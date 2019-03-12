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Фекир: «Месси – лучший в мире, но мы сделаем всё, чтобы его остановить»

вчера, 06:10
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб ЛионЛион23:00 Не начался

Форвард «Лиона» Набиль Фекир поделился ожиданиями от предстоящей ответной встречи в гостях с «Барселоной» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч между командами завершился нулевой ничьей.

Для меня Месси является лучшим игроков в мире, так как он находится на вершине уже 10 лет и каждый год играет решающую роль в своей команде. Он выигрывает трофеи для неё, и мы сделаем всё, чтобы его остановить.

«Барселона» – одна из лучших команд Европы, и играть против таких клубов всегда весело.

Это нормально, что болельщики многого ждут от меня в этом матче. Мы знаем, что это будет сложная игра, но мы сделаем всё, что в наших силах.

Голкипер «Аякса» Андре Онана отметил, что у «Лиона» есть все шансы пройти «Барселону».

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Все комментарии
BARCDJIN
BARCDJIN
   122 / 1090
вчера в 19:55
Мы должны уничтожить,уничтожать, разрывать их на части..Ноу Камп это Колизей Барселоны!
kust07
kust07
   230 / 1090
вчера в 10:33
Попытка не пытка
Leha-ha50
Leha-ha50
   15 / 1090
вчера в 10:26
И зачем обещать невозможное???
ermak6848
ermak6848
   197 / 1090
вчера в 07:52
Меньше надо говорить, а больше делать Набиль Фекир (форвард «Лиона» )
cska plus
cska plus
   16 / 1090
вчера в 07:48
Надо забить один и усложнить жизнь гномам.
Остапчук 67
Остапчук 67
   389 / 1090
вчера в 07:17
Слова...
sir_Alex
sir_Alex
   113 / 1090
вчера в 06:43
Да он просто факир какой-то!)))
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   255 / 1090
вчера в 06:37
Я уверен в победе Барселоны
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