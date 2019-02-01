Навас: «Если мы хотим выиграть Кубок, то должны побеждать любого соперника»

сегодня, 07:52

Вратарь «Реала» Кейлор Навас после победы над «Жироной» в четвертьфинале Кубка Испании отметил, что «Королевский клуб» не должен беспокоиться о жребии. В полуфинал, помимо «Реала», также вышли «Бетис», «Валенсия» и «Барселона».

Мы спокойны. Если мы хотим выиграть Кубок, то должны побеждать любого, кто нам достанется. Должны отнестись к жребию со всей серьёзностью и быть голодными до футбола.

Также Навас отдал должное нападающему «Реала» Кариму Бензема, который оформил дубль в ответном матче с «Жироной» (3:1).