Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Титов: «„Спартак“ выигрывал титулы россиянами, а „Зенит“ — бразильцами»

вчера, 13:36

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов сравнил достижения «красно-белых» и «Зенита».

Мы все понимаем, как «Спартак» в 90-е годы становился чемпионом и как «Зенит» это делал в последние годы, за исключением прошлого сезона, когда золото взял «Краснодар». Я имею в виду прежде всего состав. Мы выигрывали титулы российскими ребятами, русским костяком, а в «Зените» сделали ставку на бразильцев. В этом заключается принципиальная разница. И потом: наш «Спартак» довольно ярко выступал в еврокубках. Были победы и над «Аяксом», и над «Реалом», и над «Арсеналом». Боролись с «Интером» в Кубке УЕФА. В общем, мы, что называется, «пошумели» в Европе. Про «Зенит» я так сказать не могу. Что зенитовские бразильцы показали в еврокубках? По-моему, каких-то больших побед в Лиге чемпионов они не добивались.

Подписывайся в ВК
Все новости
Александр Мостовой: «Предложение „Спартака“ не буду даже рассматривать»
Вчера, 10:51
Защитник «Динамо» Рубенс сравнил РПЛ с чемпионатом Бразилии
Вчера, 09:49
Сулейманов: «Дзюба ещё два-три года может поиграть на высоком уровне»
11 августа
Рауль Рианчо: «Я бы не отказался еще раз поработать в России»
10 августа
Зайнутдинов: «Старт „Динамо“ в РПЛ можно оценить как неудачный»
10 августа
Александр Мостовой: «Я бы посмотрел на Абаскаля в „СКА-Хабаровске“»
10 августа
Сортировать
Все комментарии
joni1976
joni1976
вчера в 22:46
Что сравнивать. Цска и Зенит выиграли еврокубки, Спартак нет. Пошумели это как то слово которое характеризует спартак )))
Чото там старались, где то там пытались, но не получилось )
И эти истории про когда то великий спартак все больше напоминают древние былины) все меньше людей которые это застали
pv9jxrg5jmbw
pv9jxrg5jmbw
вчера в 21:02
Победы Спартака остались только в воспоминаниях, тогда и легионеров толком не было
ABir
ABir
вчера в 20:28
Заслуги и победы Спартака велики и трудно достижимы, но к сожалению они в прошлом.
Мясо69
Мясо69
вчера в 17:18
Спартак играл в полуфинале еврокубков, в т.ч. главного еврокубка! И это не было разовой акцией..
А Цска и Зенит выиграли "кубок для неудачников", КуУЕФА в то время это как сейчас Лига конференций! Посмотрите на составы тех кто противостоял Цска и Зениту и тех, кто играл со Спартаком!!)
Брулин
Брулин
вчера в 16:17
Ну сморозил очередную глупость Егор не подумавши, но что же так возбудились болотные. Видно Все-таки живёт в вас комплекс неполноценности перед Спартаком, несмотря на все ваши кубки и чемпионства
lotsman
lotsman
вчера в 16:11
Егор, так в чём же дело, убирай из Спартака аргентинцев, бразильцев, парагвайцев..................., ставь в состав одних россиян и выигрывай опять чемпионаты.)
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:42, ред.
Эй, Титов и где твой Спартак?
Твой Спартак в прошлом веке, а нынешний так же соткан из легионеров, но вот титулов нет.
Кстати Зенит выигрывал кубок УЕФА и суперкубок УЕФА составом где основа была из россиян и было много своих воспитанников.
Что там в Европе выиграл Спартак?
Да и своих воспитанников у Спартака никогда не было как у Зенита.
Но сейчас другая эра и Спартак не тот и у Зенита в составе воспитанников нет.

P.S. Проблема Спартака, спартачей и Титова в частности, в том, что они живут прошлым, воспоминаниями, а надо жить сегодня и не ворчать как старый дед вспоминая о молодости "а вот в наше время...".
s3nqfg7x39tn
s3nqfg7x39tn
вчера в 15:37
Зенит выиграл Суперкубок УЕФА, а спартак проиграл Ливерпулю 7-0.
Comentarios
Comentarios
вчера в 15:23
А Веллитон чей
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
вчера в 14:49
Титов много чего наговорил лишнего о Зените. Можно критиковать, но имитировать критику не надо.
,,Пошумели (?) в Европе"? А в итоге что ? Что выиграли Титов и партнёры в Европе?
Мы знаем все, что Зенит , ЦСКА кое-что выиграли в Европе, оставили след...
И Аршавин со товарищи не только с бразильцами играл!
Своим комментарием Титов подставил Спартак, действительно замечательный клуб, под критику болельщиков в стране.
И ещё, Егор. Ты хорошо играл ,был лидером в команде, хотя и не единственным, но все же не достиг уровня Черенкова, Гаврилова, Цымбаларь и ко!
И ментором быть не можешь, обсуждая вопрос заслуг команд...
,,Каждый сверчок ,знай свой шесток"- так в народе говорят...
Это мое, возможно , ошибочное мнение по поводу, убежден, твоего ошибочного мнения..
Не обессудь.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:48
Бромантан, если есть что сказать, пусть скажет боссам Спартака, с каким составом он хочет видит Спартак. Сегодня Зенит, завтра скажет, что Краснодар нерусская команда, потом скажет, Реал побеждает за счёт звездных легионеров...
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:37
Егор, а ты-то зачем пытаешься вбить свой клин между Спартаком и Зенитом? Сейчас не время вспоминать прошлые заслуги, мы и без тебя их хорошо знаем и помним. Да, Спартак выигрывал титулы россиянами... Но сейчас нет ни титулов, ни россиян. Есть только богатый хозяин - Лукойл. Там никто не разбирается в футболе, но цель у компании есть - зачеркнуть славную историю и традиции народной команды, сделать всё возможное, чтобы выветрился знаменитый спартаковский дух.. Другими словами, команда должна перестать быть народной, красно-белых пытаются превратить в типовой интернациональный спортивный коллектив, играющий в футбол. Ну что, ТИТОВ, ты готов бороться за существование Спартака - команды, которая вывезла тебя в люди?
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 14:13
Егор, оставь эти сравнения, не размахивай доспехами.
У питерцев было золотое поколение, во времена Зыряновых, Аршавиных.
Сегодняшний Зенит бледная тень, но не стоит слоами их втирать в землю, это нужно на поле нашим бездарям доказать
Диванный профи
Диванный профи
вчера в 14:03
    Горожане
    Горожане
    вчера в 13:42
    Орлов Гена: Егор у наших бразильцев российские паспорта, они русские.
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     