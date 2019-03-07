Канчельскис: «Пятками играть мог только Стрельцов, остальные - пижоны»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал победу манкунианцев над ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Юнайтед» – большие молодцы, я очень рад за клуб. Видно, что у команды есть дух, она играет до конца, доказательство этому – то, что мы видели вчера. Пройти ПСЖ после поражения на своем поле, еще и с таким, казалось бы, обезнадеживающим счетом 0:2 – это сильно. Парижане сами виноваты в своем несчастье, они недооценили соперника. С ними произошло ровно то же самое, что и два года назад в серии против «Барселоны». Да, из-за травмы не смог сыграть Неймар, Кавани по той же причине вышел на поле уже при счете 1:3, но это уже отговорки. Французы имели серьезное преимущество и упустили его по своей воле.
Не показалось, что футболисты ПСЖ в какой-то момент заигрались, стали больше действовать на публику? Перебрали с финтами, пасами пяткой?
Футболисты ПСЖ начали играть не в тот футбол, который от них требовался. Начали что-то выдумывать, вместо того, чтобы сыграть строго и надежно. Надо играть так, как умеешь, а пятками играть мог только Стрельцов, остальные - пижоны. Вот французы и получили за пижонство, футбол наказывает за такие вещи.
Если бы не стечение обстоятельств, то ЧМ-1958 стал бы не Чемпионатом Пеле, а Чемпионатом Стрельцова.
"Спасибо" за это Никите Сергеевичу...
Если бы не стечение обстоятельств, то ЧМ-1958 стал бы не Чемпионатом Пеле, а Чемпионатом Стрельцова.
"Спасибо" за это Никите Сергеевичу...
https://youtu.be/KtIJvPXLgIE
От куда ему знать как и чем играл Стрельцов?
Как всегда лишь бы покрасоваться и напомнить о себе.
От куда ему знать как и чем играл Стрельцов?
Как всегда лишь бы покрасоваться и напомнить о себе.