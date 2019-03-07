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Адвокат Кокорина: «У Саши до сих пор немеет нога»

вчера, 12:08

Адвокат Александра Кокорина прокомментировал мнение ФСИН, согласно которому, нога у форварда «Зенита», который находится в СИЗО, немеет из-за того, что футболист лежит и смотрит телевизор.

Вчера были у Саши, закончили ознакомление с дополнительными материалами дела. Нога все так же немеет. То, что ФСИН отвергает факт этого, просто смешно. Руководитель ФСИН говорит о том, что Кокорин лежит, смотрит телевизор, и из-за этого у него немеет нога. Тогда у всех заключенных ноги неметь должны, они ведь все лежат и смотрят телевизор.

По поводу ЕСПЧ — мы пока не получили апелляционное поставление Мосгорсуда. Сначала оно должно поступить в Тверской суд. На следующей неделе попытаемся его получить, если оно поступит, и сразу же направим жалобу в ЕСПЧ. Терпеть уже невозможно.

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Все комментарии
Absinthe3
Absinthe3
   98 / 1029
вчера в 19:10
Тубаретом по колену и всё пройдет. Пак подтвердит.
hata
hata
   711 / 1029
вчера в 17:02
Нужен флэшмоб "свободу Сашке". Все фоткаемся возле телевизора с ногами, обмазанными зелёнкой.
Морозовский
Морозовский
   8 / 1029
вчера в 17:01
Надо телек выключить!
zakirjan_87
zakirjan_87
   383 / 1029
вчера в 15:43
Бесят уже "новости" про ногу Кокорина, каждый день одно и тоже
Т34
Т34
   25 / 1029
вчера в 14:39
Вот и получается, что у заключенных, которые лежат и смотрят телевизор ноги не немеют, а у Кокорина беда, ноги немеют и есть предпосылки к ампутации.))) Мы все будем очень переживать за "великого" футболиста и обязательно проведем акцию из 2-3 человек, с плакатами, чтобы оставили ноги Кокорину, потому, что он еще в заявке зенита на Лигу Европы, а без ног он не сможет играть в полную силу и приносить великие победы, а станет таким же безногим, как все игроки зенита.
4RT
4RT
   374 / 1029
вчера в 13:31
grazie100
grazie100 ответил Colchoneros
   761 / 1029
вчера в 13:04
🐏
grazie100
grazie100 ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   761 / 1029
вчера в 13:01
А вам больше нравиться здесь быть 🐷
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   381 / 1029
вчера в 12:53
ДА НИЧЁ НАЙДЁМ САШЕ ДОЛЖНОСТЬ В СТРУКТУРЕ КЛУБА

НЕ ЗРЯ ЖЕ ОН БИЛСЯ СТУЛОМ ЗА ЗЕНИТ !!!

ГЫ-ГЫ
Miaf
Miaf
   11 / 1029
вчера в 12:51
Придумал тоже, какое то ЕСПЧ, зеленка спасет.
ДАША Д
ДАША Д
   178 / 1029
вчера в 12:21
Это не нога немеет, это трубы горят.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   37 / 1029
вчера в 12:14
Может у адвоката уже карман пустеет вот это я поверю,а так здоровья пацану.
Colchoneros
Colchoneros
   27 / 1029
вчера в 12:10
ЙУХ на неё!
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