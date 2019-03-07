Адвокат Кокорина: «У Саши до сих пор немеет нога»

Адвокат Александра Кокорина прокомментировал мнение ФСИН, согласно которому, нога у форварда «Зенита», который находится в СИЗО, немеет из-за того, что футболист лежит и смотрит телевизор.

Вчера были у Саши, закончили ознакомление с дополнительными материалами дела. Нога все так же немеет. То, что ФСИН отвергает факт этого, просто смешно. Руководитель ФСИН говорит о том, что Кокорин лежит, смотрит телевизор, и из-за этого у него немеет нога. Тогда у всех заключенных ноги неметь должны, они ведь все лежат и смотрят телевизор.