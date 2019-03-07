Рейнгольд: «Есть много вопросов к Кононову»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал предстоящий матч 1/4 финала Кубка России «Урал» — «Спартак».
Сегодня еще будет интересный матч «Спартака» с «Уралом». Хотелось бы, чтобы «Спартак» прошел дальше, Кубок России давно не выигрывали, а ведь это традиция команды. Но критиковать пока не хочу, хотя есть много вопросов к Кононову, мне непонятно, почему команда не до конца настраивается и отдала инициативу в прошлой игре.
1. почему так долго не было новых рекордов (типа 1-18 и 7-0);
2. сколько литров бромонтана глотает каждый пупсик перед матчем?
3. сколько зулусов одновременно парятся в бане и хлещут остальных вениками? (хотя об этом лучше не знать);
4. какова средняя взятка федуна своему ручному судейскому корпусу?;
5. сколько раз в неделю нужно позориться спартаку, чтоб оставаться народной командой?
1. почему так долго не было новых рекордов (типа 1-18 и 7-0);
2. сколько литров бромонтана глотает каждый пупсик перед матчем?
3. сколько зулусов одновременно парятся в бане и хлещут остальных вениками? (хотя об этом лучше не знать);
4. какова средняя взятка федуна своему ручному судейскому корпусу?;
5. сколько раз в неделю нужно позориться спартаку, чтоб оставаться народной командой?