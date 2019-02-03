Гаджиев - о проблемах «Спартака»: «Такого нет ни в ЦСКА, ни в „Краснодаре“»

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев поделился мнением о внутренних проблемах «Спартака».
Подобных ситуаций нет ни в ЦСКА, ни в «Краснодаре». Такие разборки там просто невозможны. Процессом надо управлять. Интересы клуба, тем более такого, как «Спартак», выше личных интересов любого человека – президента, главного тренера, звезды, капитана, кого угодно. Когда же интересы отдельной личности ставятся выше, тогда и получаются такие вещи.
Имею в виду всю систему. В «Спартаке» же это произошло не впервые, а в ЦСКА при Гинере не случалось ни разу. Как и в «Краснодаре». Так что можно говорить о некой системной ошибке. Весь управленческий процесс там выстроен хуже, чем в названных мною клубах.
а сейчас денег нет перешли на япошек да исландцев
а сейчас денег нет перешли на япошек да исландцев
А вообще как болельщик слежу за Спартаком и не пойму о каких скандалах речь!
Глушаков разводится? Тренера сменили? Так это чуть ли не каждый месяц в каком-нибудь клубе происходит!
А вообще как болельщик слежу за Спартаком и не пойму о каких скандалах речь!
Глушаков разводится? Тренера сменили? Так это чуть ли не каждый месяц в каком-нибудь клубе происходит!
Так всегда на пирифирии, жадность до чужих денег
Так всегда на пирифирии, жадность до чужих денег
https://youtu.be/RaJqSh1RLeE