Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд оценил перспективы «Зенита» и «Краснодара» в 1/8 финала Лиги Европы. «Сине-бело-голубые» сыграют с «Вильярреалом», и «быки» сразятся с «Валенсией».

«Зенит» сейчас производит хорошее впечатление, играет не блестяще, но нормально, подтянулись после Катара. «Вильярреал» - не такая уж и сильная команда. На матч я смотрю с оптимизмом, думаю, что «Зенит» пройдет дальше, но это футбол, всё может быть.

«Краснодару», возможно, будет посложнее. Но это такая команда, которая из разных тяжелых положений выскакивает, ребята играть в футбол умеют и понимают, что это такое. Последняя игра со «Спартаком» показала, что надо критиковать футбол, потому что многие моменты мне непонятны, но команды показали самоотдачу и желание играть, на «Спартак» и «Краснодар» приятно смотреть.

«Краснодар» хорошо держит мяч, находится в хорошей физической форме, теряя мяч, они сразу отбирают. «Байер» - команда побоевитее «Валенсии», они сами были виноваты в том, что случилось, у них команда хорошего уровня, обыграли «Баварию», просто так получилось с «Краснодаром». По «Валенсии» трудно что-то говорить, не буду позером как многие комментаторы «Матч ТВ» и расхваливать команду, не видя ее. Надеюсь, что «Краснодар» подготовился к игре прилично и оба наших клуба пройдут дальше.