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Котов: «Миранчуки - очень скромные парни»

вчера, 17:11

Бывший спортивный директор «Локомотива» Кирилл Котов рассказал о зарплате братьев Миранчуков.

Вот почему заиграли Миранчуки? Они подписали свой первый контракт на минимальных условиях. Только спустя три года господин Геркус подписал их на большие деньги. Тот же Лёша шёл к своей цели постепенно. Они с Антоном очень скромные парни и вместо крутой машины сначала купили маме квартиру. Миранчук получал при Биличе примерно 300 тысяч рублей плюс премиальные. Изначально вообще было что-то около 100 тысяч. Контракт был составлен так, что, если попадаешь в запас на три игры, зарплата увеличивается. 

Недавно голкипер команды Гильерме рассказал, почему кричит на Миранчуков. 

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Все комментарии
Nafnafik
Nafnafik ответил Морозовский
   99 / 1090
сегодня в 01:01
... и рукой об руку виражам под нос не бьют!
Скромнее пупсиков никого нет, они только в своей компании в своей баньке.
Т34
Т34
   56 / 1090
вчера в 22:21
Про Кокорина тоже говорят, какой он хороший, душа человек и прочее...
Морозовский
Морозовский ответил Nafnafik
   13 / 1090
вчера в 20:41
Скромные парни в банях не резвятся друг с другом.
... и рукой об руку виражам под нос не бьют!
Sunny.
Sunny.
   123 / 1090
вчера в 20:21
сопливые только
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   213 / 1090
вчера в 20:17
Nafnafik ,ты и за ними подглядывал ? ))))))))))))))
Bayern Best
Bayern Best
   134 / 1090
вчера в 19:31
Ну,это триндец! Прям расхвалил Котов.
kust07
kust07
   189 / 1090
вчера в 18:02
Одинаковые оказывается скромняшки.может только с виду так
Nimbles
Nimbles
   922 / 1090
вчера в 17:41
Нормальные футболисты, не пиарятся в пустых интервью.
Nafnafik
Nafnafik ответил Морозовский
   99 / 1090
вчера в 17:25
Скромные парни на "ролсах" в булоШную не ездят!
Скромные парни в банях не резвятся друг с другом.
Морозовский
Морозовский
   13 / 1090
вчера в 17:19
Скромные парни на "ролсах" в булоШную не ездят!
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   64 / 1090
вчера в 17:16
Поэтому Гильерме на них кричит.
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