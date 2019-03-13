Котов: «Миранчуки - очень скромные парни»

Бывший спортивный директор «Локомотива» Кирилл Котов рассказал о зарплате братьев Миранчуков.

Вот почему заиграли Миранчуки? Они подписали свой первый контракт на минимальных условиях. Только спустя три года господин Геркус подписал их на большие деньги. Тот же Лёша шёл к своей цели постепенно. Они с Антоном очень скромные парни и вместо крутой машины сначала купили маме квартиру. Миранчук получал при Биличе примерно 300 тысяч рублей плюс премиальные. Изначально вообще было что-то около 100 тысяч. Контракт был составлен так, что, если попадаешь в запас на три игры, зарплата увеличивается.