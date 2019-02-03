Гаджиев - о проблемах «Спартака»: «Такого нет ни в ЦСКА, ни в „Краснодаре“»

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Вест Хэм -:-  Ливерпуль - - -
Испания. Примера 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Райо Вальекано -:-  Леганес 2.32 3.1 3.35
Италия. Серия А 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Фрозиноне -:-  Лацио 7.5 4.6 1.43
23:00 сегодня  Кальяри -:-  Аталанта 4.9 4 1.67
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
01:20 11’ Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 0:0 Логотип футбольный клуб Уракан (Буэнос-Айрес)Уракан 1.43 4.15 7
03:30 сегодня Логотип футбольный клуб Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес)Велес Сарсфилд -:- Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт 3.1 3.1 2.35
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 14 тур 1 X 2
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб Индепендьенте Р (Мендоса)Индепендьенте Р -:- Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпо (Байя-Бланка)Олимпо -:- Логотип футбольный клуб АгропекуариоАгропекуарио - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ББарракас Б -:- Логотип футбольный клуб ЛуханЛухан - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Викториано АрВикториано Ар -:- Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 2 тур 1 X 2
00:00 63’ Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 1:0 Логотип футбольный клуб Льянерос (Гуанаре)Льянерос - - -
01:00 29’ Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо 0:0 Логотип футбольный клуб Метрополитанос (Лос-Текес)Метрополитанос - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Санкт-Паули (Гамбург)Санкт-Паули -:- Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион 2.55 3.2 2.7
Германия. Третья лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦвиккауЦвиккау -:- Логотип футбольный клуб Айнтрахт Бр (Брауншвейг)Айнтрахт Бр 2.7 3.2 2.5
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 4 тур 1 X 2
00:30 46’ Логотип футбольный клуб ХутикальпаХутикальпа 0:1 Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон - - -
01:00 30’ Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 1:0 Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби Хф (Хайфа)Маккаби Хф -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль ТА (Тель-Авив)Хапоэль ТА 2 3.2 3.75
Испания. Сегунда 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас -:- Логотип футбольный клуб СарагосаСарагоса 1.78 3.4 4.6
Италия. Серия B 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПалермоПалермо -:- Логотип футбольный клуб ФоджаФоджа 1.75 3.1 5.35
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эрмис (Арадиппу)Эрмис -:- Логотип футбольный клуб Омония (Никосия)Омония 3.85 3.55 1.95
Колумбия. Примера А 2019, 3 тур 1 X 2
01:30 2’ Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво 0:0 Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо - - -
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка -:- Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
03:30 сегодня Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос -:- Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 7 тур 1 X 2
00:05 74’ Логотип футбольный клуб ГресияГресия 4:0 Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб -:- Логотип футбольный клуб Ворскла (Полтава)Ворскла - - -
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб СеницаСеница -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т -:- Логотип футбольный клуб Жетысу (Талдыкорган)Жетысу - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Портленд ТимберсПортленд Тимберс -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Гурник З (Забже)Гурник З -:- Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац -:- Логотип футбольный клуб Сёнан Беллмаре (Хирацука)Сёнан Беллмаре - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб МариборМарибор - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс -:- Логотип футбольный клуб СилькеборгСилькеборг - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М -:- Логотип футбольный клуб Локомотив Т (Ташкент)Локомотив Т - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДюделанжДюделанж -:- Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вейгаард Б (Ольборг)Вейгаард Б -:- Логотип футбольный клуб ВендсисселВендсиссел - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 5 тур 1 X 2
01:00 31’ Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП 0:0 Логотип футбольный клуб ПачукаПачука - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:45 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо -:- Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:45 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво ЛукеньоСпортиво Лукеньо -:- Логотип футбольный клуб Олимпия (Асунсьон)Олимпия - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш -:- Логотип футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)Морейренcе 2.65 3.15 2.65
Румыния. Лига 1 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Бух (Бухарест)Динамо Бух -:- Логотип футбольный клуб КСМС (Яссы)КСМС - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб БурсаспорБурсаспор -:- Логотип футбольный клуб КоньяспорКоньяспор 2.4 2.85 3.2
Франция. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Газелек (Аяччо)Газелек -:- Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен 2.3 3 3.2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЛансЛанс -:- Логотип футбольный клуб БезьеБезье 1.5 3.6 7.5
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Гаджиев - о проблемах «Спартака»: «Такого нет ни в ЦСКА, ни в „Краснодаре“»

вчера, 16:38

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев поделился мнением о внутренних проблемах «Спартака».

Подобных ситуаций нет ни в ЦСКА, ни в «Краснодаре». Такие разборки там просто невозможны. Процессом надо управлять. Интересы клуба, тем более такого, как «Спартак», выше личных интересов любого человека – президента, главного тренера, звезды, капитана, кого угодно. Когда же интересы отдельной личности ставятся выше, тогда и получаются такие вещи.

Имею в виду всю систему. В «Спартаке» же это произошло не впервые, а в ЦСКА при Гинере не случалось ни разу. Как и в «Краснодаре». Так что можно говорить о некой системной ошибке. Весь управленческий процесс там выстроен хуже, чем в названных мною клубах. 

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Все комментарии
Юрниекс
Юрниекс
   194 / 815
сегодня в 01:01
Дык..и 1-18. И 0-7, и прочих дел нет ни в ЦСКА ни в Краснодаре,,.вообще ни у кого в Европе нет. Да и с бромонтаном ни одна команда больше не попадалась..И шарфики в тренера пуляют только в хрюшатнике,Бедолага Карпин,до сих пор вспоминает..Так уж сложилось...все привыкли...надо же над кем то смеяться..
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ ответил cska plus
   258 / 815
вчера в 21:57
Что можно ждать от клуба где зулусы преобладают.
увас раньше пол команды бразилов было и кубок уефа выиграли
а сейчас денег нет перешли на япошек да исландцев
Absinthe3
Absinthe3
   298 / 815
вчера в 21:32
В цска вообще нет проблем. Все прозрачно. Куплен судья - игра сделана, не куплен - просто не повезло)
RIR68
RIR68
   39 / 815
вчера в 21:24
всё от мании величия!!!
cska plus
cska plus
   26 / 815
вчера в 21:18
Что можно ждать от клуба где зулусы преобладают.
Egorium
Egorium
   150 / 815
вчера в 20:36
Такого как в тарасовке нет нигде.
kingoffam
kingoffam
   266 / 815
вчера в 20:08
Зато у бамжов каждый год кто-то или на нары присядет,или педофилом окажется,или виражу жест от локтя.Халявные бабки бьют по неокрепшим мозгам.
Юрниекс
Юрниекс ответил пятый палец Гинера
   194 / 815
вчера в 20:05
В цска только умеют на коленях спонсора у Путина просить, особенно в этом приуспел лизун Газзаев.
Не а ,ни только в этом приуспел Газзаич.Он -первый и единственный российский тренер,выигравший еврокубок. И еще он 7,5 лет подряд,без перерыва рвал хрюшатник во ВСЕХ турнирах.Чемпе,кубке,суперкубке,даже в ку ке 1 канала ( был и такой таварняк).Вот так.
Jum13
Jum13 ответил Озеров
   13 / 815
вчера в 19:54
Свинья не конь.
Ты там как, человек-стрелка?
Jum13
Jum13 ответил ziborock
   13 / 815
вчера в 19:54
Не конь в пальто!)
Я именно это и написал )))
Озеров
Озеров ответил ziborock
   208 / 815
вчера в 19:50
Не конь в пальто!)
Свинья не конь.
ziborock
ziborock ответил Jum13
   42 / 815
вчера в 19:40
А ты кто? 0
Не конь в пальто!)
Jum13
Jum13 ответил ziborock
   13 / 815
вчера в 19:38
Сам то кто?)
    ziborock
    ziborock
       42 / 815
    вчера в 19:30
    Ничего не буду гоорить о Краснодаре, но хочу напомнить Гаджиеву про то как Газаев выгонял Вагнера с тренировок, когда тот отказывался играть за ЦСКА и слезно просил чтобы ему вернули паспорт и отпустили в другой клуб! Про то как Ганчаренко материл Мусу а Дзагоев прямым текстом посылал Слуцкого! Про Акинфеева спавшего с несовершеннолетней! Гонсалес, кокаин, и.т.д.
    А вообще как болельщик слежу за Спартаком и не пойму о каких скандалах речь!
    Глушаков разводится? Тренера сменили? Так это чуть ли не каждый месяц в каком-нибудь клубе происходит!
    Т34
    Т34 ответил ziborock
       9 / 815
    вчера в 19:28
    Сам то кто?)
      ziborock
      ziborock ответил Jum13
         42 / 815
      вчера в 19:16
      Подай в суд. Но ты не подашь. Это так очевидно - ты же форумное ...ло
      Сам то кто?)
      Jum13
      Jum13 ответил Т34
         13 / 815
      вчера в 19:08
      За клевету попадают под суд. У Гаджиева нет этих слов. Жаль, что я не могу сказать кто вы, меня забанят, но думаю, что пользователи не дураки и то, что я хотел выразить в ваш адрес, они прекрасно поняли.
      Подай в суд. Но ты не подашь. Это так очевидно - ты же форумное ...ло
      Jum13
      Jum13 ответил Т34
         13 / 815
      вчера в 19:06
      Свиней среди фанов цска немеряно, видимо есть на конюшне еще и хлев, чего не скажешь о Краснодаре.
      Да - особенно в шашлычный период. За свиней тогда болеет практически вся страна. Ну - кроме свиней )))
      Jum13
      Jum13 ответил Озеров
         13 / 815
      вчера в 19:05
      Согласен, еще про цска жги. Ты сегодня в ударе. Браво!!!
      Свиные стрелки - это уже далеко не новый бренд, ты опоздал лет на 20 )))
      пятый палец Гинера
      пятый палец Гинера
         125 / 815
      вчера в 18:45
      В цска только умеют на коленях спонсора у Путина просить, особенно в этом приуспел лизун Газзаев.
      Спартак лучший в мире
      Спартак лучший в мире
         43 / 815
      вчера в 18:36
      я помнб денисов и аошавкин развалили какой то там недоклуп изнутри, хехехе

      Так всегда на пирифирии, жадность до чужих денег
      Байкал-38
      Байкал-38
         105 / 815
      вчера в 18:26
      Танк убёк на бомбу, сейчас вернулся. Разве таких слушают, зашквпр. Никакого увлажнения к себе!!!
      VIPded
      VIPded
         87 / 815
      вчера в 18:24
      То ли ещё будет, когда Георгич освоится...)))
      Т34
      Т34 ответил Красно Синий воин
         9 / 815
      вчера в 18:22
      Гаджиев: " В ЦСКА и Краснодаре не привыкли вести себя по свински"
      За клевету попадают под суд. У Гаджиева нет этих слов. Жаль, что я не могу сказать кто вы, меня забанят, но думаю, что пользователи не дураки и то, что я хотел выразить в ваш адрес, они прекрасно поняли.
      Байкал-38
      Байкал-38
         105 / 815
      вчера в 18:21
      Свинья она и в Африке свинья и с этим не поспоришь!!!
      Литейный 4
      Литейный 4
         4 / 815
      вчера в 18:20
      Спартачи как пауки в банке. Гыгыгы
      Литейный 4
      Литейный 4
         4 / 815
      вчера в 18:19
      Педры и негры развалили Спартак. Да и банщик подкинул дровишек. Гыгыгы
      Т34
      Т34 ответил Семьнуль команда
         9 / 815
      вчера в 18:15
      В Краснодаре и ЦСКА свиней просто нет.
      Свиней среди фанов цска немеряно, видимо есть на конюшне еще и хлев, чего не скажешь о Краснодаре.
      25процентный клоун
      25процентный клоун
         10 / 815
      вчера в 18:13
      проблемы только у армейцев,игры нет
      fanilich
      fanilich
         192 / 815
      вчера в 18:08
      Про Спартак можно сказать,он никогда не был и не будет похож ни на одну команду ,он просто всегда интересен во все времена со своими проблемами,со своими плюсами и минусами.У Спартака есть свой ,спартаковский дух которым можно гордиться болельщикам,и пускай бывают трудные времена и передряги в руководстве, которые идут не на пользу клубу,но Спартак всегда будет силен..А критика Гаджиева, о какой - то системной ошибке,мол равняйтесь на ЦСКА и КРАСНОДАР у них там все гладко,Спартаку ни к чему.Спартак живет своей футбольной жизнью и пусть все завидуют ему
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