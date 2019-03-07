ГлавнаяНовости

Деменко: «„Краснодару“ сегодня будет тяжело»

вчера, 13:32
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия2 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Бывший российский футболист Максим Деменко прокомментировал предстоящий матч 1/8 финала Лиги Европы между «Валенсией» и «Краснодаром».

Думаю, что «Краснодару» будет тяжело, все будет зависеть от сегодняшней игры. «Валенсия» — интересный соперник, перед первым матчем рассчитываю шансы 50 на 50, но будет очень трудно. Я считаю, что ничья будет замечательным результатом для «Краснодара», испанский футбол в какой-то степени не подходит нашей команде, «Валенсия» очень хорошо контролирует мяч, проводит быстрые атаки, это будет проблемой.

В футболе происходят чудеса, как, например, победа «Манчестер Юнайтед» вчера в Лиге чемпионов. «Краснодар» может дойти и до финала, все зависит от обстоятельств и подготовки. Радует, что сейчас и гранды делают осечки, в еврокубках всегда многое зависит от первого матча.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Бубнов: «Очень тяжело объяснить такое неудачное выступление „Зенита“»
Сегодня, 02:00 Комментарии3
Мусаев: «В перерыве ребята поняли, что бояться тут некого»
Сегодня, 01:35 Комментарии3
Медведев: «В Испанию „Зенит“ поедет не доигрывать, а бороться»
Сегодня, 01:24 Комментарии13
Иванович: «Мы должны обратить внимание на игру при стандартах»
Сегодня, 00:04 Комментарии6
Семак: «Шансы у „Зенита“ есть»
Вчера, 23:41 Комментарии15
Главный тренер «Вильярреала» сравнил «Зенит» с «Алавесом»
Вчера, 23:29 Комментарии14
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
   178 / 1029
вчера в 14:25
Севилья посильнее будет, тут шансы есть.
Antjnin
Antjnin
   369 / 1029
вчера в 14:16
Ой спасибо тебе Максим, что хоть просветил нас. А я грешным делом думал, что Краснодар играет с командой из Монголии.
Byvaliy
Byvaliy
   162 / 1029
вчера в 14:00
Легко только пупсикам в евроубках позориться. Отпозорился и в кубок ФНЛ.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100