Кейн забил 200-й гол в карьере

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн отметился голом в матче 30-го тура чемпионата Англии против «Саутгемптона».
Этот гол стал для 25-летнего форварда 200-м в карьере. В это число входят голы как за клуб, так и за сборную Англии.
|Саутгемптон2 : 1Тоттенхэм
|Матч завершен
Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн отметился голом в матче 30-го тура чемпионата Англии против «Саутгемптона».
Этот гол стал для 25-летнего форварда 200-м в карьере. В это число входят голы как за клуб, так и за сборную Англии.
Перерос уже ТТХ, пора уходить и выигрывать трофеи.
Перерос уже ТТХ, пора уходить и выигрывать трофеи.