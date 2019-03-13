Широков: «„Зенит“ и „Краснодар“ могут выиграть Лигу Европы при удаче»

Бывший российский футболист Роман Широков рассказал о еврокубковом потенциале клубов из России.
Периодически мы выходим в четвертьфинал еврокубков, иногда даже их выигрываем [улыбается]. Последнее десятилетие у нас в этом плане провальное. Может, пришло время ломать традиции? Все зависит от везения. Если оно будет, «Зенит» и «Краснодар» могут выиграть Лигу Европы. Но, рассуждая объективно, наверное, нет.
Ранее Широков поделился мыслями об ответном матче Лиги Европы «Вильярреал» - «Зенит».
"Один алкаш" выиграл чемпионств больше, чем у лошадей все, вместе взятые!
"Физрук" в дебютном своем году, выиграл сразу чемпионат, в то время как физрук белорусский буксует уже третий сезон подряд. То что с Каррерой произошел несчастный случай, это стечение обстоятельств, дай бог, чтобы такого не произошло никогда с тобой!
Ну а в чьи либо семейные проблемы лезть, так это вообще - удел домохозяек, а не мужчин.
Ну а то что вы режете друг друга как свиней, это вообще за пределами здравого смысла.
"Один алкаш" выиграл чемпионств больше, чем у лошадей все, вместе взятые!
"Физрук" в дебютном своем году, выиграл сразу чемпионат, в то время как физрук белорусский буксует уже третий сезон подряд. То что с Каррерой произошел несчастный случай, это стечение обстоятельств, дай бог, чтобы такого не произошло никогда с тобой!
Ну а в чьи либо семейные проблемы лезть, так это вообще - удел домохозяек, а не мужчин.
Ну а то что вы режете друг друга как свиней, это вообще за пределами здравого смысла.