Родионов назвал слухи об уходе Джикии «вбросом»

Спортивный директор «Спартака» Сергей Родионов опроверг информацию о том, что летом команду может покинуть защитник Георгий Джикия.

Георгий связан со «Спартаком» длительным контрактом. Откуда берутся слухи о его возможном переходе в другой клуб по окончании нынешнего чемпионата, нам неизвестно. Мы рассчитываем, что Джикия еще долго будет приносить пользу «красно-белым». А сейчас он вместе с командой продолжает готовиться к возобновлению второй части сезона. И не хотелось бы, чтобы кто-то подобного рода вбросами мешал этой подготовке.