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Экс-врач «Спартака»: «Стены тюрьмы очень давят на Кокорина»

вчера, 13:47

Бывший главный врач «Спартака» Юрий Васильков прокомментировал проблемы с коленом, которые сейчас испытывает нападающий «Зенита» Александр Кокорин в СИЗО.

Пока врачи «Зенита» не посмотрят ногу Кокорина, мы ничего можем сказать. Одни говорят, что был ожог от электрофореза, другие, что не было ожога. Поэтому гадать не будем. То, что Кокорин делает мало физических упражнений — это состояние глубокого стресса и депрессии. Ему, конечно, не только спортивные врачи нужны в этой ситуации. Это уже другая патология, стены тюрьмы на него очень давят. Это всё равно, что птицу в клетку посадили.

Конечно, уже запредельные сроки им дали за хулиганство. Ну куда больше-то уже? Пора бы отпустить ребят. Да, было нарушение общественного порядка. Но хватит уже держать их в заключении. Они свое получили уже, поэтому пора ребят уже возвращать.

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Все комментарии
Gessenschaft
Gessenschaft ответил 1 команда
   411 / 1029
вчера в 18:41
Это не тот врач, что калотерапией занимается?
ТОТ САМЫЙ ЛЮХУНЬШЕНЬ, ПОМНИТСЯ...
wingback
wingback
   179 / 1029
вчера в 17:37
У спартака никогда не было врачей - только фармакологи...
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   44 / 1029
вчера в 17:01
Свинарник и есть тюрьма.
Морозовский
Морозовский
   8 / 1029
вчера в 16:49
Так и есть: баклан в клетке! Верно дохтор подметил.
Т34
Т34
   25 / 1029
вчера в 16:41
Вот так! Бывший врач Спартака Юрий Васильков пожалел Кокорина, в ответ получил от бомжей несколько ушатов помоев. Правильно, пожалеешь по-человечески игрока зенита, от зенитовцев же и оплеванным будешь с ног до головы, за то, что пожалел. Что возьмешь с этих неблагодарных т..рей, у которых от злобы и ненависти наступила умственная деградация и они готовы, как говорил Путин: "всех мочить в сортире", всех тех кто-то, хоть каким-то боком имеют отношение к Спартаку.
Землянин
Землянин ответил Ragnar_Lodbrok
   196 / 1029
вчера в 16:05
ААААА Ха Ха Ха :~))
1-й парень
1-й парень
   142 / 1029
вчера в 15:39
Такие врачи бывают только на фермах.
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 1029
вчера в 15:12
    Ragnar_Lodbrok
    Ragnar_Lodbrok
       69 / 1029
    вчера в 15:06
    Только на этой ветке 6 фейков Славнова, а вообще их больше раза в 3-4
    Byvaliy
    Byvaliy
       162 / 1029
    вчера в 15:01
      1 команда
      1 команда ответил Gessenschaft
         126 / 1029
      вчера в 15:00
      Экс-врач "Спартака": "Целебная уринотерапия стимулирует к чемпионству и возвращению чтобы править"
      Это не тот врач, что калотерапией занимается?
      Ragnar_Lodbrok
      Ragnar_Lodbrok ответил Alladins
         69 / 1029
      вчера в 14:59
      Свиньи опять позорятся, на то они и свиньи, от слабости свиного духа.
      Славнов, это опять ты? Нет бы с основного аккаунта писать, а ты все время фейками пользуешься
      Gessenschaft
      Gessenschaft
         411 / 1029
      вчера в 14:59
      Экс-врач "Спартака": "Целебная уринотерапия стимулирует к чемпионству и возвращению чтобы править"
      Alladins
      Alladins ответил Ragnar_Lodbrok
         145 / 1029
      вчера в 14:58
      Миша Славнов опять начал плодить фейки. Трубадур, Eddja, Abverin - это все фейки Славнова
        Ragnar_Lodbrok
        Ragnar_Lodbrok
           69 / 1029
        вчера в 14:56
        Миша Славнов опять начал плодить фейки. Трубадур, Eddja, Abverin - это все фейки Славнова
        Трубадур
        Трубадур
           463 / 1029
        вчера в 14:46
        Стыдно за свиней.
        Eddja
        Eddja
           443 / 1029
        вчера в 14:43
        Врачу свиней заняться нечем?
        Miaf
        Miaf
           11 / 1029
        вчера в 14:42
        Юрий Васильков прокомментировал проблемы с коленом, которые сейчас испытывает нападающий «Зенита» Александр Кокорин:
        Зеленкой его обмазать, чтобы на Шрека был похож и лист подорожника на лоб, тогда УсЁ пройдет.
        МКС
        МКС
           39 / 1029
        вчера в 14:05
        Да давно пора на лесопилку

        Хватит уже в Бутырке бока отлеживать
        Abverin
        Abverin
           71 / 1029
        вчера в 13:49
        Свиной доктор знает, очевидно, Кокорин не первая жертва у тарасни.
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