Канчельскис: «Пятками играть мог только Стрельцов, остальные - пижоны»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал победу манкунианцев над ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Юнайтед» – большие молодцы, я очень рад за клуб. Видно, что у команды есть дух, она играет до конца, доказательство этому – то, что мы видели вчера. Пройти ПСЖ после поражения на своем поле, еще и с таким, казалось бы, обезнадеживающим счетом 0:2 – это сильно. Парижане сами виноваты в своем несчастье, они недооценили соперника. С ними произошло ровно то же самое, что и два года назад в серии против «Барселоны». Да, из-за травмы не смог сыграть Неймар, Кавани по той же причине вышел на поле уже при счете 1:3, но это уже отговорки. Французы имели серьезное преимущество и упустили его по своей воле.