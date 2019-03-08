«Зенит» установил новый рекорд посещаемости в еврокубках

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Вильярреалом» был установлен клубный рекорд «сине-бело-голубых». Встречу посетили 51 826 зрителей, что является лучшим результатом в рамках еврокубков.
Предыдущий рекорд был установлен в 1985 году, когда во время игры Кубка чемпионов с «Волеренгой» стадион имени Кирова собрал 51 тысячу зрителей.
«Зенит» уступил «Вильярреалу» со счетом 1:3.
P.S. Сам же прекрасно знаешь что люди пришли на Спартак а не на Зенит!)
P.S. Сам же прекрасно знаешь что люди пришли на Спартак а не на Зенит!)
А без зрителей 8:1 ........
А без зрителей 8:1 ........
спартачи тогда не были либерастами, они возглавляли комсомольские организации во всех ПТУ!
спартачи тогда не были либерастами, они возглавляли комсомольские организации во всех ПТУ!