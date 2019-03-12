Фекир: «Месси – лучший в мире, но мы сделаем всё, чтобы его остановить»

Форвард «Лиона» Набиль Фекир поделился ожиданиями от предстоящей ответной встречи в гостях с «Барселоной» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч между командами завершился нулевой ничьей.

Для меня Месси является лучшим игроков в мире, так как он находится на вершине уже 10 лет и каждый год играет решающую роль в своей команде. Он выигрывает трофеи для неё, и мы сделаем всё, чтобы его остановить.

«Барселона» – одна из лучших команд Европы, и играть против таких клубов всегда весело.

Это нормально, что болельщики многого ждут от меня в этом матче. Мы знаем, что это будет сложная игра, но мы сделаем всё, что в наших силах.