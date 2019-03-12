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Раньери: «Непростой матч. Но я не ждал от нас лучшей игры»

вчера, 05:12
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)2 : 1Логотип футбольный клуб ЭмполиЭмполиМатч завершен

Наставник «Ромы» Клаудио Раньери прокомментировал победу над «Эмполи» (2:1) в своём первом матче после возвращения в римский клуб.

Да, это был сложный матч, ведь у нас так много потерь. Нам не хватало лидеров, которые придают команде индивидуальные особенности.

Я поздравляю свою команду, потому что они оставались надёжными в обороне и практически не дали «Эмполи» шансов. 

Я не ждал, что мы сыграем лучше, потому что команда напряжена и встревожена последними событиями (Прим. - в прошлом матче «Рома» вылетела из Лиги чемпионов). Большую часть голов они пропустили, разыгрывая мяч сзади. Поэтому я сказал им, чтобы они попробовали более безопасный вариант.

У меня есть некоторые идеи, как сократить количество пропускаемых голов, но я не скажу, в чём их суть, иначе это не сработает.

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Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
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вчера в 05:57
Удачи мэтр
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