Шевченко: «Решение по Ракицкому уже принял, но оглашу его в марте»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в эфире команды «Профутбол» прокомментировал будущее защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого в национальной команде.

Все, что касается комментариев по игрокам, я их дам в конце февраля - в начале марта. Сегодня я смотрю, просматриваю. По любому игроку сделаю заявление в начале марта.

Я для себя уже решение принял. Но чтобы не повторяться по 10 раз, я оглашу его в марте.