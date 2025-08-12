Сафонов не хочет уходить из ПСЖ

«Пари Сен-Жермен» предложил голкиперу Матвею Сафонову возможности продолжить карьеру в других командах. Однако, как сообщается, российский вратарь решил отказаться от этих предложений.
Матвей успешно адаптировался в Париже и хорошо освоил французский язык. Тем не менее перспектива перехода в другой клуб все еще остается, поскольку роль запасного игрока может его не устраивать.
Ранее парижский клуб приобрёл вратаря Лукаса Шевалье из «Лилля» за сумму более 40 млн евро, с возможными дополнительными 15 млн в виде бонусов.
Не известно, что там за Шевалье. То , что он один неплохой сезон провёл в Лилле, ещё не значит , что он какой-то супер-мега-топ. Он далеко не Доннарума ни по уровню , ни тем-более по авторитету. Неизвестно , как он будет играть. Могут начаться косяки , что мама не горюй. В любом случае, ещё сезон Сафонову стоит провести в команде. Всё возможно. А вот на следующий год уже смотреть по ситуации.
Пару сезонов тому назад, купили перспективного испанца Тенью, через год подписали Мотю, а сейчас взяли еще и лучшего вратаря Лиги 1 Шевалье и всё это при живом Доннаруме. Теперь, скорее всего ставку сделают на француза (как по мне реаль топ игрок), от Доннаруму скорее всего продадут, и вот вопрос, кого оставят вторым номером, Мотю или Тенью??!! Как по мне, Сафонову лучше уйти за постоянной игррвой практикой! Да понятное дело ПСЖ это деньги, кубки и всё такое, но можно уйти в аренду проявить себя там и возможно придут другие большие клубы или сильные середняки, что так же отличный вариант
