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Канчельскис: «Пятками играть мог только Стрельцов, остальные - пижоны»

вчера, 14:17
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал победу манкунианцев над ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Юнайтед» – большие молодцы, я очень рад за клуб. Видно, что у команды есть дух, она играет до конца, доказательство этому – то, что мы видели вчера. Пройти ПСЖ после поражения на своем поле, еще и с таким, казалось бы, обезнадеживающим счетом 0:2 – это сильно. Парижане сами виноваты в своем несчастье, они недооценили соперника. С ними произошло ровно то же самое, что и два года назад в серии против «Барселоны». Да, из-за травмы не смог сыграть Неймар, Кавани по той же причине вышел на поле уже при счете 1:3, но это уже отговорки. Французы имели серьезное преимущество и упустили его по своей воле.

Не показалось, что футболисты ПСЖ в какой-то момент заигрались, стали больше действовать на публику? Перебрали с финтами, пасами пяткой?

Футболисты ПСЖ начали играть не в тот футбол, который от них требовался. Начали что-то выдумывать, вместо того, чтобы сыграть строго и надежно. Надо играть так, как умеешь, а пятками играть мог только Стрельцов, остальные - пижоны. Вот французы и получили за пижонство, футбол наказывает за такие вещи.

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Все комментарии
Сантус
Сантус
   70 / 1029
вчера в 17:57
А Он видел как играл Стрельцов?))
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответил Footbolista
   75 / 1029
вчера в 17:41
А что Стрельцов сейчас жив?...естественно про Канчельскиса...
Увы, Стрельцова уже 20 лет, как с нами нет (((
sir_Alex
sir_Alex ответил susanin ultrazenith
   111 / 1029
вчера в 17:39
Стрельцов был величайшим игроком! Если бы не стечение обстоятельств, то ЧМ-1958 стал бы не Чемпионатом Пеле, а Чемпионатом Стрельцова. "Спасибо" за это Никите Сергеевичу...
Полностью согласен!!! 👍
stanichnik
stanichnik ответил Footbolista
   122 / 1029
вчера в 16:29
Ну вроде для болел Манчестера это значимый игрок...хотя я его легендой не считаю, просто ответил на предыдущий пост...
Вы так двояко выразились, что сложно было понять кого вы имели виду.
Санчо Панса
Санчо Панса
   118 / 1029
вчера в 16:25
Да, парижский проект шейхов поплатился за все) По делом, как говорится!
Footbolista
Footbolista ответил stanichnik
   4 / 1029
вчера в 16:25
Ну вроде для болел Манчестера это значимый игрок...хотя я его легендой не считаю, просто ответил на предыдущий пост...
stanichnik
stanichnik ответил Footbolista
   122 / 1029
вчера в 16:22
А что Стрельцов сейчас жив?...естественно про Канчельскиса...
Тогда, Кончельскис какая легенда? Так, поигравший в Англии, кое-что там завоевавший, но легенда, это вы погорячились!
Footbolista
Footbolista ответил stanichnik
   4 / 1029
вчера в 16:18
Вы про кого так отзываетесь Стрельцова или про Канчельскиса?
А что Стрельцов сейчас жив?...естественно про Канчельскиса...
stanichnik
stanichnik ответил Robbaggio
   122 / 1029
вчера в 16:18
Канчельскис родился в 1969, а Стрельцов завершил карьеру в 1970. А записей с его игрой хватает. Это нынешнее поколение о нем может не знать, а тогда он был легендой. И о каком красовании идет речь, если он в интервью журналисту на вопрос о игре пятками высказал свое мнение? А разговор с ним о матче был потому, что он бывший игрок МЮ. Это ж не сам Канчельскис опубликовал тут)
К сожалению записей с игрой Стрельцова в спортивных архивах очень мало и свидетели, воочию наблюдавшие за игрой этого футболиста, способные поведать нынешнему поколению о его мастерстве, тоже увы, уходят из жизни.
stanichnik
stanichnik ответил Footbolista
   122 / 1029
вчера в 16:08
Может он и был для кого то легендой тогда...сейчас он унылое овно...
Вы про кого так отзываетесь Стрельцова или про Канчельскиса?
stanichnik
stanichnik ответил ESPANOL
   122 / 1029
вчера в 16:02
Да, в этом Кончельскис абсолютно прав! Сейчас многие играют пяткой, но делают это как то коряво и предсказуемо, да и сам пас выглядет натужно. У Стрельцова этот прием был отработан великолепно, до автоматизма. Всегда неожиданно и точно, ну и очень элегантно и красиво! Вспоминаю гол Савченко в финале кубка СССР. Стрельцов в штрафной Черноморца (Одесса) резко ушел с мячем влево от встретившего его защитника, а затем стал смещаться к углу штрафной, к центру поля. Защитник бросился за ним. Стрельцов увидел, что Савченко бежит к одиннадцатиметровой отметке и делает резкий пас пяткой между ног защитника точно на ход Савченко, который выходит один на вратаря и забивает победный гол. Фантастика!
Вынужден Вас разочаровать, подводит Вас Ваша память. В финалах Кубка СССР по футболу в бытность Стрельцова Торпедо и Черноморец из Одессы не играли ни разу.
Eddja
Eddja
   443 / 1029
вчера в 15:46
Пятками играют в тарасовке, но они не пижоны, они по другому не играют.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответил Footbolista
   75 / 1029
вчера в 15:42
Набери в гугле для интереса "Канчельскис о российском футболе"...один негатив от легенды англосаксов...ну и кто он после этого?)...
Я бы ответил, да не хочу в бан попадать!
Footbolista
Footbolista ответил susanin ultrazenith
   4 / 1029
вчера в 15:41
Стрельцов был величайшим игроком! Если бы не стечение обстоятельств, то ЧМ-1958 стал бы не Чемпионатом Пеле, а Чемпионатом Стрельцова. "Спасибо" за это Никите Сергеевичу...
Набери в гугле для интереса "Канчельскис о российском футболе"...один негатив от легенды англосаксов...ну и кто он после этого?)...
ESPANOL
ESPANOL
   191 / 1029
вчера в 15:39
Да, в этом Кончельскис абсолютно прав! Сейчас многие играют пяткой, но делают это как то коряво и предсказуемо, да и сам пас выглядет натужно. У Стрельцова этот прием был отработан великолепно, до автоматизма. Всегда неожиданно и точно, ну и очень элегантно и красиво! Вспоминаю гол Савченко в финале кубка СССР. Стрельцов в штрафной Черноморца (Одесса) резко ушел с мячем влево от встретившего его защитника, а затем стал смещаться к углу штрафной, к центру поля. Защитник бросился за ним. Стрельцов увидел, что Савченко бежит к одиннадцатиметровой отметке и делает резкий пас пяткой между ног защитника точно на ход Савченко, который выходит один на вратаря и забивает победный гол. Фантастика!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   75 / 1029
вчера в 15:33
Стрельцов был величайшим игроком!
Если бы не стечение обстоятельств, то ЧМ-1958 стал бы не Чемпионатом Пеле, а Чемпионатом Стрельцова.
"Спасибо" за это Никите Сергеевичу...
Footbolista
Footbolista ответил Robbaggio
   4 / 1029
вчера в 15:29
Может он и был для кого то легендой тогда...сейчас он унылое овно...
Robbaggio
Robbaggio ответил Сергей Саныч
   305 / 1029
вчера в 15:18
Канчельскис родился в 1969, а Стрельцов завершил карьеру в 1970. А записей с его игрой хватает. Это нынешнее поколение о нем может не знать, а тогда он был легендой. И о каком красовании идет речь, если он в интервью журналисту на вопрос о игре пятками высказал свое мнение? А разговор с ним о матче был потому, что он бывший игрок МЮ. Это ж не сам Канчельскис опубликовал тут)
Footbolista
Footbolista
   4 / 1029
вчера в 14:40
Сам признался, что пижон...

pavkur
pavkur
   212 / 1029
вчера в 14:38
Возможно, это так.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   50 / 1029
вчера в 14:38
К моменту рождения этого знатока Стрельцов уже закончил играть.
От куда ему знать как и чем играл Стрельцов?
Как всегда лишь бы покрасоваться и напомнить о себе.
КЭТиК
КЭТиК
   216 / 1029
вчера в 14:26
Типа авторитетный специалист говорит.
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