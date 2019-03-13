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Широков: «„Зенит“ и „Краснодар“ могут выиграть Лигу Европы при удаче»

вчера, 15:46

Бывший российский футболист Роман Широков рассказал о еврокубковом потенциале клубов из России. 

Периодически мы выходим в четвертьфинал еврокубков, иногда даже их выигрываем [улыбается]. Последнее десятилетие у нас в этом плане провальное. Может, пришло время ломать традиции? Все зависит от везения. Если оно будет, «Зенит» и «Краснодар» могут выиграть Лигу Европы. Но, рассуждая объективно, наверное, нет.

Ранее Широков поделился мыслями об ответном матче Лиги Европы «Вильярреал» - «Зенит».

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Лаcковый зенит
Лаcковый зенит ответил Scuderia Ferrari
   86 / 1090
сегодня в 01:37
    Лаcковый зенит
    Лаcковый зенит ответил Scuderia Ferrari
       86 / 1090
    сегодня в 01:32
      Лаcковый зенит
      Лаcковый зенит ответил Scuderia Ferrari
         86 / 1090
      сегодня в 01:29
      То что ты шлепаешь, абсолютно не значит, что таковым и является. Ну ты в курсе кто ты)
      Scuderia Ferrari
      Scuderia Ferrari ответил Лаcковый зенит
         12 / 1090
      сегодня в 01:02
      Все - это 25процентный клоун и санга?
      Scuderia Ferrari
      Scuderia Ferrari ответил Лаcковый зенит
         12 / 1090
      сегодня в 01:00
      После того, как твои коллеги по гадостям на соккере прославляли маньяков, убивших 43 и 78 человек, писали им стихи, что "память о нём навсегда останется со мной", тебе лучше на эту тему вообще не заикаться!
      oFANATo
      oFANATo
         91 / 1090
      сегодня в 00:02
      ЗАБЫЛИ ПУПСИКИ КАК ВИЛЬЯРРЕАЛ ИХ УНИЗИЛ 2:0 И ОТПРАВИЛ НА 4-ое МЕСТО ЛЕ
      Лаcковый зенит
      Лаcковый зенит ответил ЦCКА навсегда
         86 / 1090
      вчера в 23:55
        Лаcковый зенит
        Лаcковый зенит ответил ЦCКА навсегда
           86 / 1090
        вчера в 23:48
        Какие педофилы? Такие, которые насилуют 15-ти летних девочек, для которых есть очень серьезная статья, за которую в местах не столь отдаленных в 99% случаях делают своего рода комбэк.

        "Один алкаш" выиграл чемпионств больше, чем у лошадей все, вместе взятые!

        "Физрук" в дебютном своем году, выиграл сразу чемпионат, в то время как физрук белорусский буксует уже третий сезон подряд. То что с Каррерой произошел несчастный случай, это стечение обстоятельств, дай бог, чтобы такого не произошло никогда с тобой!

        Ну а в чьи либо семейные проблемы лезть, так это вообще - удел домохозяек, а не мужчин.

        Ну а то что вы режете друг друга как свиней, это вообще за пределами здравого смысла.
        Телогрейка
        Телогрейка
           600 / 1090
        вчера в 22:31
        В быков немного надежда есть, а вот в бомжей ноль...
        ЦCКА навсегда
        ЦCКА навсегда ответил Лаcковый зенит
           4 / 1090
        вчера в 22:31
        Конечно, другого я и не ожидал, откуда кс фан может знать, что то о своих педофилах. Вот какую нибудь сплетню про Спартак, это да, разбуди посередине ночи, всё расскажет, что было и нет, без запинки)
        Какие педофилы? Вот в пищевике, куда не плюнь - элита! Один алкаш вечно пьяный тренировал, другой физрук просто убил двух девчонок, негр Свинси бьет жену, кэп ненавидящий пищевик обворовывают жену, угрожая ей Лавровым с чеченцами!
        Лаcковый зенит
        Лаcковый зенит ответил ЦCКА навсегда
           86 / 1090
        вчера в 22:27
        Конечно, другого я и не ожидал, откуда кс фан может знать, что то о своих педофилах. Вот какую нибудь сплетню про Спартак, это да, разбуди посередине ночи, всё расскажет, что было и нет, без запинки)
        ЦCКА навсегда
        ЦCКА навсегда ответил Лаcковый зенит
           4 / 1090
        вчера в 22:24
        А почему Петухеева не удаляли, когда он в нокаут отправил в своей штрафной соперника??
        Не знаю игроков с такой фамилией!
        Лаcковый зенит
        Лаcковый зенит ответил ЦCКА навсегда
           86 / 1090
        вчера в 22:23
        А почему Петухеева не удаляли, когда он в нокаут отправил в своей штрафной соперника??
        ЦCКА навсегда
        ЦCКА навсегда ответил Лаcковый зенит
           4 / 1090
        вчера в 22:23
        Т. Е. То что я тебе написал про кальянщика - цыпленка, ты и не отрицаешь? Ну вот уже лучше, ближе к правде))
        Зачем мне перед тобой что-то отрицать? У тебя красно-белые шторки на глазах, как у всех сектантов тарасовских, считай как тебе нравится!
        ЦCКА навсегда
        ЦCКА навсегда ответил Лаcковый зенит
           4 / 1090
        вчера в 22:21
        Безбородов в 70℅ +/- отсуженных матчей Спартака, назначал пенальти в.... ворота как раз КБ... Так что это пук, основанный на одной единственной ошибке в пользу красно - белых. Вроде связано с падением Паршивлюка в штрафной цска, давно было, точно не помню.
        Единственная ошибка Безбородова, серьезно? А беспредел в суперкубке, когда Луис Абезьяно уже имея желтую карточку пинался, а Безбородов не реагировал! А пару ростовчан выгнал, потому что в равных составах пищевик не мог!
        Лаcковый зенит
        Лаcковый зенит ответил ЦCКА навсегда
           86 / 1090
        вчера в 22:21
        Т. Е. То что я тебе написал про кальянщика - цыпленка, ты и не отрицаешь? Ну вот уже лучше, ближе к правде))
        Лаcковый зенит
        Лаcковый зенит ответил ЦCКА навсегда
           86 / 1090
        вчера в 22:19
        Безбородов в 70℅ +/- отсуженных матчей Спартака, назначал пенальти в.... ворота как раз КБ... Так что это пук, основанный на одной единственной ошибке в пользу красно - белых. Вроде связано с падением Паршивлюка в штрафной цска, давно было, точно не помню.
        ЦCКА навсегда
        ЦCКА навсегда ответил Лаcковый зенит
           4 / 1090
        вчера в 22:17
        Кстати Цыпленок кальянщик, как оказался во Франции, так сразу стал удаляться и получать дисквы и все в один голос говорят, что в рпл ему очень многое прощалось и сходило с рук. Это тоже факт
        Луис Абезьяно против ПАОКа еще в первом тайме удалился, привык к свистулькам Федуна :)
        ЦCКА навсегда
        ЦCКА навсегда ответил Лаcковый зенит
           4 / 1090
        вчера в 22:15
        Вот, а Карася даже неудосужились наказать, как он тащил лошадей, беспалый барыга всё замазал
        А с чего его накажут то, он же пищевику свистел? Беспредельщиков Лампочкина и Безбородова разве наказывают, за постоянное подсвистывание пищевику?
        Лаcковый зенит
        Лаcковый зенит ответил ЦCКА навсегда
           86 / 1090
        вчера в 22:15
        Кстати Цыпленок кальянщик, как оказался во Франции, так сразу стал удаляться и получать дисквы и все в один голос говорят, что в рпл ему очень многое прощалось и сходило с рук. Это тоже факт
        Лаcковый зенит
        Лаcковый зенит ответил ЦCКА навсегда
           86 / 1090
        вчера в 22:12
        Вот, а Карася даже неудосужились наказать, как он тащил лошадей, беспалый барыга всё замазал
        youtomee
        youtomee
           658 / 1090
        вчера в 22:11
        Зенит вылетел неделю назад, о чем он вообще?
        Лаcковый зенит
        Лаcковый зенит ответил ЦCКА навсегда
           86 / 1090
        вчера в 22:10
        Спартак даже в свой чемпионский год пробивал пенальти, в два раза реже чем цска или зенит. Это факт. Дальше что?))
        ЦCКА навсегда
        ЦCКА навсегда ответил Лаcковый зенит
           4 / 1090
        вчера в 22:09
        А кто определитель, что правду или нет, ты что ли? И это всё?? А где судебные решения, определения, официальные, о подкупах, о бромантане?)) Где?))
        Егор за что был дисквалифицирован?
        ЦCКА навсегда
        ЦCКА навсегда ответил Лаcковый зенит
           4 / 1090
        вчера в 22:08
        Не собирай сплетни! 4×4, целая заводь кишащая ручными карасями, 20× 2 без побед, 43-вечны, 0×6, 0:6, 0:6... 0:8,1:9... Наркопритон + кальянозависимые цыплята, и всё это клубишко, беспалого, рейтузного барыги, спекулянта))
        Вот ты опять про карася, этот карась тянул вас как мог, не поставил очевиднейшую пенку за фол Ребровым, как не ставят пенки другие свистуны за вольную борьбу Кутепова, руки Комбарова и Зе Луиша! Позор пищевику! Никогда ему не выиграть в Европе, там судят не Лампочкины с Безбородовыми!
        Лаcковый зенит
        Лаcковый зенит ответил ЦCКА навсегда
           86 / 1090
        вчера в 22:08
        А кто определитель, что правду или нет, ты что ли? И это всё?? А где судебные решения, определения, официальные, о подкупах, о бромантане?)) Где?))
        Лаcковый зенит
        Лаcковый зенит ответил ЦCКА навсегда
           86 / 1090
        вчера в 22:03
        Не собирай сплетни! 4×4, целая заводь кишащая ручными карасями, 20× 2 без побед, 43-вечны, 0×6, 0:6, 0:6... 0:8,1:9... Наркопритон + кальянозависимые цыплята, и всё это клубишко, беспалого, рейтузного барыги, спекулянта))
        ЦCКА навсегда
        ЦCКА навсегда ответил Лаcковый зенит
           4 / 1090
        вчера в 21:58
        У тебя все кто плохо про КБ говорит в адеквате, а кто плохо про цска нет??? Или есть исключения?))
        Дело не в том, плохо Червиченко говорит про пищевик, или хорошо, он говорит правду - это важнее!
        ЦCКА навсегда
        ЦCКА навсегда ответил Лаcковый зенит
           4 / 1090
        вчера в 21:57
        За то в другом клубишке, в аббревиатурном, нет такого адекватного человека, но изнутри этот клубишко знают Все!))
        Бромантан, 1:18, подкуп судей, 3:10, скандалы, 0:7, пьянки, 2:8, кабинеты, 16, капитан ненавидящий пищевик, 9333, 4 - в этом весь пищевик :)
        Лаcковый зенит
        Лаcковый зенит ответил ЦCКА навсегда
           86 / 1090
        вчера в 21:54
        У тебя все кто плохо про КБ говорит в адеквате, а кто плохо про цска нет??? Или есть исключения?))
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