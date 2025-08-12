Soccer.ru
Сафонов не хочет уходить из ПСЖ

сегодня, 08:49

«Пари Сен-Жермен» предложил голкиперу Матвею Сафонову возможности продолжить карьеру в других командах. Однако, как сообщается, российский вратарь решил отказаться от этих предложений.

Матвей успешно адаптировался в Париже и хорошо освоил французский язык. Тем не менее перспектива перехода в другой клуб все еще остается, поскольку роль запасного игрока может его не устраивать.

Ранее парижский клуб приобрёл вратаря Лукаса Шевалье из «Лилля» за сумму более 40 млн евро, с возможными дополнительными 15 млн в виде бонусов.

AlkoZavrRex
AlkoZavrRex
сегодня в 16:37
Чубатого берут, заставят уйти. Да и лучше в середняке играть, чем за чемпиона штаны просиживать.
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 16:19
Мотя не дурак, чтоб самому уйти ...
амурец
амурец
сегодня в 15:45
А чего уходить то сиди на лавке получай зарплату и бери титулы, во всяком случае в лиге фермеров
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 13:48
А ты не в курсе, что Шевалье- вратарь сборной Франции и уже сыграл несколько матчей. Моте теперь прочно и долго на лавке сидеть в ПСЖ.
lotsman
lotsman ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 12:14
Какой халявой? Сменить профессию и жить в Париже?!! Есть такая поговорка - не смешите мои тапки.))
A.S.A
A.S.A ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 11:39
Спасибо за поправку 😉
SonicStar
SonicStar ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 11:13
Сафонова четко в клубе уже сказали - или он ищет себе другой клуб, или борется за статус 2го голкипера в клубе. Не будет его в основе. У Шевалье того же хоть 1 сезон хороший в лиге 1, а у Сафонова матчи с аутсайдерами и жёсткий ляп в единственном серьезном матче
112910415
112910415
сегодня в 10:27
В Париже любовь кончается быстро!
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 10:26
он Тенас.
да, хороший вратарь, воспитанник Барсы. олимпийский чемпион.
через год, скорей всего, вернется в Испанию. или в Комо.
Фабрегас хочет видит его в команде.
Сафонову пора выйти из зоны комфорта, пока есть время, поискать новый клуб, у него все качества, чтоб быть первым номером команды.
Матвей всего за один год собрал крутые трофеи.
провел около 20 матчей за ПСЖ, есть первый ЛЧ.
вся Европа видит его, любой клуб следить за ним.
из победителя ЛЧ его заберут охотнее, чем из Краснодара.
есть бесценный опыт.
уйти из ПСЖ не потому что Шевалье сильней, это еще неизвестно, каким будет дебют француза за парижский клуб.
здесь влияет фактор подписания украинского защитника Забарного.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 09:58
Парижане сами себе создали головняк и теперь думают, как выйти из данной ситуёвины!)
Пару сезонов тому назад, купили перспективного испанца Тенью, через год подписали Мотю, а сейчас взяли еще и лучшего вратаря Лиги 1 Шевалье и всё это при живом Доннаруме. Теперь, скорее всего ставку сделают на француза (как по мне реаль топ игрок), от Доннаруму скорее всего продадут, и вот вопрос, кого оставят вторым номером, Мотю или Тенью??!! Как по мне, Сафонову лучше уйти за постоянной игррвой практикой! Да понятное дело ПСЖ это деньги, кубки и всё такое, но можно уйти в аренду проявить себя там и возможно придут другие большие клубы или сильные середняки, что так же отличный вариант
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 09:54
Понравилось на халяву титулы получать.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 09:53
При хорошем предложении иди основным, не дури, Матвей!
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 09:40
Давай к нам на лавку страховать Максименко
lotsman
lotsman
сегодня в 09:32
Посадят плотно на скамейку, сам запросится.
lotsman
lotsman ответ ABir (раскрыть)
сегодня в 09:30
Я бы отказался.)
ABir
ABir
сегодня в 09:18
Многие бы не отказались пожить в Париже, но любимая работа требует жертв.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 09:17
Почему хватит ? Пусть Париж платит за житуху Сафонова. За 4 года до окончания контракта можно и профессию сменить, тем более парень французский выучил. Жизнь на футболе не заканчивается, а такой халявой грех не воспользоваться.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 09:15
Ну вот... Похоже в ПСЖ на Мотю больше не рассчитывают
Alex_67
Alex_67
сегодня в 09:02
Не стоит заострять внимание на Сафронове. Никому он в ПСЖ не нужен - рано или поздно Матвей уйдёт. Нечего цепляться за Париж, пожил и хватит.
87bnjn9nv6kp
87bnjn9nv6kp
сегодня в 08:58
И спрашивать больше никто не будет, продадут в Турцию.
shlomo
shlomo
сегодня в 08:55
Я остаюсь! Я буду здесь жить! (Брат-2)

Не известно, что там за Шевалье. То , что он один неплохой сезон провёл в Лилле, ещё не значит , что он какой-то супер-мега-топ. Он далеко не Доннарума ни по уровню , ни тем-более по авторитету. Неизвестно , как он будет играть. Могут начаться косяки , что мама не горюй. В любом случае, ещё сезон Сафонову стоит провести в команде. Всё возможно. А вот на следующий год уже смотреть по ситуации.
yg5k6bhkrznb
yg5k6bhkrznb
сегодня в 08:54
Ему и в Париже вполне комфортно
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:53
Оказался больше не нужен ПСЖ.
