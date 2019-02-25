Кепа: «Я уважаю Сарри»

Вратарь «Челси» Кепа рассказал о своем поведении во время финала Кубка лиги с «Манчестер Сити». Испанец перед серией пенальти отказался уходить на замену, повздорив с тренером Маурицио Сарри.

Я разочарован тем, что не смог завоевать трофей. Что касается инцидента с Сарри, то просто случилось недопонимание. Тренер подумал, что я травмирован, а я говорил, что готов играть дальше. Я уважаю Сарри.