Кейн забил 200-й гол в карьере

вчера, 20:38

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн отметился голом в матче 30-го тура чемпионата Англии против «Саутгемптона».

Этот гол стал для 25-летнего форварда 200-м в карьере. В это число входят голы как за клуб, так и за сборную Англии.