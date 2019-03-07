Экс-врач «Спартака»: «Стены тюрьмы очень давят на Кокорина»

Бывший главный врач «Спартака» Юрий Васильков прокомментировал проблемы с коленом, которые сейчас испытывает нападающий «Зенита» Александр Кокорин в СИЗО.

Пока врачи «Зенита» не посмотрят ногу Кокорина, мы ничего можем сказать. Одни говорят, что был ожог от электрофореза, другие, что не было ожога. Поэтому гадать не будем. То, что Кокорин делает мало физических упражнений — это состояние глубокого стресса и депрессии. Ему, конечно, не только спортивные врачи нужны в этой ситуации. Это уже другая патология, стены тюрьмы на него очень давят. Это всё равно, что птицу в клетку посадили.

Конечно, уже запредельные сроки им дали за хулиганство. Ну куда больше-то уже? Пора бы отпустить ребят. Да, было нарушение общественного порядка. Но хватит уже держать их в заключении. Они свое получили уже, поэтому пора ребят уже возвращать.