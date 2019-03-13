Широков: «„Зенит“ и „Краснодар“ могут выиграть Лигу Европы при удаче»

Бывший российский футболист Роман Широков рассказал о еврокубковом потенциале клубов из России.

Периодически мы выходим в четвертьфинал еврокубков, иногда даже их выигрываем [улыбается]. Последнее десятилетие у нас в этом плане провальное. Может, пришло время ломать традиции? Все зависит от везения. Если оно будет, «Зенит» и «Краснодар» могут выиграть Лигу Европы. Но, рассуждая объективно, наверное, нет.