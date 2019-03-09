Варди забил 100 голов за «Лестер»

вчера, 21:48

Нападающий «Лестера» Джейми Варди отметился дублем в матче 30-го тура АПЛ против «Фулхэма» (3:1).

Таким образом, на счету 32-летнего Варди уже 100 мячей в составе «Лестера». На это достижение ему понадобилось 262 матча. Также у англичанина в активе 44 голевые передачи.

Варди только седьмой игрок в истории клуба, забивший 100 мячей. Последним футболистом, достигшим этой планки, был Гари Линекер в 1985 году.

Контракт Варди с «Лестером» рассчитан до лета 2022 года.