом заключается принципиальная разница. И потом: наш «Спартак» довольно ярко выступал в еврокубках. Были победы и над «Аяксом», и над «Реалом», и над «Арсеналом». Боролись с «Интером» в Кубке УЕФА. В общем, мы, что называется, «пошумели» в Европе. Про «Зенит» я так сказать не могу. Что зенитовские бразильцы показали в еврокубках? По-моему, каких-то больших побед в Лиге чемпионов они не добивались.
,,Пошумели (?) в Европе"? А в итоге что ? Что выиграли Титов и партнёры в Европе?
Мы знаем все, что Зенит , ЦСКА кое-что выиграли в Европе, оставили след...
И Аршавин со товарищи не только с бразильцами играл!
Своим комментарием Титов подставил Спартак, действительно замечательный клуб, под критику болельщиков в стране.
И ещё, Егор. Ты хорошо играл ,был лидером в команде, хотя и не единственным, но все же не достиг уровня Черенкова, Гаврилова, Цымбаларь и ко!
И ментором быть не можешь, обсуждая вопрос заслуг команд...
,,Каждый сверчок ,знай свой шесток"- так в народе говорят...
Это мое, возможно , ошибочное мнение по поводу, убежден, твоего ошибочного мнения..
Не обессудь.
