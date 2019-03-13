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Игнатьев: «С нами нельзя поступать как со своими подчинёнными»

вчера, 16:25

Форвард «Краснодара» Иван Игнатьев ответил на заявление главного тренера команды Мурада Мусаева, который сказал, что клуб вложил в форварда душу, а тот в ответ выдвинул требования по зарплате.

Безусловно, «Краснодар» вложил в нас душу, но мы тоже полностью отдавались на тренировках, прошли не самый лёгкий путь. То, что мы приехали из каких-то маленьких городков, не значит, что мы не имеем каких-то своих прав. С нами нельзя поступать как со своими подчинёнными. Мы должны высказывать свои мнения, ведь мы не вещи, которыми можно просто распоряжаться.

Тут получается двоякая ситуация: то, что они нас вырастили и вложили в нас душу, никто не отрицает. Мы все за это благодарны! Мы тоже отдавали свою душу в каждой тренировке, в каждой игре. Было много непонятных ситуаций, но на поле мы отдавали себя полностью.

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Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил cska1948
   196 / 1090
сегодня в 00:53
Тут многие возмущаются, что за отказ от подписания контракта Ивана в дубль отправили. Поставьте себя на место Мусаева и скажите: зачем вам в основе игрок, который завтра уйдёт из команды? Вы сами начнёте наигрывать на его место другого игрока. Разве ни так?
Годин не продлевает контракт с Атлетико, однако никто его в дубль не отправляет. Потому что ни Годин ни Игнатьев не отказывались от своего действующего контракта. А эта реакция Мусаева - просто психи неуравновешенного эмоционально человека. Просто они боятся, что за Игнатьевым последуют и Сулейманов с Сафоновым, которые пока "думают". Это инструмент давления. И это проявление слабости позиций нынешнего руководства быков. Ведь чем бы история не закончилась, выводы будут сделаны и "осадочек останется".
Penokkio
Penokkio ответил Serg_Diamond
   913 / 1090
вчера в 22:40
По сути с вами согласен. Только единственная загвоздка в том, что Игнатьев не просто отказался продлевать контракт, а начал качать свои права, ещё и видимо в грубой форме. То, что пресс-служба Краснодара назвала «выражать своё несогласие в форме, недостойной воспитанника». Вот это конкретно интервью только подтверждает эту вещь. Ведь и Шапи, и Сафонов контракты тоже не продлили, но вниз их не высылали. Просто Игнатьев борзый чувак, продлевать конечно не обязан, но и орать по всем углам, «я заслуживаю большего, не подчиненный, и вообще Скопинцев получает лям с небольшим» ну это как минимум не профессионально и не умно. Руководство не дальновидно, соглашусь. Но в такие дела ещё и вступает вопрос репутации и авторитета организации И да, вновь повторюсь, футболист в этих отношениях подчиненный, субординация должна соблюдаться, даже если это Криш (а это всего лишь Ваня Игнатьев)
Гавроша
Гавроша ответил Miaf
   87 / 1090
вчера в 22:12
Тут вариант оставаться в клубе , который вложил в тебя душу, играть в футбол и не думать о зарплате, или идти в зенит за баблом.
За баблом в спартак ходят: https://www.soccer.ru/news/1107315/promes-kvinsi
Bullкин
Bullкин
   509 / 1090
вчера в 22:04
Пизжуйте в Зенит, г-н хороший. Там вас удовлетворят, а за Краснодар играть надо.
cska1948
cska1948
   100 / 1090
вчера в 21:26
Тут многие возмущаются, что за отказ от подписания контракта Ивана в дубль отправили. Поставьте себя на место Мусаева и скажите: зачем вам в основе игрок, который завтра уйдёт из команды? Вы сами начнёте наигрывать на его место другого игрока. Разве ни так?
cska1948
cska1948 ответил Miaf
   100 / 1090
вчера в 21:21
Тут вариант оставаться в клубе , который вложил в тебя душу, играть в футбол и не думать о зарплате, или идти в зенит за баблом.
А его в Зенит позвали? Его на сегодня вообще ни куда не зовут!
cska1948
cska1948
   100 / 1090
вчера в 21:20
Думаю, что даже при наличии БОЛЬШОГО таланта такие строптивые молодые игроки большим спросом пользоваться не будут. Да и голова у него забита не футболом, а деньгами.
Bavaria_M
Bavaria_M ответил Serg_Diamond
   796 / 1090
вчера в 21:01
Наличие у него контракта с клубом либо тот факт, что он является его воспитанником, не делают его бесправной подневольной бессловесной животиной или попросту рабом. В любом клубе периодически возникают такие ситуации, когда игрок не соглашается продлевать контракт на предложенных клубом условиях. Умные люди в таких случаях не психуют, а просто продолжают обсуждать условия дальше либо, если время терпит (как в данном случае), предлагают вернуться к этому вопросу через пол года или год. Тем более это предлагал и сам Игнатьев. А неумные порождают в клубе конфликт, который еще аукнется всем сторонам. За что наказывать Игнатьева? За отказ продления контракта? Опять же вспомним ситуацию с Ахметовым, которого были перевели в отдел кадров Рубина за отказ подписать новый контракт в связи с изменением организационно-правовой формы клуба, все знают чем это закончилось. Контракт - это гражданско-правовой договор, что подразумевает добровольность и равноправие сторон в вопросах его заключения, продления и расторжения. Речь идет только об этом равноправии, а не о том, что он хочет кем-то там командовать. Ни со стороны права ни со стороны морали Игнатьев не сделал ничего предосудительного, отказавшись от подписания контракта на тех условиях, которые его не устраивают. На условиях, по его мнению, кабальных. И он поступил по-своему правильно. А вот руководство клуба поступило не мудро и не дальновидно, пойдя на открытый конфликт с игроком.
бред,
футболисты рабы. их покупают а если точней их контракты.
ты вот при переходе на другую работу просишь своего будущего работодателя выкупить твой контракт?
так что ненадо нести той чуши.
так что он раб животное и прочее что ты написал.
он продал себя за бабло как цирковая мартышка.
а по этому после своей подписи он обязан выполнять все что ему скажут.
Bavaria_M
Bavaria_M
   796 / 1090
вчера в 20:54
ты и есть собственность раб.
тебя покупают выкупают твой контракт и тд.
как говориться один работорговец продает тебя другому.
и вы и есть подчиненые вас и берут чтоб вы подчинялись тренеру и делали все что он скажет.
футболисты совсем зажрались.
пора вводить лимит на зарплаты.
платить им как и обычным людям за их проделанную работу. вот ты игнат якобы форвард,
так забей за сезон во всех турнирах около 50 голов. в случае если не забьешь то не получишь зарплату и будешь должен клубу.
тогда и посмотрим как запоешь.
а то ходят пешком по полю еще и ноют и выдвигают требования.
позорники
Константин Белых
Константин Белых
   229 / 1090
вчера в 20:32
Вот когда на Игнатьева обратит внимания ну хотя бы хоть один европейский клуб тогда и условия диктовать свои по контракту. Вот для таких как Игнатьев нужно ставить условия-хочешь 1.5 млн евро? Ок только будь добр если ты НАПАДАЮЩИЙ забить 12 голов. Если не забьешь -вернешь 80% контракта. Это все равно что попросить бабло вперед за свою работу и не сделать. Какой ты нахрен форвард если ты забил 4 гола? Бред. Давайте стоматолог возьмет деньги вперед за 20 пациентов и нихрена не сделает-скажет не получилось! А деньги все равно мои-контракт. Юридически этих молодых звездунов драть надо капитально..
scikuni
scikuni ответил Союзник противников
   994 / 1090
вчера в 18:57
А если он в "Спартак" перейдёт,то за каким хреном,если не за баблом? За идею его "величия и народности"???
да какая разница, я уверен что эту шумиху опять или гинер или газпром-лукойл разожгли, уже не знают как остановить клуб
scikuni
scikuni
   994 / 1090
вчера в 18:56
    Rafus Scorpius
    Rafus Scorpius
       263 / 1090
    вчера в 18:54
    Так! Я не могу больше смотреть матчи Краснодара!! Я смотрю, болею, душу вкладываю,жгу электричество по тв, зрение -слух сажаю!! Имейте совесть тов. Мусаев, платите мне побольше!!!
    Сергей Саныч
    Сергей Саныч
       39 / 1090
    вчера в 18:40
    Ещё слишком мало сделано на поле.
    Необходимость для команды сомнительна.
    Денисов,Кержаков,Аршавин...могли потребовать.
    Как правило это плохо кончается.
    С другой стороны всегда перед глазами чужой толстый кошелёк.
    Обида всегда есть.
    Разберутся.
    cska plus
    cska plus
       17 / 1090
    вчера в 18:06
    Прежде всего надо быть благодарным клубу за то, что вырастили тебя.
    Bjuik
    Bjuik ответил Miaf
       50 / 1090
    вчера в 18:05
    Спартак в отличии от Зенита не ослабляет другие клубы, а дает всем развиваться и наравне конкурировать. В этом его Величие и народность.
    Это ты кому сказал, самому себе и себе поверил?
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond ответил Penokkio
       196 / 1090
    вчера в 17:46
    А как к вам должны относиться, Ванек? Как к начальникам что ли? Вы же точно такие же подчиненные, у которых есть контракт (трудовой договор), и вам платит заработную плату работодатель (клуб). Я поражаюсь с наших футболистов конечно. Думал хуже и борзее предыдущего поколения (им. Широково-Аршавиных) не будет. Оказалось, те ещё достаточно умными и образованными людьми оказались. Это ж подумать только, «к нам не должны относиться как к подчиненным». Попробуй ты в топ-клубе сказать какому-нибудь Гвардиоле, Клоппу, Симеоне - вот будет умора, посмотрел бы. Карьере был бы уже конец. Эпоха царьков, к сожалению, не идёт к закату. Тут даже выборочные наказания всяких Кокориных не помогают
    Наличие у него контракта с клубом либо тот факт, что он является его воспитанником, не делают его бесправной подневольной бессловесной животиной или попросту рабом. В любом клубе периодически возникают такие ситуации, когда игрок не соглашается продлевать контракт на предложенных клубом условиях. Умные люди в таких случаях не психуют, а просто продолжают обсуждать условия дальше либо, если время терпит (как в данном случае), предлагают вернуться к этому вопросу через пол года или год. Тем более это предлагал и сам Игнатьев. А неумные порождают в клубе конфликт, который еще аукнется всем сторонам. За что наказывать Игнатьева? За отказ продления контракта? Опять же вспомним ситуацию с Ахметовым, которого были перевели в отдел кадров Рубина за отказ подписать новый контракт в связи с изменением организационно-правовой формы клуба, все знают чем это закончилось. Контракт - это гражданско-правовой договор, что подразумевает добровольность и равноправие сторон в вопросах его заключения, продления и расторжения. Речь идет только об этом равноправии, а не о том, что он хочет кем-то там командовать. Ни со стороны права ни со стороны морали Игнатьев не сделал ничего предосудительного, отказавшись от подписания контракта на тех условиях, которые его не устраивают. На условиях, по его мнению, кабальных. И он поступил по-своему правильно. А вот руководство клуба поступило не мудро и не дальновидно, пойдя на открытый конфликт с игроком.
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил Miaf
       27 / 1090
    вчера в 17:24
    Первая фраза правильная. А вторую надо выбросить, т. к многочисленные скандалы не придают "величия". Про "народность" молчу, слишком много народов в Спартаке
    Penokkio
    Penokkio
       913 / 1090
    вчера в 17:03
    А как к вам должны относиться, Ванек? Как к начальникам что ли? Вы же точно такие же подчиненные, у которых есть контракт (трудовой договор), и вам платит заработную плату работодатель (клуб).

    Я поражаюсь с наших футболистов конечно. Думал хуже и борзее предыдущего поколения (им. Широково-Аршавиных) не будет. Оказалось, те ещё достаточно умными и образованными людьми оказались. Это ж подумать только, «к нам не должны относиться как к подчиненным». Попробуй ты в топ-клубе сказать какому-нибудь Гвардиоле, Клоппу, Симеоне - вот будет умора, посмотрел бы. Карьере был бы уже конец.
    Эпоха царьков, к сожалению, не идёт к закату. Тут даже выборочные наказания всяких Кокориных не помогают
    Морозовский
    Морозовский
       13 / 1090
    вчера в 16:58
    Мусаев тот ещё фрукт! А скорее овощЪ подневольный! Сказать он что-то может только с разрешения Галицкого! Тут наверное обе стороны хороши!
    Miaf
    Miaf ответил Союзник противников
       25 / 1090
    вчера в 16:53
    А если он в "Спартак" перейдёт,то за каким хреном,если не за баблом? За идею его "величия и народности"???
    Спартак в отличии от Зенита не ослабляет другие клубы, а дает всем развиваться и наравне конкурировать. В этом его Величие и народность.
    Николай 86
    Николай 86
       365 / 1090
    вчера в 16:51
    Хоть и считаю, что наши паспортисты сильно переоценены, но здесь Игнатьев прав. Навязывать контракт на заведомо невыгодных условиях-дикость какая-то. Ему не дают права отказаться без последствий
    Союзник противников
    Союзник противников ответил Miaf
       114 / 1090
    вчера в 16:49
    Тут вариант оставаться в клубе , который вложил в тебя душу, играть в футбол и не думать о зарплате, или идти в зенит за баблом.
    А если он в "Спартак" перейдёт,то за каким хреном,если не за баблом? За идею его "величия и народности"???
    Союзник противников
    Союзник противников
       114 / 1090
    вчера в 16:47
    Вот что значит -не служил и не работал! Отношения начальника-подчинённого здоровЕе и чище,чем хозяина-раба,пусть и миллионера.
    Переписанный
    Переписанный
       52 / 1090
    вчера в 16:43
    БУНТ НА КОРАБЛЕ!)))))))))

    Валенсия ликует)
    Болот Сарбанов
    Болот Сарбанов
       256 / 1090
    вчера в 16:32
    О времена, о нравы.
    Miaf
    Miaf
       25 / 1090
    вчера в 16:28
    Тут вариант оставаться в клубе , который вложил в тебя душу, играть в футбол и не думать о зарплате, или идти в зенит за баблом.
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