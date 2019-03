Месси вышел на 2-е место в истории «Барсы» по количеству матчей в Примере

Матч 27-го тура чемпионата Испании против «Райо Вальекано» стал для нападающего «Барселоны» Лионеля Месси 443-м в составе каталонского клуба в национальном первенстве.

По этому показателю аргентинец обошел Андреса Иньесту (442 матча) и вышел на чистое второе место. Лидер - Хави (505 матчей).

🔝 Another #Messi milestone 👑!

With his start in #BarçaRayo, Messi surpasses @andresiniesta8 to become Barça's number two all-time appearances leader in @LaLigaEN!

