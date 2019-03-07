Деменко: «„Краснодару“ сегодня будет тяжело»

Бывший российский футболист Максим Деменко прокомментировал предстоящий матч 1/8 финала Лиги Европы между «Валенсией» и «Краснодаром».

Думаю, что «Краснодару» будет тяжело, все будет зависеть от сегодняшней игры. «Валенсия» — интересный соперник, перед первым матчем рассчитываю шансы 50 на 50, но будет очень трудно. Я считаю, что ничья будет замечательным результатом для «Краснодара», испанский футбол в какой-то степени не подходит нашей команде, «Валенсия» очень хорошо контролирует мяч, проводит быстрые атаки, это будет проблемой.

В футболе происходят чудеса, как, например, победа «Манчестер Юнайтед» вчера в Лиге чемпионов. «Краснодар» может дойти и до финала, все зависит от обстоятельств и подготовки. Радует, что сейчас и гранды делают осечки, в еврокубках всегда многое зависит от первого матча.