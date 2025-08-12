Сафонов не хочет уходить из ПСЖ

1754977774

«Пари Сен-Жермен» предложил голкиперу возможности продолжить карьеру в других командах. Однако, как сообщается, российский вратарь решил отказаться от этих предложений.

Матвей успешно адаптировался в Париже и хорошо освоил французский язык. Тем не менее перспектива перехода в другой клуб все еще остается, поскольку роль запасного игрока может его не устраивать.

Ранее парижский клуб приобрёл вратаря из «Лилля» за сумму более 40 млн евро, с возможными дополнительными 15 млн в виде бонусов.