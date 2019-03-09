ГлавнаяНовости

Варди забил 100 голов за «Лестер»

вчера, 21:48

Нападающий «Лестера» Джейми Варди отметился дублем в матче 30-го тура АПЛ против «Фулхэма» (3:1).

Таким образом, на счету 32-летнего Варди уже 100 мячей в составе «Лестера». На это достижение ему понадобилось 262 матча. Также у англичанина в активе 44 голевые передачи.

Варди только седьмой игрок в истории клуба, забивший 100 мячей. Последним футболистом, достигшим этой планки, был Гари Линекер в 1985 году.

Контракт Варди с «Лестером» рассчитан до лета 2022 года.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Месси вышел на 2-е место в истории «Барсы» по количеству матчей в Примере
Вчера, 22:03 Комментарии31
Кейн забил 200-й гол в карьере
Вчера, 20:38 Комментарии6
Рибери сделал три результативные передачи за 9 минут
Вчера, 19:48 Комментарии12
Левандовски возглавил список лучших иностранных бомбардиров Бундеслиги
Вчера, 19:00 Комментарии4
«Зенит» установил новый рекорд посещаемости в еврокубках
08 марта Комментарии92
Касильяс обошел Роналду по числу побед в Лиге чемпионов
07 марта Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
St David
St David
сегодня в 15:52
Супер!
ДАША Д
ДАША Д
   242 / 1057
сегодня в 09:04
Молодец.
Остапчук 67
Остапчук 67
   567 / 1057
сегодня в 08:05
Много.
cska plus
cska plus
   13 / 1057
сегодня в 07:30
Молорик!
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   3 / 1057
сегодня в 02:02
Хорошая цифра! У пищевика скоро 100 лет без побед в еврокубках!
Roman73
Roman73 ответил dimagas1
   361 / 1057
вчера в 23:49
Вообще то на много.Он даже 20-ку не входит.
голы за сезон в лиге 12 против 17 у Саллаха.
Землянин
Землянин
   168 / 1057
вчера в 22:58
Круто. Быстро нашлепал, с рекордом в каждом матче )))
dimagas1
dimagas1 ответил Roman73
   262 / 1057
вчера в 22:44
Варди играя в середняке АПЛ ненамного отстаёт от лучших бомбардиров.
Вообще то на много.Он даже 20-ку не входит.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   277 / 1057
вчера в 22:31
Поздравляю Варди с таким достижением
Roman73
Roman73
   361 / 1057
вчера в 22:31
Варди играя в середняке АПЛ ненамного отстаёт от лучших бомбардиров.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Верещагин
   4 / 1057
вчера в 22:15
восемь
25процентный клоун
25процентный клоун
   4 / 1057
вчера в 22:15
Снимаю шляпу
STVA 1
STVA 1
   84 / 1057
вчера в 21:59
Молоток!
EAGuar As
EAGuar As
   110 / 1057
вчера в 21:59
Молодец .
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   10 / 1057
вчера в 21:56
Похвально.
Верещагин
Верещагин
   581 / 1057
вчера в 21:53
Молодец.
Месси бы за Лестер и десяти не забил.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   18 / 1057
вчера в 21:49
Хороший футболист.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100