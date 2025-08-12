ПСЖ привёз Сафонову топ-конкурента. Молодой француз обновил рейтинг самых дорогих вратарей

1754982384

сегодня, 10:06

Не все стоили своих денег.

«Пари Сен-Жермен» решил обновить топ самых дорогих трансферов голкиперов – и добавил туда Лукаса Шевалье. Молодой француз пришел из «Лилля», чтобы усадить на скамейку Джанлуиджи Доннарумму – это довольно дерзкий шаг что для клуба, что для 23-летнего игрока. Вспоминаем остальные трансферы первой десятки и рассказываем, чем они обернулись.

1. Кепа Аррисабалага — 80 млн евро (из «Атлетика» в «Челси» в 2018 году)

За пару недель до этого прогремел трансфер Алиссона в «Ливерпуль». «Красные» до этого провернули ещё один громкий трансфер — отдали 85 млн евро за ван Дейка. Наверное, лондонцы подумали, что финалист что-то знает — и последовали примеру конкурента. Только в их случае ставка вообще не сыграла.

Да, Кепа лидирует в этом рейтинге — при этом его карьера в «Челси» не задалась. Даже в те два сезона, когда он был основным, на испанца сваливалась приличная порция критики — а потом его вытеснил из состава новичок Эдуар Менди. Дальше — аренды в «Реал» и «Борнмут». Будущий сезон Кепа проведёт в «Арсенале» вторым голкипером. «Канонирам» не оправдавший ожиданий вратарь обошёлся в смехотворные пять миллионов евро.

2. Алиссон – 62,5 млн евро (из «Ромы» в «Ливерпуль» в 2018 году)

Если ставка «Челси» не сыграла, то риск «Ливерпуля», напротив, оправдался полностью. Команда финишировала четвёртой в чемпионате, в финале ЛЧ уступила «Реалу». Мерсисайдцам до величия не хватало мелочей — так решили укрепить центр обороны и последний рубеж.

Алиссон, за которого выложили 62,5 млн евро, на долгие годы закрыл вопрос с первым номером для «красных». Прошло уже семь лет — а для бразильца в клубе так и нет альтернативы. Двукратный чемпион Англии, обладатель Кубка и Суперкубка Англии, победитель Лиги чемпионов — один из тех, с кем напрямую ассоциируется эпоха возрождения при Юргене Клоппе.

3. Джанлуиджи Буффон – 53 млн евро (из «Пармы» в «Ювентус» в 2001 году)

Разбрасываться деньгами начали совсем недавно — но трансфер Буффона спустя 24 года всё ещё держится в топ-3.

Понятно, что тогда в Италии крутились совсем другие деньги — плюс на внутренние трансферы всегда была наценка. Тем более, когда за твоим воспитанником приходит «Ювентус». Дальше — доминирование в Серии А, три финала Лиги чемпионов, победа на ЧМ -2006 со сборной Италии и статус одного из лучших голкиперов современности. Ни у кого язык не повернётся сказать, что итальянец не стоил своих денег.

4. Андре Онана – 52,5 млн евро (из «Интера» в «Манчестер Юнайтед» в 2023 году)

И вот тут снова вопросики. Сразу скажем: Онана расцвёл в «Аяксе» и шикарно проявил себя в «Интере», играл в финале ЛЧ , а у МЮ просто дурная слава — ломать судьбы талантливых игроков прессом ожиданий. «Нерадзурри» взяли от сделки всё — отпустив лидера, получили солидную компенсацию и нашли вратаря, который так же органично вписался в команду.

А вот Онана с «Юнайтед» попал в бурю, которая не утихает до сих пор. Да, во многом ляпы можно объяснить беспомощностью обороны — Андре приходилось тушить пожар, что не всегда возможно. Да, камерунец даже так всё же давал определённое качество. Но как это объяснить фанатам топ-клуба, который заблудился в глубочайшем кризисе? И надо ли?

5. Эдерсон – 40 млн евро (из «Бенфики» в «Манчестер Сити» в 2017 году)

Если у «Ливерпуля» Алиссон, то у «Ман Сити» — Эдерсон. Пеп в лице бразильца получил идеального вратаря, который полностью отвечает его требованиям — руководит обороной, неплох на ленточке, участвует в розыгрыше мяча, отдаёт передачи на любую дистанцию.

«Горожане» удерживали статус гегемона в АПЛ , наконец взяли требл — и в этот период Эдерсон был первым номером для Гвардиолы.

6. Лукас Шевалье – 40 млн евро (из «Лилля» в ПСЖ в 2025 году)

В ПСЖ сложился тандем Доннарумма — Сафонов. При этом Луис Энрике, как и Гвардиола, предпочитает играющих ногами вратарей — с этим у итальянца, как и у россиянина, есть проблемы. Для клуба такой шаг логичен — Лукас вырос в чемпионате Франции и хорош в игре ногами, к тому же моложе.

Но для Шевалье это главный вызов в карьере. Он идёт к недавнему победителю ЛЧ , основным вратарем которого является чемпион Европы, первый номер сборной Италии и преемник Буффона. А дублёр — лидер сборной России, что тоже ничего себе. Хотя Лукас отличается дерзостью, да и Джанлуиджи собираются продавать (к чему уже есть предпосылки). Такой ход вполне может сработать.

7. Тибо Куртуа – 35 млн евро (из «Челси» в «Реал» в 2018 году)

Не сразу Тибо зацементировал последний рубеж «сливочных» — на первых порах были ляпы, критика и насмешки. Но постепенно бельгиец стал тем, каким и должен быть основной вратарь «Реала». Куртуа в отдельных матчах вытаскивал нужный результат для мадридцев собственными руками. Чудо-перформанс в финале ЛЧ с «Ливерпулем» принёс «ушастый кубок» — и бельгиец продолжает божить по сей день. Учитывая сумму в 35 млн евро, у этого трансфера запредельный КПД .

8. Яспер Силлессен – 35 млн евро (из «Барселоны» в «Валенсию» в 2019 году)

Редкий пример образцового менеджмента от каталонцев. Обычно «сине-гранатовые» сами становились жертвами таких разводов. Как «Валенсия» повелась и отдала 35 млн евро — абсолютно непонятно.

Голкипер был хорош в «Аяксе», при этом в «Барсе» просидел под тер Штегеном три года. Видимо, «летучие мыши» рассчитывали, что качества голкипера никуда не делись за время без практики. Яспер так и не раскрылся, а после попросился на родину.

9. Давид Райя – 32 млн евро (из «Брентфорда» в «Арсенал» в 2024 году)

По обоснованности приобретения были вопросы. «Канониры» боролись за титул с Рамсдейлом — и Аарон неплохо справлялся, усиления требовались скорее в других позициях. Артета пошёл на риск и привёз ещё одного качественного голкипера. В пример ставили кейс «Челси» – те тоже привезли к Кепе Менди, а на выходе угробили карьеру обоим.

В случае с «канонирами» жаль Рамсдейла — но ставка на Райю сыграла. Испанец закрепился в стартовом составе, сейчас является частью команды, претендующей на титул. Просто требованиям Артеты он отвечал больше.

10. Джеймс Траффорд – 31,5 млн евро (из «Бернли» в «Манчестер Сити» в 2025 году)

Это, видимо, тренд такой — тратить большие деньги на возвращение собственных воспитанников. Только этим летом «Реал» выложил 50 млн евро за Каррераса, которого в 17-летнем возрасте отдал МЮ .

Для «Сити» наступает пора прощаться с ветеранами — Кевин Де Брюйне и Кайла Уокера уже проводили со всеми почестями, Гюндоган на очереди, вскоре вопросы возникнут и по Силве с Ковачичем. То же коснётся 31-летнего Эдерсона. Ещё пару месяцев голкипер отыграет на топ-уровне, но уже пора готовить преемника.