Игнатьев: «С нами нельзя поступать как со своими подчинёнными»

Форвард «Краснодара» Иван Игнатьев ответил на заявление главного тренера команды Мурада Мусаева, который сказал, что клуб вложил в форварда душу, а тот в ответ выдвинул требования по зарплате.
Безусловно, «Краснодар» вложил в нас душу, но мы тоже полностью отдавались на тренировках, прошли не самый лёгкий путь. То, что мы приехали из каких-то маленьких городков, не значит, что мы не имеем каких-то своих прав. С нами нельзя поступать как со своими подчинёнными. Мы должны высказывать свои мнения, ведь мы не вещи, которыми можно просто распоряжаться.
Тут получается двоякая ситуация: то, что они нас вырастили и вложили в нас душу, никто не отрицает. Мы все за это благодарны! Мы тоже отдавали свою душу в каждой тренировке, в каждой игре. Было много непонятных ситуаций, но на поле мы отдавали себя полностью.
футболисты рабы. их покупают а если точней их контракты.
ты вот при переходе на другую работу просишь своего будущего работодателя выкупить твой контракт?
так что ненадо нести той чуши.
так что он раб животное и прочее что ты написал.
он продал себя за бабло как цирковая мартышка.
а по этому после своей подписи он обязан выполнять все что ему скажут.
футболисты рабы. их покупают а если точней их контракты.
ты вот при переходе на другую работу просишь своего будущего работодателя выкупить твой контракт?
так что ненадо нести той чуши.
так что он раб животное и прочее что ты написал.
он продал себя за бабло как цирковая мартышка.
а по этому после своей подписи он обязан выполнять все что ему скажут.
тебя покупают выкупают твой контракт и тд.
как говориться один работорговец продает тебя другому.
и вы и есть подчиненые вас и берут чтоб вы подчинялись тренеру и делали все что он скажет.
футболисты совсем зажрались.
пора вводить лимит на зарплаты.
платить им как и обычным людям за их проделанную работу. вот ты игнат якобы форвард,
так забей за сезон во всех турнирах около 50 голов. в случае если не забьешь то не получишь зарплату и будешь должен клубу.
тогда и посмотрим как запоешь.
а то ходят пешком по полю еще и ноют и выдвигают требования.
позорники
тебя покупают выкупают твой контракт и тд.
как говориться один работорговец продает тебя другому.
и вы и есть подчиненые вас и берут чтоб вы подчинялись тренеру и делали все что он скажет.
футболисты совсем зажрались.
пора вводить лимит на зарплаты.
платить им как и обычным людям за их проделанную работу. вот ты игнат якобы форвард,
так забей за сезон во всех турнирах около 50 голов. в случае если не забьешь то не получишь зарплату и будешь должен клубу.
тогда и посмотрим как запоешь.
а то ходят пешком по полю еще и ноют и выдвигают требования.
позорники
Необходимость для команды сомнительна.
Денисов,Кержаков,Аршавин...могли потребовать.
Как правило это плохо кончается.
С другой стороны всегда перед глазами чужой толстый кошелёк.
Обида всегда есть.
Разберутся.
Необходимость для команды сомнительна.
Денисов,Кержаков,Аршавин...могли потребовать.
Как правило это плохо кончается.
С другой стороны всегда перед глазами чужой толстый кошелёк.
Обида всегда есть.
Разберутся.
Я поражаюсь с наших футболистов конечно. Думал хуже и борзее предыдущего поколения (им. Широково-Аршавиных) не будет. Оказалось, те ещё достаточно умными и образованными людьми оказались. Это ж подумать только, «к нам не должны относиться как к подчиненным». Попробуй ты в топ-клубе сказать какому-нибудь Гвардиоле, Клоппу, Симеоне - вот будет умора, посмотрел бы. Карьере был бы уже конец.
Эпоха царьков, к сожалению, не идёт к закату. Тут даже выборочные наказания всяких Кокориных не помогают
Я поражаюсь с наших футболистов конечно. Думал хуже и борзее предыдущего поколения (им. Широково-Аршавиных) не будет. Оказалось, те ещё достаточно умными и образованными людьми оказались. Это ж подумать только, «к нам не должны относиться как к подчиненным». Попробуй ты в топ-клубе сказать какому-нибудь Гвардиоле, Клоппу, Симеоне - вот будет умора, посмотрел бы. Карьере был бы уже конец.
Эпоха царьков, к сожалению, не идёт к закату. Тут даже выборочные наказания всяких Кокориных не помогают
Валенсия ликует)
Валенсия ликует)