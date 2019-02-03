Гаджиев - о проблемах «Спартака»: «Такого нет ни в ЦСКА, ни в „Краснодаре“»

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев поделился мнением о внутренних проблемах «Спартака».

Подобных ситуаций нет ни в ЦСКА , ни в «Краснодаре». Такие разборки там просто невозможны. Процессом надо управлять. Интересы клуба, тем более такого, как «Спартак», выше личных интересов любого человека – президента, главного тренера, звезды, капитана, кого угодно. Когда же интересы отдельной личности ставятся выше, тогда и получаются такие вещи.