Левитин: «Скомина вчера просто украл победу у ПСЖ»

Арбитр всесоюзной категории Владимир Левитин прокомментировал решение главного арбитра матча 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ – «Манчестер Юнайтед» (1:3) назначить в ворота парижан пенальти в компенсированное время после просмотра видеоповтора.
У судьи не было необходимости бегать к экрану и смотреть эпизод. Рука была немного задета, но это не повод для того, чтобы назначать пенальти в ворота ПСЖ.
Если смотреть глобально, то VAR не является спасением арбитров. Судья должен сам разбираться в эпизодах и давать им справедливую оценку. VAR – это шпаргалка, а ими нельзя пользоваться. Это всё равно что певцы, поющие под фонограмму. Нужно готовить судей, чтобы они обладали определённой квалификацией, а Скомина вчера просто украл победу у ПСЖ. Он запарывает уже не первый матч, а это наводка тем, кто готовит судей на международные матчи.
Это не хоккей. На льду дикий темп и не видно большинства моментов, а здесь футбол! В нашей игре можно во всём разобраться. Повторюсь, нужны просто квалифицированные судьи. Это относится как к международным организациям, так и к нашему департаменту судейства и инспектирования.
А пенальти вполне законный!!! .....просто Левитин на ПСЖ поставил и прогорел!!!
А пенальти вполне законный!!! .....просто Левитин на ПСЖ поставил и прогорел!!!
Чего??? Он не экзамен сдаёт. Может ещё свистком запретить пользоваться, мотивируя тем, что люди и сами могут громко свистеть?
Чего??? Он не экзамен сдаёт. Может ещё свистком запретить пользоваться, мотивируя тем, что люди и сами могут громко свистеть?
УЕФА имеет все инструменты делать вид, что ПСЖ нарушает правила в ЛЧ)
Тем более в случаях, когда реально эпизод 50/50.
УЕФА имеет все инструменты делать вид, что ПСЖ нарушает правила в ЛЧ)
Тем более в случаях, когда реально эпизод 50/50.