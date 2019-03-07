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Левитин: «Скомина вчера просто украл победу у ПСЖ»

вчера, 12:23
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Арбитр всесоюзной категории Владимир Левитин прокомментировал решение главного арбитра матча 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ – «Манчестер Юнайтед» (1:3) назначить в ворота парижан пенальти в компенсированное время после просмотра видеоповтора. 

У судьи не было необходимости бегать к экрану и смотреть эпизод. Рука была немного задета, но это не повод для того, чтобы назначать пенальти в ворота ПСЖ

Если смотреть глобально, то VAR не является спасением арбитров. Судья должен сам разбираться в эпизодах и давать им справедливую оценку. VAR – это шпаргалка, а ими нельзя пользоваться. Это всё равно что певцы, поющие под фонограмму. Нужно готовить судей, чтобы они обладали определённой квалификацией, а Скомина вчера просто украл победу у ПСЖ. Он запарывает уже не первый матч, а это наводка тем, кто готовит судей на международные матчи. 

Это не хоккей. На льду дикий темп и не видно большинства моментов, а здесь футбол! В нашей игре можно во всём разобраться. Повторюсь, нужны просто квалифицированные судьи. Это относится как к международным организациям, так и к нашему департаменту судейства и инспектирования.

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
   118 / 1029
вчера в 16:38
Может быть и так! Но чтобы быть в этом полностью уверенным, надо попросту не фолить в своей штрафной, вот и все)
handreb
handreb
   446 / 1029
вчера в 15:49
Еще Рейнгольд только по этому поводу не высказывался.
Russian_spb
Russian_spb
   732 / 1029
вчера в 15:42
нытья теперь на долго...
valeron4321
valeron4321
   681 / 1029
вчера в 15:39
Для четких фантазеров футбольных правил открываем Википедию - Право выполнения штрафного удара (пенальти) будет предоставлено противоположной команде и в том случае, если игрок умышленно сыграет в мяч рукой.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил valeron4321
   211 / 1029
вчера в 15:02
Есть четко прописанные правила,им и следовал судья.А о чем Вы говорите когда пишите,это было бы логично и в духе правил,вообще не понятно.
нечитайло
нечитайло
   719 / 1029
вчера в 14:53
Кто-то был более заинтересован
valeron4321
valeron4321
   681 / 1029
вчера в 14:36
Единственное в чем прав Левитин, это то, что игрок ПСЖ не играл умышленно рукой и не назначив пенальти, арбитр врят ли вызвал бы столько споров по своему решению, так как это более логично и в духе правил. Но проблема в том, что согласно разъяснениям ФИФА на своих семинарах судей, которые постоянно меняются относительно футбольных правил, там столько лазеек, что можно оправдать любое решение судьи.
Leha-ha50
Leha-ha50
   13 / 1029
вчера в 14:19
В хоккее на площадке 12 человек, в футболе 22 и поляна огромная. Все толкаются прыгают, вертятся ; за всем не уследишь.
А пенальти вполне законный!!! .....просто Левитин на ПСЖ поставил и прогорел!!!
bais MU
bais MU
   762 / 1029
вчера в 13:57
И это арбитр всесоюзной категории??? Что??? Он по связям пробрался наверное туда!
kust07
kust07
   239 / 1029
вчера в 13:53
Левитин судья продажная! к..зел
soroka200488
soroka200488
   678 / 1029
вчера в 13:44
Арбитр всесоюзной категории Владимир Левитин вам после вашего интервью нужно покинуть пост который занимаете. 73 одним словом!
Bastardo
Bastardo
   515 / 1029
вчера в 13:43
>VAR – это шпаргалка, а ими нельзя пользоваться

Чего??? Он не экзамен сдаёт. Может ещё свистком запретить пользоваться, мотивируя тем, что люди и сами могут громко свистеть?
Azu-Killah37
Azu-Killah37
   848 / 1029
вчера в 13:32
видать ставочка погорела)
Caniggia
Caniggia
   49 / 1029
вчера в 13:21
Формально пенальти был, так как мяч летел в сторону ворот и попал в не прижатую руку. Мнение Левитина устаревшее и сколько бы не были квалифицированны судьи - человеческий фактор ещё никто не отменял и ошибки будут даже у самых квалифицированных судей, для этого и введён ВАР.
За адекватность
За адекватность
   109 / 1029
вчера в 13:08
" VAR – это шпаргалка, а ими нельзя пользоваться." Ну у нас наверное точно, если даже после видеопросмотра экспертно-судейская комиссия выносит вердикт, что 2 игрока одновременно нарушили правила и пусть разбирается Егоров, то страшно представить чего наворотят когда введут VAR. ИМХО.
Ruslik1982
Ruslik1982
   108 / 1029
вчера в 12:53
украл не победу, ПСЖ проиграл бы и без пенальти 1-2, а то что по сумме двух встреч ПСЖ не вышел - это проблемы только игроков и тренера ПСЖ, которые перед игрой забыли, что МЮ это клуб с вековой историей, а не какой-нибудь Монпелье, который бы сдался уже перед игрой после домашнего поражения. Сколько бы игроков не накупил ПСЖ - он так и останется парисенжермен, никто его как грозного соперника не воспринимает.
Y.N..W.A.
Y.N..W.A.
   592 / 1029
вчера в 12:49
Наверное ставку на скользких поставил, а она не прошла. Но обида то осталась)))
cska plus
cska plus
   16 / 1029
вчера в 12:45
МЮ в чистую и заслуженно порвал мешок.
cska plus
cska plus
   16 / 1029
вчера в 12:44
По левитину судят спартак, например, спартаку разрешается играть в волейбол, баскетбол, применять приёмы вольной борьбы, дзюдо и зачастую даже каратэ, проблема левитина в том, что сопернику спартака всё это запрещается.
Felipe Rivera CVBP
Felipe Rivera CVBP
   61 / 1029
вчера в 12:42
ПСЖ делает вид, что не нарушает фейр-плей УЕФА
УЕФА имеет все инструменты делать вид, что ПСЖ нарушает правила в ЛЧ)
Тем более в случаях, когда реально эпизод 50/50.
dzvinka
dzvinka
   60 / 1029
вчера в 12:39
это решение полностью соответствовало правилам утвержденным УЕФА и ФИФА перед началом сезона, ВАР помог как раз принять верное решение, все команды и игроки отлично знали как сейчас трактуются такие моменты - это даже понятно по свистку арбитра после эпизода... как игрок ПСЖ сразу стушевался - он уже понимал что сотворил бачину, ибо он в отличии от Левитина знаком с правилами. А то что г-н Левитин даже не вкурсе какая сейчас редакция правил и трактовка по таким эпизодам - это его личные проблемы и выявление собственной безграмотности и непрофессионализма - типичный судья рпл.
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
   81 / 1029
вчера в 12:30
Врят ли мнение "отечественных " судей кого-то интересует , разве что "матч тв" )))
dzvinka
dzvinka
   60 / 1029
вчера в 12:30
что за полная чушь, что значит "немного задета", это что-то типа "немного беременна"? или "немного мертвый"?. В плавилах четко указано, как подтвердил судья на Скай-аналитике после матча, что теперь никого не е***** умышленно или не умышленно, нет больше такого понятия "умышленно" - есть лишь одно понятие - мяч попал в руку - рука заграждала путь мяча к воротам и увеличила проэкцию тела - иными словами если бы не рука мяч полетел бы дальше в направлении ворот - ВСЕ. По этой трактовке принятых всеми правил - это 100% пенальти. А старые 56ы могут оставить свое мнение при себе.
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