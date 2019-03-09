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Кейн забил 200-й гол в карьере

вчера, 20:38
СаутгемптонЛоготип футбольный клуб Саутгемптон2 : 1Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн отметился голом в матче 30-го тура чемпионата Англии против «Саутгемптона».

Этот гол стал для 25-летнего форварда 200-м в карьере. В это число входят голы как за клуб, так и за сборную Англии.

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Все комментарии
St David
St David
сегодня в 15:54
hurricane
cska plus
cska plus
   13 / 1057
сегодня в 10:35
Поздравим Кейна.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   345 / 1057
сегодня в 09:29
Пора в "Реал".
Василий 50
Василий 50
   304 / 1057
сегодня в 08:39
Немало.
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   104 / 1057
вчера в 21:22
Это похвально. Молодец Кейн.
Перерос уже ТТХ, пора уходить и выигрывать трофеи.
pavkur
pavkur
   87 / 1057
вчера в 20:55
Это не помогло команде.
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