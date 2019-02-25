Винисиус: «Не боимся Месси»

Полузащитник «Реала» Винисиус готовится к ответному матчу 1/2 финала Кубка Испании с «Барселоной».
Мы готовы ко всему. Месси – невероятный футболист, на поле он делает то, что другие не умеют, но нас это не пугает.
Первая игра между этими командами завершилась вничью 1:1.
Севилья вот не боялась...и всё было хорошо!
Севилья вот не боялась...и всё было хорошо!
Аха-ха)))
Аха-ха)))
Но, к сожалению, у Реала его нет.
Как они в первом матче сыграли, меня очень удивило
Но, к сожалению, у Реала его нет.
Как они в первом матче сыграли, меня очень удивило
Потому что... дай угадать, судью купили, да? :)
Потому что... дай угадать, судью купили, да? :)