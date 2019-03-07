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Рейнгольд: «Есть много вопросов к Кононову»

вчера, 13:18
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Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал предстоящий матч 1/4 финала Кубка России «Урал» — «Спартак».

Сегодня еще будет интересный матч «Спартака» с «Уралом». Хотелось бы, чтобы «Спартак» прошел дальше, Кубок России давно не выигрывали, а ведь это традиция команды. Но критиковать пока не хочу, хотя есть много вопросов к Кононову, мне непонятно, почему команда не до конца настраивается и отдала инициативу в прошлой игре.

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Все комментарии
SpaM-SARW
SpaM-SARW
   552 / 1029
сегодня в 00:27
Маразматик опять за своё взялся
Суеверный
Суеверный
   138 / 1029
вчера в 19:41
В истеричной команде вопросы ко всем.
n272nm
n272nm
   318 / 1029
вчера в 19:13
Из дурдома голос подали :)))
autochthon
autochthon
   720 / 1029
вчера в 18:47
"...давно не выигрывали, а ведь это традиция команды." Это точно.
ЮЗИК
ЮЗИК
   295 / 1029
вчера в 18:30
Судя по ходу матча вопросов еще прибавиться
Василий 50
Василий 50
   269 / 1029
вчера в 18:23
К тебе тоже есть вопросы.
Т34
Т34
   25 / 1029
вчера в 18:02
А что Кононову вопросы задавать? Есть один вопрос только к тем, кто Кононова назначил тренером в Спартак, за какие заслуги и что Кононов где показал, чего достигли клубы, которые он тренировал? И почему он нигде не задерживался? Похоже на то, что руководству Спартака был нужен ручной, неконфликтный тренер-марионетка, не имеющий своего голоса и они его получили. Что будет со Спартаком дальше и что Кононов сможет сделать трудно сказать, но остается только ждать и надеяться на лучшее. А вопросы Кононову задавать бесполезно.
Юрниекс
Юрниекс
   104 / 1029
вчера в 17:57
Есть вопросы. Например,сколько забьет Глушаков спиной,в свои ворота? Получат ли свиньи привычный для себя счет? Ну не 0-7.. хотябы 0-5..
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   97 / 1029
вчера в 17:07
Конечно много вопросов:
1. почему так долго не было новых рекордов (типа 1-18 и 7-0);
2. сколько литров бромонтана глотает каждый пупсик перед матчем?
3. сколько зулусов одновременно парятся в бане и хлещут остальных вениками? (хотя об этом лучше не знать);
4. какова средняя взятка федуна своему ручному судейскому корпусу?;
5. сколько раз в неделю нужно позориться спартаку, чтоб оставаться народной командой?
Трубадур
Трубадур ответил ЦСКА Самый титулованный
   463 / 1029
вчера в 16:58
Ахахаха! Хряки уже 16 лет без побед в кубке.
И еще столько же будут.
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
   80 / 1029
вчера в 16:54
Ахахаха! Хряки уже 16 лет без побед в кубке.
Союзник противников
Союзник противников
   129 / 1029
вчера в 16:50
"Синусоида Рейнгольда", часть вторая.Старт дан!!!
andrefino13
andrefino13 ответил mangoх12
   779 / 1029
вчера в 16:39
Не ответит. Их, разговоров, больше станет.
andrefino13
andrefino13 ответил mangoх12
   779 / 1029
вчера в 16:37
Прям на все?)))
mangoх12
mangoх12
   30 / 1029
вчера в 16:26
Урал ответит на все вопросы
Санчо Панса
Санчо Панса
   118 / 1029
вчера в 16:24
Так можно сказать о каждом тренере Спартака) Но первый логичный вопрос возникает сам по себе: люди, зачем вы ввязались в это и как вас уговорил Леня Федун?
mihaluch
mihaluch
   153 / 1029
вчера в 16:23
К Рейнгольду есть один вопрос: Какого хрена ты под старость лет ересь гонишь?
andrefino13
andrefino13
   779 / 1029
вчера в 16:16
Все беды Спартака, в том, что все, там и вокруг, живут прошлым, вместо того, чтобы строить настоящее.
Бифидобактерия
Бифидобактерия
   670 / 1029
вчера в 16:09
Да не вопросы, а стыдоба как к рулевому так и к Педрам.
Egorium
Egorium
   123 / 1029
вчера в 16:01
Стыдно за спартак, чего уж там.
Bjuik
Bjuik
   231 / 1029
вчера в 15:42
Любой тренер, оказавшийся в спартаке, гибнет как профессионал.
40175219386
40175219386
   343 / 1029
вчера в 15:33
по итогам сезона увидим, какой тренер Кононов, ничего плохого пока не наблюдается
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   128 / 1029
вчера в 15:27
За Урал!
berda2003
berda2003
   522 / 1029
вчера в 15:26
... и получается не настроенный конец, а это отдача инициативы...
борька
борька
   174 / 1029
вчера в 15:14
Разминочный матч, урал пока разобран,москалям нужно загложивать свой стыд и срам, так что москали без прблем обыграют! Качественный футбол у российских команд отсутствует,игают команды ТАБУНОМ, то галопом,но чаше применяют иноходь!
Felipe Rivera CVBP
Felipe Rivera CVBP
   61 / 1029
вчера в 15:00
Зря Кононов туда полез) Ещё без году неделя там, а уже со всех сторон поливают)
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Antjnin
   35 / 1029
вчера в 14:53
Ну пердив Спартаку никогда не может грозить имея такое финансирование. Я не болела Спартака, если что. Просто не надо бред нести.
А ты что еще не понял, что здесь футбол почти никому неинтересен. Здесь главная задаче спартачей облить грязью Зенит и ЦСКА, у питерских - Спартак, у коней тоже Спартак. А хотелось бы поговорить о футболе, о тренерах, игроках.
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   44 / 1029
вчера в 14:47
Главный вопрос - когда?
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Ros S
   35 / 1029
вчера в 14:34
Какие могут быть вопросы, человек 2 дня в клубе, ставит атакующий комбинационный футбол, дайте ему хотя бы пару сезонов, вопросов в квалификации тренера тут быть не должно, а вот к экспертам и руководству, которые меняют тренеров как перчатки и экспертам, которые всех гнабят - вполне
Ты хотел напомнить о том, что Кононов 7-й тренер за последние 8 лет. В этом смысле Спартак рекордсмен. Согласен с тобой.
Ваня лучший
Ваня лучший
   35 / 1029
вчера в 14:32
Что значит "отдали инициативу в прошлой игре"? Краснодар сам взял инициативу, такое старик Валера не предполагает? В настоящий момент по уровню игры и классу Краснодар повыше Спартака будет
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