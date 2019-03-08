ГлавнаяНовости

«Зенит» установил новый рекорд посещаемости в еврокубках

вчера, 16:50
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 3Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреалМатч завершен

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Вильярреалом» был установлен клубный рекорд «сине-бело-голубых». Встречу посетили 51 826 зрителей, что является лучшим результатом в рамках еврокубков.

Предыдущий рекорд был установлен в 1985 году, когда во время игры Кубка чемпионов с «Волеренгой» стадион имени Кирова собрал 51 тысячу зрителей.

«Зенит» уступил «Вильярреалу» со счетом 1:3.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Касильяс обошел Роналду по числу побед в Лиге чемпионов
07 марта Комментарии7
Бензема догнал Анри по числу матчей в Лиге чемпионов
06 марта Комментарии1
Алиссон близок к повторению рекорда Рейны
03 марта Комментарии2
Более 25 млн китайцев наблюдали за первым голом Ву Лея в чемпионате Испании
03 марта Комментарии14
Робин ван Перси забил свой 200-й гол в чемпионатах
03 марта Комментарии4
Сиригу установил рекорд «Торино» по продолжительности сухой серии
03 марта Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
1-й парень
1-й парень
   83 / 1052
сегодня в 01:21
Стыдно за свиней, не имея ничего, не добившись ничего, только гадят кругом.
Egorium
Egorium
   110 / 1052
сегодня в 00:39
На лучшем стадионе Европы всегда рекорды, а пупсики позорились на холоде в кубке ФНЛ.
kust07
kust07
   246 / 1052
сегодня в 00:27
Болелов жаль... Игра ни о чем
handreb
handreb ответил ЮЗИК
   315 / 1052
вчера в 20:35
Пожалели наверно что посетили
А как радовались немногочисленные пупсики игре своих свиней в Екатеринбурге.
Glodor
Glodor ответил Karkaz
   153 / 1052
вчера в 20:34
Иногда стоит знать определение слов, той же глупости, прежде чем тупо отвечать на комментарии.
Иногда складывается мнение, что болельщики некоторых команд вовсе не болельщики.
ЮЗИК
ЮЗИК
   303 / 1052
вчера в 20:28
Пожалели наверно что посетили
ziborock
ziborock ответил parallels
   41 / 1052
вчера в 20:02
зенит 2:0 спартак. 110 000 зрителей. и ты знаешь об этом. а теперь похрюкай ещё раз, кто тут мелко плавает. вы могли раньше собрать половину от этой цифры - и то только на реал какой-нибудь, а мы на внутренней арене запросто. позор спартаку!
Речь шла о еврокубковой посещаемости!)
P.S. Сам же прекрасно знаешь что люди пришли на Спартак а не на Зенит!)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   10 / 1052
вчера в 19:49
Видать игроки ещё не готовы играть при такой огромной аудиторией коль столько пропускают......
А без зрителей 8:1 ........
Bullкин
Bullкин
   417 / 1052
вчера в 19:40
    Karkaz
    Karkaz ответил Михаил Славнов
       588 / 1052
    вчера в 19:35
    Иногда лучше промолчать, чем написать глупость.
    Иногда стоит знать определение слов, той же глупости, прежде чем тупо отвечать на комментарии.
    leopit
    leopit
       49 / 1052
    вчера в 19:24
    Умиляет подлое злорадство хрюнделей,а Зенит ещё не вылетел!
    Литейный 4
    Литейный 4 ответил parallels
       1 / 1052
    вчера в 19:19
    зенит 2:0 спартак. 110 000 зрителей. и ты знаешь об этом. а теперь похрюкай ещё раз, кто тут мелко плавает. вы могли раньше собрать половину от этой цифры - и то только на реал какой-нибудь, а мы на внутренней арене запросто. позор спартаку!
    Дважды в тот год по 110 тысяч Зенит собирал на Кирова. С ЦСКА и свиньями.
    RIR68
    RIR68 ответил parallels
       460 / 1052
    вчера в 19:11
    ну да, олимпиада. она же не только в москве тогда была, футбольная часть проходила и в ленинграде и в киеве, вроде. фотка просто с видом стадиона. зато я точно знаю, за кого болели спартачи на той олимпиаде)
    СССР всегда поддерживал негров в их борьбе с апартеидом)))
    спартачи тогда не были либерастами, они возглавляли комсомольские организации во всех ПТУ!
    parallels
    parallels ответил RIR68
       4 / 1052
    вчера в 19:09
    Олимпиада что ль? Зенит за кого был?)))
    ну да, олимпиада. она же не только в москве тогда была, футбольная часть проходила и в ленинграде и в киеве, вроде. фотка просто с видом стадиона. зато я точно знаю, за кого болели спартачи на той олимпиаде)
    RIR68
    RIR68 ответил parallels
       460 / 1052
    вчера в 19:06
    Олимпиада что ль? Зенит за кого был?)))
    Glodor
    Glodor ответил parallels
       153 / 1052
    вчера в 18:59
    слышишь? позор спартаку, говорю.
    Он это знает, просто до него еще не дошло.
    parallels
    parallels ответил ziborock
       4 / 1052
    вчера в 18:56
    Мелко плаваете! ЛЧ Спартак - Арсенал 4:1 83500 зрителей!https://www.youtube.com/watch?v=UEsS_MWU2kU
    слышишь? позор спартаку, говорю.
    parallels
    parallels
       4 / 1052
    вчера в 18:55
    parallels
    parallels
       4 / 1052
    вчера в 18:54
    parallels
    parallels ответил ziborock
       4 / 1052
    вчера в 18:49
    Мелко плаваете! ЛЧ Спартак - Арсенал 4:1 83500 зрителей!https://www.youtube.com/watch?v=UEsS_MWU2kU
    зенит 2:0 спартак. 110 000 зрителей. и ты знаешь об этом. а теперь похрюкай ещё раз, кто тут мелко плавает. вы могли раньше собрать половину от этой цифры - и то только на реал какой-нибудь, а мы на внутренней арене запросто. позор спартаку!
    Alladins
    Alladins ответил Литейный 4
       150 / 1052
    вчера в 18:12
    Шикарная была атмосфера как на стадионе, так и перед матчем. Свиньям такое только в фантастическом сне может приснится. В общем был праздник футбола. Правда счет огорчил.
    Люди, привыкшие к грязи и оплеванному стадиону, такого не поймут.
    Михаил Славнов
    Михаил Славнов ответил Karkaz
       8 / 1052
    вчера в 18:07
    Да там наверное половина приходит против Зенита поболеть и у них это получилось)
    Иногда лучше промолчать, чем написать глупость.
    Denkuz
    Denkuz ответил cska plus
       128 / 1052
    вчера в 18:03
    Толку нет от этой посещаемости.
    Лучше вообще без посещаемости играть.
    cska plus
    cska plus
       16 / 1052
    вчера в 18:00
    Толку нет от этой посещаемости.
    handreb
    handreb
       315 / 1052
    вчера в 17:58
      grisser
      grisser ответил Karkaz
         204 / 1052
      вчера в 17:51
      Да там наверное половина приходит против Зенита поболеть и у них это получилось)
      А ты сходи, попробуй так сделать.
      Bjuik
      Bjuik
         123 / 1052
      вчера в 17:50
      Пупсня теряет зрителя стремительно, скоро одни упоротые останутся.
      Karkaz
      Karkaz
         588 / 1052
      вчера в 17:48
      Да там наверное половина приходит против Зенита поболеть и у них это получилось)
      Литейный 4
      Литейный 4
         1 / 1052
      вчера в 17:47
      Шикарная была атмосфера как на стадионе, так и перед матчем. Свиньям такое только в фантастическом сне может приснится. В общем был праздник футбола. Правда счет огорчил.
      1-й парень
      1-й парень
         83 / 1052
      вчера в 17:40
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         
        Rambler's Top100