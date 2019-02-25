Кепа: «Я уважаю Сарри»

Вратарь «Челси» Кепа рассказал о своем поведении во время финала Кубка лиги с «Манчестер Сити». Испанец перед серией пенальти отказался уходить на замену, повздорив с тренером Маурицио Сарри.
Я разочарован тем, что не смог завоевать трофей. Что касается инцидента с Сарри, то просто случилось недопонимание. Тренер подумал, что я травмирован, а я говорил, что готов играть дальше. Я уважаю Сарри.
Мне интересно было бы услышать от Сарри то, как он додумался отправить бить пенальти, да ещё и первым, своего сына, который в итоге так позорно пробил, словно в воротах стоял не Эдерсон, а какой-то кипер из 5-ого дивизиона из чемпионата Эфиопии.
Мне интересно было бы услышать от Сарри то, как он додумался отправить бить пенальти, да ещё и первым, своего сына, который в итоге так позорно пробил, словно в воротах стоял не Эдерсон, а какой-то кипер из 5-ого дивизиона из чемпионата Эфиопии.
Вот почему пробитие пенальти Жорика ушло в тень,а ведь он решил первым пробивать,а тем не менее Кепка то от Сане пеналь взял и едва ли от Агуэро не вытянул.Так что всех собак не надо на него вешать,да и тренер не настоял на своём даже при общении с рефери,ведь если бы не жевал сопли,то Мосс отправил Кепу с поля.
Позор не для команды,а Саррисмех.
Вот почему пробитие пенальти Жорика ушло в тень,а ведь он решил первым пробивать,а тем не менее Кепка то от Сане пеналь взял и едва ли от Агуэро не вытянул.Так что всех собак не надо на него вешать,да и тренер не настоял на своём даже при общении с рефери,ведь если бы не жевал сопли,то Мосс отправил Кепу с поля.
Позор не для команды,а Саррисмех.
И на кой Сари такое уважение Кепки???
И на кой Сари такое уважение Кепки???
На самом деле молодой наглец только симулировал травму в последние минуты,
решил тянуть до пенальти и стать героем кубка.
Надо сказать один он взял.
Мой прогноз --будет сильным вратарём и большим подлецом.
Из современных, модно теперь так.
На самом деле молодой наглец только симулировал травму в последние минуты,
решил тянуть до пенальти и стать героем кубка.
Надо сказать один он взял.
Мой прогноз --будет сильным вратарём и большим подлецом.
Из современных, модно теперь так.
Эх.. а так тут местные жаждали ухода Мораты и верили, что после его ухода всё наладится) Ан нет, Жиру с Игуаной другого мнения).
Пора Абраму сливать челси и покупать рубин. Хе-хе.
Эх.. а так тут местные жаждали ухода Мораты и верили, что после его ухода всё наладится) Ан нет, Жиру с Игуаной другого мнения).
Пора Абраму сливать челси и покупать рубин. Хе-хе.
Такого надо к тренеру Феликсу Магату или Валерию Васильевичу Лобановскому,быстро бы перевоспитали,такой наглый молодняк или карьера закончилась в 5 любительском дивизионе чемпионата Андоры.
Такого надо к тренеру Феликсу Магату или Валерию Васильевичу Лобановскому,быстро бы перевоспитали,такой наглый молодняк или карьера закончилась в 5 любительском дивизионе чемпионата Андоры.