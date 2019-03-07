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Рейнгольд: «„Вильярреал“ - не такая уж и сильная команда. „Зенит“ пройдет»

вчера, 13:03

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд оценил перспективы «Зенита» и «Краснодара» в 1/8 финала Лиги Европы. «Сине-бело-голубые» сыграют с «Вильярреалом», и «быки» сразятся с «Валенсией».

«Зенит» сейчас производит хорошее впечатление, играет не блестяще, но нормально, подтянулись после Катара. «Вильярреал» - не такая уж и сильная команда. На матч я смотрю с оптимизмом, думаю, что «Зенит» пройдет дальше, но это футбол, всё может быть.

«Краснодару», возможно, будет посложнее. Но это такая команда, которая из разных тяжелых положений выскакивает, ребята играть в футбол умеют и понимают, что это такое. Последняя игра со «Спартаком» показала, что надо критиковать футбол, потому что многие моменты мне непонятны, но команды показали самоотдачу и желание играть, на «Спартак» и «Краснодар» приятно смотреть.

«Краснодар» хорошо держит мяч, находится в хорошей физической форме, теряя мяч, они сразу отбирают. «Байер» - команда побоевитее «Валенсии», они сами были виноваты в том, что случилось, у них команда хорошего уровня, обыграли «Баварию», просто так получилось с «Краснодаром». По «Валенсии» трудно что-то говорить, не буду позером как многие комментаторы «Матч ТВ» и расхваливать команду, не видя ее. Надеюсь, что «Краснодар» подготовился к игре прилично и оба наших клуба пройдут дальше.

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Все комментарии
grazie100
grazie100
   761 / 1029
сегодня в 01:44
Рейнгольду надо руководить нашим метео центром.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   240 / 1029
вчера в 18:08
Когда Вильяреал игра со спартаком это был суперклуб, а сейчас....
Свиньи двуличны!
mihaluch
mihaluch
   153 / 1029
вчера в 18:06
Почему Рейнгольд пишется как бывший игрок "Спартака", а не Ярославского"Шинника. он провёл больше матчей. За Шинник
Gunslinger
Gunslinger ответил makkie
   215 / 1029
вчера в 17:04
Ладно Рейнгольд... питерские, молитесь, чтобы Черданцев на вас ставку не сделал - недавно он уже ПСЖ приговорил :)))
Молились мы всю прошедшую неделю.
А сегодня будем испанцев выносить.
По другому просто нельзя!!! :)))
Gunslinger
Gunslinger ответил Jeck Denielse
   215 / 1029
вчера в 17:02
Из названия ветки следует.....что Вильярреал слаб,но даже такой он пройдёт Зенит.....)) Как то не клеится ...)))
А ведь и правда!!!!! :)))
Вот ведь клоуны, всех запутали!!! :)))
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   44 / 1029
вчера в 15:53
Вильярреал не Мура какая-нибудь, с ним играть нужно.
10 seconds to stars
10 seconds to stars
   428 / 1029
вчера в 15:21
Бомжи уже соперника по 1/4 финалу выбирают, чего уж там)
poodle
poodle ответил kust07
   154 / 1029
вчера в 15:19
что то разговорчивый Рейнгольд ,как никак бухнул уже перед матчем))
да он уже лет десять как в запое,ты как с луны свалился!
Bayern Best
Bayern Best
   106 / 1029
вчера в 15:13
Старик прав на все 100%.
kust07
kust07
   239 / 1029
вчера в 14:56
что то разговорчивый Рейнгольд ,как никак бухнул уже перед матчем))
grisser
grisser
   312 / 1029
вчера в 14:41
Удачи Зениту!
Литейный 4
Литейный 4 ответил ЦCКА навсегда
   1 / 1029
вчера в 14:38
Конечно Мура круче пищевика, только Мура не напрягалась в товарняке, а пищевик играл во всю силу! Вот если когда-нибудь пересекутся в третьем по силе еврокубке, там пищевик уже не отскочит :)
Не тот клуб назвали Мурой. Гыгыгы
Томик
Томик
   679 / 1029
вчера в 14:36
Ошибка в заголовке. Должно быть: " "Вильяреал" не такая уж сильная команда, но "Зенит" пройдёт."
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда ответил Nikola45
   2 / 1029
вчера в 14:19
Я бы сказал что для свинарни это Суперклуб )) А Мура? Что для Рабов он не гранд?))
Конечно Мура круче пищевика, только Мура не напрягалась в товарняке, а пищевик играл во всю силу! Вот если когда-нибудь пересекутся в третьем по силе еврокубке, там пищевик уже не отскочит :)
Nikola45
Nikola45 ответил ЦCКА навсегда
   14 / 1029
вчера в 14:17
Для пищевика и Рапид гранд!
Я бы сказал что для свинарни это Суперклуб )) А Мура? Что для Рабов он не гранд?))
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда ответил Nikola45
   2 / 1029
вчера в 14:16
Да да! Вильяреал не такой и сильный! Особенно для Тарасни )) Пнул свинарник под ... ! )))
Для пищевика и Рапид гранд!
Nikola45
Nikola45
   14 / 1029
вчера в 14:13
Да да! Вильяреал не такой и сильный! Особенно для Тарасни )) Пнул свинарник под ... ! )))
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 1029
вчера в 14:00
Это тот Вильярреал, который об свиней ноги вытер? Гыгыгы
1 команда
1 команда
   126 / 1029
вчера в 13:59
Дед, хоть и спартаковец бывший, но иногда мыслит правильно.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   40 / 1029
вчера в 13:57
Старенький знает. Он видел испанцев в игре с народными. Середнячок ,которого за глаза хватило, шобы занять 1 место в слабейшей группе ЛЕ...
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда ответил makkie
   2 / 1029
вчера в 13:55
Ладно Рейнгольд... питерские, молитесь, чтобы Черданцев на вас ставку не сделал - недавно он уже ПСЖ приговорил :)))
Черданцев вообще Ванга классный, ставь против его ставок и будешь в плюсе :)
makkie
makkie
   29 / 1029
вчера в 13:50
Ладно Рейнгольд... питерские, молитесь, чтобы Черданцев на вас ставку не сделал - недавно он уже ПСЖ приговорил :)))
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум ответил Jeck Denielse
   152 / 1029
вчера в 13:36
Из названия ветки следует.....что Вильярреал слаб,но даже такой он пройдёт Зенит.....)) Как то не клеится ...)))
Еще раз повторю - посмотрим !
удав
удав
   417 / 1029
вчера в 13:34
типично спартаковская фраза "просто так получилось"=)
За адекватность
За адекватность
   109 / 1029
вчера в 13:29
"«Вильярреал» - не такая уж и сильная команда." Для наших клубов практически любая команда чемпионатов 1-й тройки рейтинга УЕФА, независимо от занимаемого места серьезный соперник, так как они у себя в чемпионатах играют в другой футбол, а не пешком по полю ходят по большей части. Дико сомневаюсь, что "Вильярреал" расстроился жребию. ИМХО.
ДСА
ДСА
   164 / 1029
вчера в 13:23
На данном этапе это один из лучших вариантов жребия.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда ответил 311
   2 / 1029
вчера в 13:18
Вынос самой слабой команды в еврокубках вообще не показатель!)
Согласен, без судей Федуна пищевик ничего из себя не представляет :)
311
311 ответил ЦCКА навсегда
   59 / 1029
вчера в 13:16
Но пищевик эта команда спокойно вынесла :)
Вынос самой слабой команды в еврокубках вообще не показатель!)
Gessenschaft
Gessenschaft
   411 / 1029
вчера в 13:16
рыгольд не такой уж старый алкоголик... пройдет!
серый1925
серый1925
   499 / 1029
вчера в 13:15
Зенит мы с тобой!
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